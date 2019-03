Maturanti, vrijeme je da saznate odgovor: Šta se isplati studirati danas

​Pitanje koje trenutno muči sve maturante, ali i druge ambiciozne ljude kojima je želja steći visoko obrazovanje i diplomu fakulteta koja će im osigurati veću zaradu i uspješnu karijeru.

Odabir budućeg poziva i pravog smjera mogu odrediti našu budućnost. Da li ćemo nakon fakulteta biti na birou za zapošljavanje dugi niz godina ili ćemo istražiti koja zanimanja su u najvećoj potražnji na današnjem tržištu rada?!

Hoćemo li se zadovoljiti prosječnom plaćom i odreći se mnogih želja i luksuza ili odabrati zanimanje koje spada u najbolje plaćene poslove kako današnjice, tako i budućnosti!?!

Biranje daljeg obrazovanja je vrlo važna odluka koja eliminira našu finansijsku egzistenciju, pa čak i sreću. Ako ste neodlučni i ako i dalje razmišljate o ovoj odluci, besplatan 5-minutni test za odabir daljeg obrazovanja koje će biti najbolji izbor za vas možete uraditi ovdje. Test će vam brzo otkloniti sve nedoumice.

Fakulteti koje je najisplativije upisati u BiH

Rezultati istraživanja najvećih portala za zapošljavanje i analizu prosječne zarade u BiH, Posao.ba i Plata.ba, detektirali su najperspektivnije fakultete. U BiH najvišu zaradu mogu donijeti elektrotehnički, ekonomski i farmaceutski fakultet.

Plaće diplomiranih inženjera elektrotehnike

Svi smo već dobro upoznati koliko je IT zanimanje na cijeni. IT sektor je u stalnom razvoju, stoga i potreba za ovim kadrom raste iz dana u dan. U naredne dvije godine otvara se 900.000 radnih mjesta u Evropi i 1.000.000 pozicija u SAD.

Ukoliko želite da studirate na nekom od tehničkih fakulteta, najveću zaradu vam u budućnosti može donijeti diploma elektrotehnike. Softver inženjeri sa magisterijem su plaćeni mjesečno u prosjeku 1.800 KM, dok su oni sa bachelor diplomom plaćeni 1.560 KM. IT projekt menadžeri i IT specijalisti su plaćeni 1.750 KM, dok IT menadžer zaradi prosječno oko 1.700 KM, a IT projekt menadžer 1.900 KM.

Pored velike zarade, IT kompanije nude i najbolje uvjete rada, svemirski opremljene office, rad sa najnovijom tehnologijom i modernim uređajima, plaćena putovanja, duže odmore i stalnu mogućnost daljeg napredovanja.

Plaće diplomiranih ekonomista

IT zanimanje nije jedino perspektivno zanimanje na tržistu rada koje može da vam donese siguran posao i uspješnu karijeru. Osobe koje odaberu ekonomski fakultet imaju priliku da odlično zarade u budućnosti. Ekonomisti, iako ih na tržištu rada ima u većem broju u odnosu na IT stručnjake, sastavni su dio i neophodan kadar svake kompanije.

Osobe sa završenom ekonomijom često zauzimaju menadžerske funkcije koje su najplaćenije u BiH. Primjera radi, finansijski menadžer prosječno mjesečno zaradi oko 1.800 KM, a direktor prodaje 2.300 KM, dok u bankarskom sektoru direktori filijale u prosjeku imaju mjesečnu plaću u iznosu od 1.900 KM, a rukovodioci odjeljenja 1.700 KM. Ova profesija idealna je za ljude koji teže odgovornim pozicijama, imaju želju biti lideri i konstantno raditi na uspješnom funkcioniranju i razvoju kompanije.

Besplatan test: Koji studij je najbolji izbor za vas?

Ukoliko imate dilemu i niste sigurni koje obrazovanje je najbolje za vas, kratak test koji možete besplatno uraditi ovdje otkloniće vam sve nedoumice. Odgovorite na 11 kratkih pitanja koja se tiču vaših interesovanja i pogleda na budućnost, a u roku od 24 sata dobićete stručnu procjenu koja vam otkriva put ka uspješnoj karijeri, i to potpuno besplatno.

Analiza vaših odgovora pomoći će vam da saznate oblast u kojoj bi trebalo da se školujete kako biste najjednostavnije došli do zacrtanih ciljeva. Studije koje odgovaraju vašim interesovanjima uštedjeće vam vrijeme i omogućiti da ostvarite najviše rezultate i postanete visokoobrazovani stručnjak kog očekuje siguran i dobro plaćen posao.