Mladi inženjeri 'Unsko-sanskih šuma' osmislili program za efikasniji rad

BIHAĆ - Haris Koljić i Jasmin Mešić, inženjeri preduzeća "Unsko-sanske šume", koje gazduje cjelokupnim šumskim fondom na području Unsko-sanskog kantona, osmislili su savremeni elektronski program koji omogućava efikasno praćenje proizvodnje šumskih sortimenata i evidentiranje mogućih anomalija.

Mladi stručnjaci kažu kako njihov program omogućava mnogo efikasnije poslovanje u oblasti šumarske proizvodnje, te omogućava radnicima da direktno na terenu donose odgovarajuće odluke. Program je namijenjen za mobilne telefone, a sačinjava ga više aplikacija koje služe za prikupljanje i obradu podataka.

"Razlog izrade programa je u tome što je trenutni način poslovanja preduzeća u vrlo maloj mjeri informatizovan, a na ovaj način zaposlenici će putem aplikacija na svojim pametnim telefonima imati sve informacije koje su im potrebne. Programi koji su u upotrebi su zastarjeli, oslanjaju se na podatke koji se prikupljaju na zastarjeli način", kaže Mešić.

Prema njegovim riječima, to često dovodi do konfuzije prilikom obrade podataka, dešava se da oni nisu standardizovani, a jedan te isti podatak se evidentira i po nekoliko puta, dok radnici na terenu nemaju uvid u obrađene podatke. Program čini sedam aplikacija i svaka do njih se odnosi na različite faze proizvodnje.

"Podaci se prikupljaju u unaprijed kreirane obrasce gdje se često zbog teških terenskih i vremenskih prilika, umora i smanjene koncentracije radnika potkradaju greške kao što su zapisivanje krivih podataka ili njihovo potpuno izostavljanje. Aplikacije eliminišu nelogične, računski pogrešne i nepotpune informacije te omogućavaju prikupljanje cijelog niza podataka koji se nisu mogli prikupiti dosadašnjim načinom rada, a pri tome nije potrebno izdvojiti više vremena za njihovo evidentiranje", kazao je Koljić.

Mladi inženjeri ističu kako njihov program ima višestruke prednosti koje se ogledaju u boljem praćenju proizvodnje šumskih sortimenata, efikasnijoj borbi protiv zloupotreba i racionalnijem korištenju resursa. Ovaj program bi već tokom ove godine trebalo da se nađe u upotrebi u pomenutom preduzeću, a interesovanje za njega pokazala su i druga preduzeća u BiH koja se bave proizvodnjom u oblasti šumarstva.