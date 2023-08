Načelnik iz svog džepa i ove godine kupio udžbenike i opremu za prvačiće

OLOVO - Načelnik Olova Đemal Memagić iz vlastitih je sredstava i ove školske godine kupio komplete udžbenika i radnih sveski te ostalu školsku opremu za sve prvačiće iz te opštine, odnosno Osnovne škole "Olovo" i Osnovne škole "Hasan Kikić" Solun.

Ukupno će ove godine na području te opštine u prvi razred osnovnih škola krenuti 61 učenik, koji će komplete knjiga dobiti sutra, kada počinje školska godina u Zeničko-dobojskom kantonu.

"Udžbenike prvačićima kupujem unazad već tri godine, jer smatram da treba pomoći ljudima da se školuju. Posebno je to važno za prvačiće, jer je to za njih početak priče školovanja. Kupio sam sve osim školskih torbi. Kupio bih i torbe, ali to nikada ne znate da li će se svidjeti djeci, odnosno da li su im već kupili roditelji", kaže Memagić, prenosi Fena.

Napominje da je za tu svrhu utrošio oko 8.000 KM.

Napominje kako već unazad 10 godina uopće "ne prima plaću", odnosno zbog zakonskih obaveza dobiva platu za posao općinskog načelnika Olova, ali je u cjelosti usmjerava za stipendiranje srednjoškolaca i studenata te za neke druge humanitarne potrebe svojih sugrađana.

"Sada je moja plaća oko 4.000 KM, nekada je bila manja, ali sada oko 2.000 KM mjesečno ide na stipendiranje đaka i studenata, a ostatak u druge humanitarne svrhe. Obično se raspiše javni poziv, na osnovu kojeg odaberemo stipendiste", ističe Memagić, koji je osnivač kompanije "Alma Ras".