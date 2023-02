Live sa časa ukinuo mobilne telefone u Gimnaziji

DOBOJ - Jedan live sa časa engleskog jezika natjerao je rukovodstvo dobojske Gimnazije "Jovan Dučić" da se uhvati u koštac s upotrebom mobilnih telefona, te da njihovu zloupotrebu kažnjava, a na vrata ove ustanove pokucao je i inspektor koji je đacima održao predavanje.

"To je bio signal da reagujemo te da donesemo mjere i mi se toga pridržavamo. Imamo odjeljenje sa sniženim vladanjem, te nekoliko učenika koji su uhvaćeni. Vjerovatno neki koriste koji ne budu primijećeni, ali ono što se primijeti - škola automatski reaguje, jednostavno, bez obrazloženja. To je nadležnost razrednika, on snizi vladanje, i to je nešto što mi u okviru pravilnika možemo da uradimo", kaže Svjetlana Telebak, direktorica škole.

Da se s telefonom ne može raditi u školi sve što se poželi đacima prvog razreda objasnio je Ozrenko Đurić, inspektor za visokotehnološki kriminalitet u Policijskoj upravi Doboj.

"Srednjoškolski uzrasti znaju često da zloupotrijebe društvene platforme tako što snimaju vršnjake u razredu ili profesore tokom časa, a zatim to objavljuju na društvenim mrežama. Naravno da postoje posljedice za to. Mogu se ogledati u prekršaju, kao i u krivičnom djelu. Znači, neovlašteno fotografisanje je jedno od krivičnih djela koje je naš Krivični zakonik propisao za navedena djela", naveo je Đurić.

Na naše pitanje da li se može izdržati 45 minuta bez telefona, đaci potvrdno odgovaraju, ali su, kažu, padali u iskušenje da ga upotrijebe tokom časa.

"Pa, dobro, naravno, svi jesmo, ali mislim da je to nešto što se dešava otkako telefoni postoje. Mislim da to nije baš toliko strašno. Nisam ga koristila često, ali ga jesam vadila da pogledam koliko je sati ili slično", kazala je Anastasija Marić, učenica prvog razreda.

"Nisam koristio telefon, jedino ako nam je bilo dozvoljeno u neke svrhe tokom nastave. Ja nisam prepisivao iz njega, ali mislim da telefon treba da bude zabranjen tokom časa. Prije nismo smjeli da ga koristimo, ali sada su uvedene stroge mjere", rekao je Ivan Đurđević, učenik prvog razreda.

Ta mjera rukovodstva škole, međutim, nije naišla na odobravanje svih roditelja.

"Mi u toj našoj odluci nismo naišli na partnerstvo i odobravanje te pomoć od strane roditelja. Čak nam se jedna grupa roditelja pismeno obratila, gdje navode da je 21. vijek, da mi nemamo pravo to da radimo, 'šta ima veze ako slikaju profesoricu' i tako neke situacije, gdje sam stvarno bila zgrožena. Oni su to uputili i ombudsmanu, koji je bio isto tako zgrožen da roditelji reaguju na takav način, umjesto da nas kao školu podrže, da se to ne zloupotrebljava. Mi nemamo ništa protiv, na odmoru neka oni koriste telefon, koriste internet, to je njihova privatna stvar, ali čas je čas. I na času najčešće igraju igrice, prepisuju, gledaju Đokovića... Bezbroj je tih primjera", izjavila je Telebakova.