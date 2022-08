Najbolja last minute ponuda ovog ljeta donosi vam siguran i odlično plaćen IT posao

Da li ste i vi među onima koji jure last minute ponude turističkih agencija kako bi uz ogromne popuste ljetovali na što atraktivnijim destinacijama?

E pa, ovih dana se pojavila još jedna fantastična last minute ponuda, koja vam može omogućiti da nikada više ne razmišljate o tome koliko zarađujete, gdje ćete putovati ili čak živjeti i raditi!

U pitanju je last minute akcija na ITAcademy, koja vam omogućava da izaberete neku od najtraženijih IT destinacija i da krenete na uzbudljivo putovanje od početnika do uspješnog i odlično plaćenog IT eksperta.

Iskoristite ovu fantastičnu priliku i prijavite se na vrijeme, jer je broj mjesta ograničen. Posjetite sajt it-akademija.com i rezervišite svoje mjesto!

Krenite na putovanje do dobro plaćenog posla

Dok mnogi građani iz regiona teško pronalaze radno mjesto sa pristojnom platom pa samim tim moraju i da čekaju takozvane last minute ponude sa velikim popustima da bi uopšte razmišljali o ljetovanju, naši sugrađani koji se bave IT poslovima imaju mnogo slađe muke.

Zarađuju po nekoliko prosječnih mjesečnih plata (čak i početnici zarađuju oko dvije i po prosječne mjesečne plate), a na posao ne moraju da čekaju – posao čeka njih. Štaviše, sva istraživanja predviđaju siguran rast poslova u IT oblasti, te se sve više ljudi opredjeljuje za karijeru u ovom sektoru.

Zato je ITAcademy, međunarodna IT škola koja već godinama uspješno školuje kadrove za najplaćenije poslove današnjice, odlučila da za ovo ljeto pripremi specijalnu last minute ponudu, koja vam, uz veliku uštedu, omogućava da i vi za manje od 12 mjeseci školovanja zakoračite u uzbudljiv IT svijet.

Izaberite IT destinaciju koja vas najviše interesuje

Ponude za zaposlenje u oblastima informacionih tehnologija konstantno rastu, pa je tako u proteklih 5 godina broj zaposlenih u IT sektoru u BiH porastao za čak 583%.

Ovakva statistika najbolje pokazuje da svako ko ovlada potrebnim znanjima i praktičnim vještinama može vrlo lako da pronađe posao i počne odlično da zarađuje!

Iako mnogi misle da je za rad u IT sektoru potrebno posebno fakultetsko obrazovanje, u realnosti to nije slučaj. Oko 70% programera (najplaćenijih IT stručnjaka) u svijetu nema završen fakultet iz srodnih oblasti. Za rad u IT-ju najvažnija su praktična znanja, a njih možete steći za kratko vrijeme – bez obzira na prethodno iskustvo.

Tako, zahvaljujući jedinstvenoj metodi za lakše i brže učenje, na ITAcademy imate priliku da za manje od 12 mjeseci školovanja steknete vještine za koje je ranije bilo potrebno dvije do četiri godine. Potrebno je samo da izaberete IT oblast koja vas najviše privlači: programiranje, administraciju mreža, dizajn, IT poslovanje, 3D dizajn i CAD ili pak razvoj mobilnih aplikacija. Šta god da izaberete, nećete pogriješiti, jer svako od ovih zanimanja garantuje odličan posao i visoka primanja – od samog starta.

Nastava u učionici ili preko interneta

Ukoliko se odlučite za školovanje na ITAcademy, birate i način pohađanja nastave – u učionici ili preko interneta.

Predavanja u najmodernije opremljenim učionicama zasnovana su na minimumu teorije i maksimumu prakse, a učenje je bazirano na zadacima i projektima, čime se veoma brzo osposobljavate da samostalno obavljate budući posao.

Ipak, ako želite da organizujete svoje vrijeme onako kako vama najviše odgovara, sva profitabilna znanja i vještine, ali i diplome, možete steći učenjem preko interneta – iz bilo kog grada, bilo koje zemlje, pomoću jedinstvenog ITAcademy Distance Learning Systema. Obuka preko interneta uključuje online lekcije i materijale, live stream predavanja, video i audio tutorijale, kontakt sa predavačima u realnom vremenu, interaktivne testove za provjeru znanja... Baš kao da nastavu pohađate u učionici. Dovoljno je samo da imate računar i internet.

I ne samo to! Školovanjem na ITAcademy dobijate čitav niz alata i servisa za razvoj karijere, zahvaljujući kojima u rekordnom roku možete doći do posla. Praksa i mogućnost zaposlenja u najuglednijim IT kompanijama, mogućnost besplatnog doživotnog usavršavanja, 100 besplatnih sati u IT hubovima, fakultativni kursevi engleskog i njemačkog za one koji žele da rade u inostranstvu, program za razvoj ličnih i profesionalnih vještina samo su neki od benefita koji vas očekuju u toku i nakon jednogodišnjeg školovanja!

Priznati certifikati gdje god da ste u svijetu

ITAcademy je jedina ustanova u našoj zemlji koja posjeduje sva ovlaštenja Cambridge odjeljenja za međunarodne ispite i tri vodeće svjetske IT kompanije za obučavanje polaznika po naprednom programu za računarske tehnologije.

Microsoft, Zend, Adobe, ISTQB, Oracle, Autodesk, Cisco, Unity, MikroTik i Cambridge samo su neki od brojnih certifikata koje možete besplatno dobiti nakon školovanja na ITAcademy. Pored toga što su kod poslodavaca veoma ciijenjeni, ovi certifikati će predstavljati garant znanja i biti sigurna karta za vaše uspješno IT putovanje.

Ovog ljeta promijenite svoj život iz korijena!

Ako se odlučite da narednih godinu dana investirate u školovanje na ITAcademy, već sljedećeg ljeta ćete raditi na svojim prvim pravim projektima i uživati u plodovima svog rada, s obzirom na to da mnogi polaznici ITAcademy počinju da zarađuju već tokom školovanja.

Zato nemojte propustiti ovu jedinstvenu last minute ponudu, koja vam donosi uštedu do čak 550 eura! Ovog ljeta započnite svoje najvažnije putovanje i zakoračite ka sigurnoj budućnosti odlično plaćenog IT stručnjaka.

Požurite, broj slobodnih mjesta je ograničen!