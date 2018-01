Malešević: Primarni cilj - povezati privredu i srednje stručno obrazovanje

BANJALUKA - Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević poručuje da je primarni strateški cilj Ministarstva unapređenje kvaliteta vaspitno-obrazovnog sistema, te da je u zakonskim rješenjima poseban akcenat stavljen na povezivanje privrede i srednjeg stručnog obrazovanja.

Malešević ističe da srednje stručno obrazovanje mora osposobiti pojedinca za posjedovanje kvalitetnih znanja, vještina i kompetencija potrebnih tržištu rada i poslodavcima, odnosno privredi, jer ima ključnu ulogu u razvijanju ljudskih resursa, s ciljem postizanja privrednog rasta i zapošljavanja.

"Planirano je da u prvom kvartalu naredne godine bude usvojen prijedlog zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kojim je, prije svega, propisano da se u školi, radi vrednovanja kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada, sprovodi samovrednovanje i spoljašnje vrednovanje rada škole", napominje Malešević.



On u intervjuu Srni navodi da je novi propis u prijedlogu zakona da škola, u skladu sa mogućnostima, organizuje vaspitno-obrazovni rad za učenike kojima je izrečena mjera - upućivanje u vaspitno-popravni dom.



Ističući da je planirano donošenje zakona o visokom obrazovanju i zakona o kulturi, Malešević ocjenjuje da bi ovim zakonima značajno bile unaprijeđene te oblasti.



"Pred nama je i reorganizacija Republičkog pedagoškog zavoda i Zavoda za obrazovanje odraslih. Cilj je da dodatno osnažimo Republički pedagoški zavod kako bi već od naredne godine bio noseća karika u razvoju kvaliteta u obrazovanju.



Plan je da Zavod za obrazovanje odraslih preraste u zavod za stručno obrazovanje, koji će biti spona između škola i privrede", kaže Malešević.



On najavljuje da će prioritet u ovoj godini biti obnova područnih škola, zatim dogradnja banjalučke Osnovne škole /OŠ/ "Branko Radičević" i OŠ "Petar Petrović NJegoš" u Istočnoj Ilidži, ali i sanacija tri paviljona Studentskog centra u Banjaluci, na kojima je posljednje nevrijeme napravilo veliku štetu.



"Prilikom nedavne posjete ministra prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije Mladena Šarčevića, dogovoreno je da se prilikom organizovanja obuka za nastavnike i direktore u Srbiji u njih uključi i dio nastavnika i direktora iz Srpske", ističe on.



Dogovorena je podrška talentovanim učenicima iz Srpske - da oni pod jednakim uslovima koriste usluge centara izvrsnosti u Srbiji, a tu je i podrška Srbije prilikom osnivanja ovih centara u Republici Srpskoj.



Potrebno je i da se nastava u Srpskoj osavremeni primjenom informacionih tehnologija, te su osnovne škole u okviru programa "Dositej" opremljene sa 17.950 računara za učenike i 1.350 računara za nastavnike.



Strateški ciljevi u oblasti visokog obrazovanja jesu kreiranje studijskih programa prema potrebama tržišta rada, internacionalizacija visokog obrazovanja i unapređenje studentskog standarda.



"Pokušali smo da radimo na zakonskim rješenjima u ovoj oblasti, ali smo naišli na otpor. Ipak, smatram da smo dogovorima uspjeli pronaći rješenja, te da ćemo u drugom kvartalu ove godine donijeti zakon o visokom obrazovanju, sa kojim je u vezi i Zakon o zvanjima", navodi Malešević u intervjuu Srni.



Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević podsjeća da je donesen i Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, kojim su prvi put definisani ishodi učenja koji opisuju šta učenik treba da zna, razumije i može da obavlja na osnovu završenog procesa učenja u ovom nivou obrazovanja.



Definisano je i vaspitanje i obrazovanje djece sa posebnim vaspitno-obrazovnim potrebama po individualnim obrazovnim programima, te angažovanje lica-asistenta kao podrške učeniku sa smetnjama u razvoju i tima za podršku nadarenim učenicima.



Kada je riječ o kulturi, preduzete su ativnosti sa ciljem digitalizacije muzejske građe i kulturnog nasljeđa, u čemu će veliki značaj imati podrška Srbije.



"U skladu sa Protokolom o saradnji Vojvodine i Republike Srpske, koji su potpisali predsjednici Vlade Republike Srpske i Pokrajinske vlade,

vojvođanski Sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa vjerskim zajednicama i Ministarstvo prosvjete i kulture planiraju u januaru potpisivanje memoranduma o saradnji", navodi Malešević u intervjuu Srni.



Na osnovu protokola o saradnji institucija kulture Srpske i Srbije, u Banjaluci će ove godine gostovati tri operske i tri baletske predstave, čija se realizacija očekuje od marta, a zauzvrat će nacionalno pozorište Srpske igrati šest predstava u Beogradu.



S ciljem širenja čitalačke publike, realizovane su određene kampanje, kao što je "Čitajmo zajedno", kojom se želi ne samo podstaći čitanje, već i pomoći domaćem izdavaštvu, te popuniti bibliotečki fondovi u nerazvijenim opštinama.