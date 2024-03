Maturanti bježali od medija, rijetki otkrili šta će studirati

DOBOJ - Desetine dobojskih maturanata okupile su se na platou Tehničko-laboratorijskog centra Saobraćajnog fakulteta kako bi čuli koje visokoškolske ustanove im nudi Univerzitet u Istočnom Sarajevu, ali svoje planove za akademsko obrazovanje samo rijetki su željeli podijeliti s medijima jer su od diktafona, mikrofona i kamere bježali kao đavo od krsta.

Naša upornost se isplatila pa smo na kraju ipak doznali gdje namjeravaju od ove jeseni dobiti zvanje brucoša.

"Moji planovi su Beograd, elektrotehnika. Znam da je teško upisati, ali pripremam se i to je nešto što čitav život želim. Kupio sam neke zbirke matematike i pripremam se za te zadatke, gledam te prijemne koji su ranije bili. Plan B je matematički fakultet, vjerujem slično je", rekao je Marko Kovačević, maturant Gimnazije "Jovan Dučić".

Njegova vršnjakinja Sara Kostić, koja se u Medicinskoj školi obrazuje za farmaceutskog tehničara, sprema se za upis na Medicinski fakultet u Novom Sadu.

"Izazov je veliki, ima dosta nepoznanica. Vjerujem u sebe jer znam koliko puno radim, ali uvijek postoji taj neki strah hoće li biti neko bolji i kako će to sve izgledati. Pomiješana su mi osjećanja, ali trudim se da prevagne vjera u sebe, samopouzdanje. Pravo da vam kažem nemam plan B, ja sam sebi to zacrtala, to je meni jedina opcija, jedina želja i ja ću raditi sve što je u mojoj moći da je ostvarim", iskrena je Kostićeva.

U borbu za svakog svršenog srednjoškolca krenulo je 15 fakulteta i dvije akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a na naše pitanje koliko su njihovi drugari zainteresovani da se akademski obrazuju, maturanti bez okolišanja odgovaraju...

"Ja idem u razred gdje nas je 24, otprilike desetak nas će na fakultet. Nećemo svi upisati Saobraćajni, neki će nešto drugo, ekonomiju, neki menadžment... To je malo, svi žele da idu vani. Želja za novcem je tu presudna", smatra Albina Brkić, maturantkinja Saobraćajne i elektro škole, koja se dvoumi između dva smjera: logistike i drumskog i gradskog saobraćaja.

"Nas je 20 u razredu, nismo toliko brojan razred i nema puno zainteresovanih što se tiče studiranja. Ko hoće da studira, to će biti građevina ili arhitektura, nema nekih drugih interesovanja... Iz godine u godinu sve je više onih koji su pri tome da ostanu samo na srednjoj školi i da odlaze u inostranstvo te traže posao u struci, sa srednjom školom, što mogu raditi", kazala je Valentina Stojanović, maturantkinja Tehničke škole, koja namjerava studirati arhitekturu u Banjaluci.

"U razredu nas je 21, samo 10 planira da studira. Idu u inostranstvo, jednostavno tamo imaju posao i to je to. Mene zanimaju informacione tehnologije u Beogradu. Spremam prijemni - matematiku", otkrila je Jana Mišić, maturantkinja Ekonomske škole.

Saobraćajni fakultet u Doboju, koji je bio organizator manifestacije "Dan otvorenih vrata", planira da od 6. aprila otvori svoja vrata za sve buduće studente.

"U narednih osam subota ćemo održati blokove tri časa besplatne nastave za prijemni iz matematike, ne samo za upis na Saobraćajni fakultet, već generalno za sve naše maturante iz regije Doboja i šire koji su zainteresovani za upis bilo kojeg tehničkog fakulteta", naveo je Miroslav Kostadinović, dekan dobojskog Saobraćajnog fakulteta.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.