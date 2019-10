Linkgroup dodjeljuje 20 stipendija osobama sa invaliditetom: Ovo su iskustva prošlogodišnjih dobitni

I ove godine kompanija LINKgroup dodjeljuje stipendije u vrijednosti od 40.000 eura osobama sa posebnim potrebama za online školovanje na ITAcademy, BusinessAcademy i Internet Academy. Konkurs je otvoren do 1.11, a prijave su u toku, stoga požurite.

Kao društveno odgovorna kompanija koja se vodi devizom da kvalitetno obrazovanje treba da bude dostupno svima, LINKgroup svake godine dodjeljuje stipendije osobama sa invaliditetom za školovanje na nekoj od svojih institucija.

U okviru ove uspješne i odgovorne kompanije ističe se da kvalitetno i primjenjivo znanje ne samo da omogućava ljudima da izgrade uspješne karijere i pronađu dobro plaćene poslove već i da višestruko poboljšaju kvalitet svog života. U tom smislu, kompanija nastavlja da posvećeno radi na podršci onima pred koje je život stavio različite prepreke i kojima je pomoć najpotrebnija.

Prošlogodišnji stipendisti prenijeli su nam svoje utiske o školovanju na LINK institucijama i podijelili sa nama kako su im znanja i vještine koje su tamo stekli pomogle u pronalaženju posla i na koji su im način izmijenile život. A imaju i jednu važnu poruku za sve nas.

Prave šampione prepreke motivišu

Ilma Kazazić je mlada djevojka koja svojim uspjesima inspiriše sve oko sebe. Njen primjer nas uči tome da je sve moguće kada, kako ona sama kaže, „prihvatite sebe”. A rezultati koje je Ilma postigla sa samo 21 godinom zaista su impresivni. Iako joj je u djetinjstvu dijagnostifikovan blaži oblik cerebralne paralize, Ilmu to nije spriječilo da ostvari najbolji rezultat za BiH i osvoji dvije medalje u skijanju na paraolimpijskim igrama. Međutim, pored sporta, Ilma je veoma posvećena i obrazovanju. Od osnovne škole, pored skijanja, njena velika ljubav bila je IT. Zbog toga je još u srednjoj školi Ilma upisala smjer Web Design na ITAcademy. Zahvaljujući bogatom znanju koje je stekla na Akademiji, danas radi kao dizajner, a pored toga, nastavila je školovanje na IT fakultetu i smjeru PHP Web Development na ITAcademy.

Ilma ističe da je za uspjeh u IT sektoru presudna spremnost na usavršavanje i cijeloživotno učenje; zbog toga je zahvalna predavačima sa ITAcademy, čija joj stručnost i posvjećenost pomažu da ostvari svoje snove.

Na osnovu svog iskustva, Ilma ima važnu poruku za sve osobe sa invaliditetom, koje se susreću sa različitim ograničenjima prilikom traženja posla i karijere.

"Savjetujem svima da razmisle o karijeri u IT-ju jer im ona omogućava da nesmetano rade, bez ikakvih ograničenja. Zahvaljujući tehnologiji, ne samo da je znanja i vještine iz ove oblasti moguće sticati od kuće već i mnogi dobro plaćeni poslovi u IT-ju ne zahtjevaju rad iz kancelarije. Zahvalna sam ITAcademy što mi je otvorila vrata ove uzbudljive i perspektivne oblasti."

Za obrazovanje bez predrasuda

Kompanija LINKgroup zna da se u modernom poslovnom svijetu iznad svega cijene znanje i stručnost. Takođe, vjeruje da vaše porijeklo, eventualna ograničenja, kao i nedostatak prilike i iskustva, ne treba da budu prepreke koje će vas osujetiti da ostvarite ono što želite. Ono što je zaista važno jesu želja, spremnost na rad i hrabrost da se pokuša. Takvim je ljudima kompanija LINKgroup uvijek spremna da pomogne i pruži priliku. Jedna od njih je i Emina Hatemić (24 godine), kojoj je zbog invaliditeta i diskriminacije, sa kojima se susrela, bilo onemogućeno da završi osnovnu i srednju školu. Ova hrabra i vrijedna djevojka dobila je prošle godine stipendiju za školovanje na Business Academy i, kako sama kaže, to joj je otvorilo sasvim novi svijet mogućnosti.

"BusinessAcademy mi je donijela jedno veoma lijepo i korisno iskustvo, mnogo toga sam naučila i imam lijepe planove za budućnost, prije svega pronaći posao u nekoj od oblasti iz kojih sam stekla znanja i samim tim usavršiti i ojačati svoje kapacitete na poslovnom planu. A jednog dana možda pokrenem i vlastiti biznis."

Pozitivna iskustva tokom školovanja na BusinessAcademy naučila su Eminu da su ograničenja tu da bi se prevazilazila i da je za uspjeh neophodna, prije svega, vjera u sebe i spremnost na rad. Zbog toga svim osobama sa invaliditetom poručuje da se odvaže da ostvare svoje snove, bez obzira na okolnosti:

"Moja poruka za osobe sa invaliditetom bila bi da se prijave za stipendije koje dodjeljuje LINKgroup, jer smatram da svako uz ovo školovanje može postići mnogo. Za onoga ko stvarno ima želju da nešto postigne u životu ništa nije teško ili nemoguće."

