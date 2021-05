Ministarstvo objavilo kad završava nastava u školama u RS

BANJALUKA - Nastavni proces u svim osnovnim školama u Republici Srpskoj biće završen najkasnije do 18. juna, a u srednjim do 8. juna i neće doći do promjene načina izvođenja nastave do kraja nastavne godine.

Ovo je konstatovano na današnjem sastanku koji je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić održala onlajn sa predsjednicima aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, direktorom Republičkog pedagoškog zavoda Predragom Damjanovićem i direktorom Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Istočno Sarajevo Bojanom Đenićem.

Tokom sastanka, takođe, je konstatovano je da je na najbolji i jedini mogući način organizovano izvođenje nastave u datim okolnostima, kao i da su svi u ovom procesu dali svoj maksimum, naveli su iz Ministarstva prosvjete i culture RS.

Trivićeva je upoznala predsjednike aktiva direktora da se u kontinuitetu prikupljaju spiskovi zainteresovanih radnika u prosvjeti i kulturi za vakcinisanje, koje je planirano u predstojećem periodu, a prema planu vakcinacije Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

"To će biti od naročite važnosti s obzirom na nastojanja da od septembra bude redovno odvijanje nastave kao što je bilo i prije pojave pandemije korona virusa", naveli sui z Ministarstva.

Napomenuli su da je još jednom potvrđeno da ove godine neće biti organizovana eksperimetnalna mala matura, kao i da će biti zatraženo mišljenje Instituta za javno zdravstvo u vezi sa izvođenjem ekskurzija i škola u prirodi.

Istaknuto je da je završen priručnik za nastavnike za predmete od nacionalnog značaja koji će biti primjenjivan u narednoj školskoj godini i naglašeno da će učenici prve trijade u narednoj školskoj godini imati mogućnost primjene digitalnih sadržaja/udžbenika, kao i da će Vlada obezbijediti besplatne udžbenike za učenike prvog i drugog razreda, svako treće i naredno dijete iz višečlanih porodica svih razreda osnove škole, odlične učenike iz višečlanih porodica, te pobjednike takmičenja.

Kako se navodi u saopštenju, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva radi na reviziji i adaptaciji postojećih udžbenika, pregledu sadržaja, a u skladu sa Pravilnikom o standardima udžbenika za osnovne škole.

Trivićeva je napomenula da se radi na izradi Strategije razvoja obrazovanja za 2021-2030. godine.

Republički pedagoški zavod je predstavio novi Nastavni plan za osnovno vaspitanje i obrazovanje, te reformu gimnazija.

Do kraja mjeseca biće objavljen Konkurs za upis učenika u prve razrede srednjih škola u školsku 2021/22. godinu, a i ove godine biće stipendirani učenici prvog razreda koji se odluče za deficitarna zanimanja.