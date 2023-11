Najmanje 20.000 lažnih ili sumnjivih diploma u Crnoj Gori

PODGORICA - Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici ove je godine formiralo 27 predmeta povodom prijava koje se odnose na lažne diplome, rečeno je iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT).

Da je postojanje lažnih diploma jedan od najvažnijih problema s kojim se suočava Crna Gora te da se pod hitno mora odraditi depolitizacija kadrova kako bi se suočili s ovim problemom, ocijenili su nedavno sagovornici TVCG.

Rečeno je da je procjena da u Crnoj Gori ima najmanje 20.000 lažnih ili sumnjivih diploma i odgovornost je kako poručuju na svim institucijama, ne samo na Ministarstvu prosvjete.

Iz VDT-a za Portal RTCG kažu kako je u šest predmeta podnijet optužni prijedlog.

"Obavještavamo vas da je u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici povodom prijava koje se odnose na lažne diplome od početka 2023. godine formirano 27 predmeta. U šest predmeta podnijet je optužni prijedlog, četiri predmeta su na nadležnost ustupljena drugim tužiteljstvima, dok je u 17 predmeta izviđaj i dalje u toku", precizirano je u odgovorima, navodi Fena.

Tužilaštvima je podnijeto oko 70 prijava koje se odnose na lažne diplome, izjavila je prošle sedmice ministrica prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović na Televiziji Vijesti.

Lavinu je pokrenuo slučaj pomoćnice direktora Instituta za javno zdravlje Miljane Pavličić, za koju je utvrđeno da je falsificirala diplomu, zbog čega je ta ustanova poslala na provjeru diplome svih zaposlenih. Protiv Pavličić je još 2013. godine podnesena krivična prijava, nakon što je utvrđeno da je diploma Hemijskog fakulteta u Beogradu falsifikat.

Iz Ministarstva prosvjete saopštili su kako nikad nisu donijeli rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave na ime Miljana Pavličić. Nakon pribavljanja svih relevantnih informacija, ministarstvo je nadležnom tužilaštvu podnijelo krivičnu prijavu protiv Pavličić.

Direktor Instituta Igor Galić podnio je ostavku i pozvao nadležne da pokrenu postupke za provjeru diploma svih zaposlenih u toj ustanovi.

Potpredsjednik PZP-a i profesor na Univerzitetu Crne Gore Branka Bošnjak već duže vremena upozorava na to da u Ministarstvu prosvjete olako nostrificiraju kupljene diplome te da se godišnje više od 5.000 diploma podnese na nostrifikaciju što je nerealna brojka. Ona tvrdi da ovakvih, lažnih diploma ima i u vrhu Vlade.

"Nama su naprasno diplomirali doskorašnji šoferi, zaštitari, higijeničarke, frizerke i slični, a nije rijetkost da su pojedini od njih, na prijedlog svojih stranaka koje vrše vlast, ekspresno postali rukovoditelji u državnim i lokalnim poduzećima, državnim organima, iako su čelnici tih stranaka vrlo svjesni kako su ti njihovi kadrovi došli do diploma. To je ubojstvo naše države s predumišljajem i to od onih koji su birani da vode računa o javnom interesu", ustvrdila je ona.

