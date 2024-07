Na popravnom u Srpskoj 1.300 srednjoškolaca, ovih pet predmeta im najveća muka

BANJALUKA, PRIJEDOR - Šansu da zaključene jedinice poprave i nastave svoje obrazovanje na popravnom ispitu u avgustu imaće 1.300 srednjoškolaca širom Republike Srpske koji su upućeni na popravni, pokazuju podaci Republičkog pedagoškog zavoda.

Najviše muka, pa tako i nedovoljnih ocjena, srednjoškolci su imali iz opšteobrazovnih predmeta, te će se tako najviše njih boriti da jedinicu poprave u dvojku iz matematike, srpskog jezika, fizike, engleskog jezika i hemije.

Kada je riječ o prethodnim godinama, iz Republičkog pedagoškog zavoda ističu za "Nezavisne novine" da nemaju podatke za raniji period.

"Kada govorimo o srednjim školama, Republički pedagoški zavod raspolaže podacima samo za ovu školsku godinu, jer je elektronski dnevnik uveden u sve škole od ove školske godine, dok su za prethodne školske godine škole imale obavezu dostavljanja izvještaja o uspjehu učenika tek nakon sprovedenih popravnih ispita", naveli su za "Nezavisne novine".

Dražena Mršić, predsjednica Aktiva direktora srednjih škola regije Prijedor, istakla je za "Nezavisne novine" da najčešće nije slučaj da je u pitanju samo jedan predmet ili jedan profesor, već da su to različiti predmeti u okviru kojih djeca nisu pokazala rezultate koji su neophodni da bi dobila pozitivnu ocjenu.

"Za školu u kojoj ima u prosjeku 350 do 400 učenika, ako deset učenika ode na popravni ispit, ne mislim da je to nešto alarmantno niti da to odstupa u odnosu na prethodne godine", objašnjava Mršićeva.

Razloga zašto na kraju školske godine u svjedočanstvu bude nedovoljnih ocjena ima mnogo.

"Jednostavno, djeca se upišu na zanimanje, ne dobiju dovoljno informacija, odnosno ne raspitaju se u dovoljnoj mjeri na kakvo zanimanje se upisuju. Onda se desi da dijete nije zadovoljno svojim izborom, zatim se desi da jedan predmet ide bolje, a drugi malo slabije", ističe ona.

Kao jednu od važnih stavki navodi da su škole obavezne da obezbijede dopunsku nastavu za učenike sa negativnim ocjenama.

"Tu se postavlja pitanje, ako škola obezbijedi dopunsku nastavu, zašto se dijete ne pojavljuje redovno. Dakle, od kada postoje obrazovni sistem i srednja škola, bilo je i popravnih ispita. Nije to alarmantno odstupanje u odnosu na prethodne godine. To je broj koji se pojavljuje svaki put", navodi Mršićeva za "Nezavisne novine".

Prema njenim riječima, u avgustu se prije samog popravnog ispita organizuje pripremna nastava, na kojoj predmetni profesor prolazi cjelokupno gradivo iz te školske godine sa učenikom, te mu pomaže da se pripremi za polaganje.

Da postoje brojni razlozi zbog kojih učenici imaju loše ocjene koje ih vode na popravni, smatra i Ljuban Bajić, predsjednik Aktiva direktora srednjih škola banjalučke regije.

"Tu bude splet svih okolnosti i nerada, i slabog znanja iz osnovne škole, zatim nerada učenika u srednjoj školi. Može biti i promašeno zanimanje. Takođe, učenici koji žele četvrti stepen, upišu četvrti stepen, a nisu kapaciteta za taj stepen nego su više za treći stepen", navodi Bajić za "Nezavisne novine" samo neke od razloga koji mogu uticati na đake i ocjene.

Mnogo bolja situacija nije ni u osnovnim školama u Republici Srpskoj. U odnosu na srednje škole, u osnovnoškolskom obrazovanju prolaz u avgustu pokušaće ostvariti 728 učenika koji su upućeni na popravni ispit.

"Na popravni ispit je upućeno 555 učenika iz jednog nastavnog predmeta, sa jednom nedovoljnom ocjenom, i 173 učenika iz dva nastavna predmeta, sa dvije nedovoljne ocjene", istakli su iz RPZ-a.

Poredeći sa ranijim godinama, u ovoj školskoj godini povećan je broj učenika koji će avgust provesti u školskim klupama.

"U školskoj 2021/2022. godini na popravni ispit je upućeno 655 učenika, dok ih je u školskoj 2022/2023. godini upućeno 534. Upoređivanjem navedenih podataka možemo konstatovati da je u ovoj školskoj godini došlo do povećanja broja učenika koji su upućeni na popravni ispit", ističu u RPZ-u za "Nezavisne novine".

Isti predmeti su mučili i osnovce, pa je tako najviše negativnih ocjena zaključeno iz matematike, fizike, srpskog jezika i engleskog jezika, a zatim slijede ostali predmeti.

