Marko Vučić, gimnazijalac iz Banjaluke, okićen bronzanom medaljom za fiziku

BANJALUKA - Marko Vučić, koji u septembru kreće u četvrti razred banjalučke Gimnazije, ostvario je zapažen rezultat na Internacionalnoj olimpijadi iz fizike osvojivši bronzanu medalju.

Koliko je ovo veliki uspjeh govori podatak da je na ovom najelitnijem takmičenju iz fizike učestvovalo 67 zemalja i 368 takmičara.

Ono je namijenjeno učenicima srednjih škola, starosti do 20 godina, a zadaci se rade dva dana, i to prvi dan eksperimentalni, a drugi dan teorijski.

"Učestvovao sam već na nekoliko olimpijada iz fizike i matematike i osvojio već nekoliko puta medalje, a posebno su mi drage srebrna medalja na Evropskoj olimpijadi iz fizike, bronzana medalja na Internacionalnoj olimpijadi iz matematike i fizike koja je održana prošle godine, i zlatna medalja na Balkanijadi iz fizike, jer mi je to prvo zlato, iako je to takmičenje nešto nižeg ranga i slabije konkurencije do 18 godina", priča za "Nezavisne" ovaj talentovani učenik banjalučke Gimnazije.

Ovo takmičenje održano je od 17. do 24. jula, a domaćin je bila Litvanija.

"Zbog pandemije virusa korona Olimpijada nije uživo održana, pa je svaka država radila online u glavnom gradu, a radovi su se slali internacionalnoj komisiji koja ih je pregledala", objašnjava Vučić.

Napomenuo je da je osvojio bronzanu medalju, ali da to nije treća nagrada već medalja koju dobijaju učenici koji se nalaze u drugoj četvrti liste učesnika.

"Ovo je dobar uspjeh za naše standarde, s obzirom na to da konkurenciju čine učenici iz Kine, Rusije, Južne Koreje, SAD, Tajvana, Rumunije, Vijetnama i drugih zemalja u kojima postoji sistem po kome se pripremaju učenici tokom čitave godine", istakao je Vučić.

Naveo je da se pripreme većim dijelom svode na to da učenici sami prelaze oblasti iz teorije, sami traže zadatke i sami ih rade, što u eri interneta nije teško, ali po njegovom mišljenju ipak često zafali motivacije za takav individualan rad.

Prema njegovim riječima, kod nas ne postoji sistemski rad s učenicima koji se pripremaju iz fizike, ali i iz matematike i informatike, a to je posljedica toga što ne postoje specijalizovane škole ili odjeljenja za ove predmete.

"Na primjer, Matematička gimnazija u Beogradu postiže veoma dobre rezultate na svjetskim takmičenjima i često učenici osvajaju zlatne medalje, ali i imaju sistemski rad", kazao je Vučić za "Nezavisne".

Dodao je da, takođe, ne postoje ni organizovane pripreme za samo takmičenje, već se one svode na to da bivši takmičari, koji su sad uglavnom studenti, u svojim ispitnim rokovima svojom dobrom voljom drže predavanja i pripremaju zadatke za rad.

"Osim toga, dva puta godišnje se održavaju kampovi fizike u organizaciji Društva fizičara Federacije BiH, dok ovo društvo Republika Srpska nema", naveo je Vučić.