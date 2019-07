Mostarac primljen na Akademiju koja je iznjedrila Daglasa i Redforda

Mladog Mostarca Gorana Popovića nedavno je obradovala vijest da je primljen na prestižnu Akademiju dramskih umjetnosti u Njujorku na kojoj su nekada studirali Kirk Daglas i Robert Redford.

Ipak, ono što je posebno zanimljivo je činjenica da je prethodno odbijen na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu.

Nakon što su se utisci slegli i nakon prihvatanja činjenice da je primljen na prestižnu dramsku akademiju u SAD, Popović u razgovoru za "Nezavisne" ističe da je pred njim još mnogo izazova.

"Smatram kako još nisam došao do tog stadija da mogu komentirati što je točno san svakoga mladoga glumca, ljudi su indvidue za sebe. Svatko ima svoj put i svoj san i svaki od tih je vrijedan. Ovo usitinu jeste moj san od malih nogu i trenutno se grčevito borim za isti", istakao je Popović.

Mladi glumac iz Mostara je aplicirao za akademiju u Njujorku bez znanja svojih bližnjih, a priznaje da je bio veoma iznenađen kada je dobio poziv za audiciju, koja je održana u Stokholmu, a nekoliko dana kasnije i potvrdu da je prošao audiciju.

On takođe dodaje da su prijemni ispiti na američkoj i sarajevskoj akademiji jedan ogroman kontrast. U Sarajevu ga je dočekalo nešto više od deset profesora za katedrom u prvom krugu prijemnog ispita, što, kako kaže, studentu automatski podiže nervozu i napetost. Na Akademiji dramskih umjetnosti u Njujorku je sasvim drugačija situacija, a audicije se održavaju "jedan na jedan".

"Razlika je u pristupu, kako jedne, tako i druge. Na američkoj akademiji dramskih umjetnosti su bile individualne audicije, dok na Akademiji scenskih umjetnosti imate punu katedru na sceni Obala. To je već drastična razlika kada pristupate jednoj takvoj visokoškolskoj ustanovi. Ne vjerujem da Sarajevo ima zastario ili pogrešan pristup. Svaki metod ima svoj cilj, kao što napomenuh, svi smo mi individue na svoj način. Iz te činjenice, svatko od nas će svakako imati drugačiji doživljaj prijemnog ispita. Akademije, kako glumačke, tako i likovne i muzičke, nisu samo institucije, to su utočišta za ljude koji se bave umjetnošću", naglasio je on.

Njegovo školovanje će početi 13. septembra ove godine, a trenutno mu je najveći izazov rješavanje birokratskih poteškoća u vezi sa boravkom u SAD kao i prikupljanjem finansijskih sredstava.

"Kako bih osigurao svoje mjesto gore, potrebno je priložiti dokaz o preostalim fondovima koji treba da pokrivaju zdravstveno osiguranje, troškove života i hrane. Kada prilažete za vizu, svakako da se pregledava taj vaš finansijski dio kako bi se dokazalo da ćete moći preživjeti tamo", rekao je Popović.

Budući glumac je već dobio stipendije "Merit" i "Honours", samo na osnovu audicije i talenta, a kasnije je aplicirao za dodatnu finansijsku pomoć, odnosno "need-based" stipendiju. Ipak, sva ova sredstva ne pokrivaju dovoljno troškova za školovanje, te je bio primoran da pokrene kampanju za prikupljanje dodatnih sredstava za nesmetano studiranje.

"Ovaj studij mi nudi dvije godine, što je za njih full program, te nakon te dvije godine imate na odabir da li nastaviti studije u toj domeni ili tražiti posao, jer svakako da vam se otvaraju vrata. Da li ću doći do svjetskih uloga putem ove akademije - ne znam, da ću ostvariti poznanstva - to svakako. Ali evo, ako bog da zdravlja, vidjećemo", naglasio je Popović.

Američka akademija koja je primila Gorana Popovića može se pohvaliti bivšim studentima kao što su legende Kirk Daglas, Grejs Keli, Robert Redford, Lauren Bakal i mnogi drugi.

Svi koji žele da pomognu Goranu Popoviću u prikupljanju sredstava za školovanje mogu dostaviti svoje donacije na sljedeći račun: IBAN: BA 39 3381004015002197 SWFTCODE: UNCRBA 22 TRANSAKCIJSKI RAČUN: 3381302640460772