Školovanje koje se prilagođava polaznicima

Osobe sa invaliditetom u svom svakodnevnom životu suočavaju se sa nizom problema koje drugi ljudi uzimaju zdravo za gotovo; jedan od njih u vezi je sa obrazovanjem, prije svega sa odlaskom na predavanja. Zbog toga je školovanje na nekoj od LINKgroup institucija upravo savršeno za njih. Ono se prilagođava konkretnom polazniku, njegovim potrebama i obavezama, a zahvaljujući DL platformi, jedinstvenom sistemu za učenje na daljinu, omogućava polaznicima da se školuju od kuće, uz sve pogodnosti klasične nastave u učionici.

Dino Milanović, koji je nakon završenog državnog fakulteta dobio stipendiju za školovanje na ITAcademy, ovo ističe kao jednu od prednosti u odnosu na formalno obrazovanje:

"Prije svega želim da se zahvalim ITAcademy na stipendiji i pruženoj prilici da studiram. U toku redovnog studija nailazio sam na poteškoće i ponekad nisam bio u mogućnosti da prisustvujem predavanjima. Za razliku od toga, online platforma na ITAcademy pruža mogućnost učenja i praćenja predavanja u svakom trenutku i na bilo kojem mjestu. Voditelji kurseva imali su odogovore na sva moja pitanja i odgovarali u vrlo kratkom roku, pa čak i vikendom."

Vrijedna znanja i dobro plaćeni poslovi dostupni su svima

Školovanje na Business Academy, ITAcademy i InternetAcademy koncipirano je tako da polaznicima pruži praktična i naplativa znanja, zahvaljujući kojima će, po završetku programa, lako moći da dođu do posla. To se postiže praktičnom nastavom i radom na realnim projektima, čime je polaznicima omogućeno da još tokom školovanja steknu prva radna iskustva. Zahvaljujući tome, nakon završetka programa, mnogi od njih spremni su da odmah započnu profesionalnu karijeru. O tome govori Jovana Džever, koja je na BusinessAcademy završila program Menaždment ljudskih resursa:

"Predmeti i lekcije odlično su organizovani, tako da nije potrebno predznanje. Pruža se mogućnost praktičnog rada, a sve uz pomoć i nadzor voditelja kursa. Predavanja su konkretna, jednostavna za pratiti, te već nakon prvog slušanja imate dojam da ste nešto novo naučili. A pravu vrijednost onoga što sam naučila vidjela sam u praktičnim situacijama sa kojima sam se susretala na svom poslu. Trenutno radim kao RE&KBT psihoterapeut pod supervizijom i plan mi je da imam privatno psihološko savjetovalište."

Posebna vrijednost znanja koja se stiču u okviru LINKgroup institucija jeste što osobama sa invaliditetom omogućavaju jednaku šansu za zaposlenje kao i ostalim ljudima:

"Znanje koje steknete na ITAcademy učiniće vas jednako konkurentnim na tržištu rada kao ostale osobe bez invaliditeta. ITAcademy je mjesto na kojem ćete u kratkom roku dobiti potrebne vještine za početak i razvoj svoje karijere", ističe Dino Milovanović.

Sve je lakše uz podršku

Hrabrost, posvjećenost i nepokolebiva riješenost ovih mladih ljudih da ostvare svoje snove, prevaziđu sopstvena ograničenja i žive životom kakav zaslužuju inspiracija su za sve. Kompanija LINKgroup zahvalna je što može da bude njihov partner u nastojanju da svijet učine boljim mjestom i zbog toga im je omogućila alate i resurse da to i ostvare. Prošlogodišnji stipendisti, sa druge strane, odreda izražavaju zahvalnost ovoj kompaniji što im je pružila šansu za lični i profesionalni razvoj.

"Humanost i društvena odgovornost ljudi iz LINKgroupa za svaku je pohvalu i mislim da bi što više osoba sa invaliditetom trebalo da iskoristi ovu fantastičnu priliku koja se nudi kako bi mnogo toga naučili i unaprijedili lični rast i razvoj, a indirektno, dobrim dijelom poboljšali i kvalitet sopstvenog života", rekla nam je Jovana Džever

Možeš i ti!

Pozitivno iskustvo koje su ovi inspirativni mladi ljudi doživjeli školovanjem u okviru LINKgroupa svjedočanstvo je da svako može promijeniti svoj život nabolje. Bogati resursi, topla ljudska pomoć i provjerena stručnost zaposlenih u kompaniji uvijek su vam na raspolaganju. Sve što je potrebno jeste da se odlučite.

LINKgroup i ove godine dodjeljuje 20 stipendija osobama sa invaliditetom za školovanje na ITAcademy, BusinessAcademy i InternetAcademy.

Ostalo je još malo vremena da konkurišete za stipendiju, stoga požurite i obezbijedite sebi najkvalitetnije školovanje.

Prošlogodišnji stipendisti imaju jednu poruku za vas:

"Nije važno odakle krećete, već gdje želite da stignete."

Kompanija LINKgroup tu je da vas ohrabri na ovom putu.