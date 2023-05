Luka Petrović održao predavanje studentima menadžemnta

Generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović održao je predavanje studentima Fakulteta za proizvodnju i menadžment u Trebinju o tome kako se dolazi do investicionih projekata koji unapređuju život unutar Elektroprivrede RS i u samoj Republici Srpskoj.

"Mislim da je vrlo važno da svi oni stručnjaci koji obavljaju važne i odgovorne poslove i koji su donosioci odluka, da pored svojih redovnih poslova dolaze na ovakva predavanja kako bi studentima predočavali važnost i obime svojih poslova, ali i obim znanja koji je neophodno prenijeti na naše studente, kako bi oni koristili za svoja znanja i karijere i sutra nosili procese koje mi danas nosimo", istakao je Petrović.

U cilju inoviranja stečenog studentskog znanja, u kompaniji kakva je Elektroprivred RS, a koja, kako kaže Petrović, predstavlja i stub privrednog razvoja ovoga kraja i cijele Republike Srpske, ona mora ispunjavati i svoju ulogu društveno odgovorne kompanije koja misli na budućnost cijele republike.

"Mi upravo iz razloga što većeg razvoja budućih kadrova želimo da prisustvujemo procesu njihovog obrazovanja, da damo i neku našu ocjenu i upute za budući opšti napredak svih, jer je vidljivo da invesrticije ne mogu da se razvijaju bez domaćih kadrova i, na kraju krajeva, glupo je da sutra dajemo novac nekim strancima za održavanje i razvoj naših kapaciteta, umjesto da ulažemo u naše mlade ljude", dodao je Petrović, pojasnivši da je ovo predavanje između ostalog usmjereno i na animiranje mladih ljudi iz Republike Srpske na perspektivu unutar energetskog sektora Republike Srpske.

Napominjući da energetski sektor kao zaposlenje za početak izgleda svima privlačno, ali oni koji hoće da se ozbiljno bave svojim karijerama, kako kaže, moraju da se ozbiljno prihvate svih elemenata projekta, a na njihovim je mentorima možda i veća odgovornost.

"To uopšte nije jednostavno i zato želim da svaki student nađe prostor u jednom od segmenata energetskih objekata u Republici Srpskoj kojih će u budućima vremenima biti veoma mnogo, a već sada je vidljivo da imamo šest ugovorenih objekata, plus dva objekta koja su već na nivou razvijenosti građevinskih dozvola i mislim da je vrlo pametno da se naši kadrovi razvijaju u ovom smjeru i da imaju šire iskustvo i po pitanju prakse i teorije, jer će i teorija imati veće potrebe kada se vidi kako to u praksi dobija na značaju, zbog čega je vrlo važno da studenti čuju ta iskustva iz prakse uvide širinu profesorskog djelovanja", kazao je Petrović.

Dekan trebinjskog Fakulteta za proizvodnju i menadžment prof. dr Obrad Spaić je istakao da je Petrovića pozvao na gostujuće predavanje upravo zbog predočavanja sistema dualnog obrazovanja, odnosno, teorije i prakse u razvoju investicija u energetici.

"Predavanje direktora Petrovića je prva od aktivnosti usvojenih na zajedničkom sastanku rukovodstva EPRS i našeg fakulteta u cilju što boljeg stručnog obrazovanja naših studenata i zajedničkog nastupa u naučno-istraživačkim projektima, kako domaćim tako i međunarodnim, a sve u cilju inoviranja i usklađivanja studijskih programa Fakulteta za proizvodnju i menadžmenta sa zahtjevima tržišta rada i zahtjevima i potrebama Elektroprivrede RS i njenih zavisnih preduzeća", istakao je profesor Spaić.

Zainteresovanost za Petrovićevo predavanje su, osim studenata, pokazali i profesori i asistenti ovog fakulteta, ali i ostali građani Trebinja u prepunom amfiteatru ovog fakulteta.