Najperspektivnije studije uz besplatnu specijalizaciju na ITEP-u

Sa ITEP visoke škole stižu sjajne vijesti za sve koji žele da ostvare uspješnu karijeru u najperspektivnijim oblastima današnjice i postanu IT inžinjeri ili ekonomiste i preduzetnici.

Ako do 20. septembra upišete studije na ITEP-u, dobijate besplatnu specijalizaciju u vrijednosti i do 2.500 eura – u zavisnosti od izabranog smjera ITEP visoke škole dobićete priliku da po završetku studija besplatno nastavite specijalizaciju na ITAcademy ili BusinessAcademy.

Prilika za sjajnu zaradu i atraktivnu karijeru

Širom svijeta, kao i u BiH, oblast IT-ja je u konstantnom razvoju, zbog čega i potreba za kadrovima svakodnevno raste. Osim odlične zarade, koja je u IT sektoru zagarantovana, u ovoj oblasti vas očekuju i najbolji uvjeti rada: svemirski opremljen office, rad sa najnovijom tehnologijom i modernim uređajima, plaćena putovanja, duži odmori i stalna mogućnost daljeg napredovanja.

Pored IT stručnjaka, visoko obrazovani ekonomisti i sposobni preduzetnici takođe su potrebni svakoj kompaniji, bez obzira na to čime se bavi. Za ljude koji su stekli znanja i zvanja iz ovih oblasti posla ima uvijek, a plate su i do nekoliko puta veće od prosječnih.

Poznavanje finansija i biznisa čini ekonomiste dragocjenim za svaku kompaniju i zbog toga oni zauzimaju dobro plaćene i prestižne pozicije. Pored mogućnosti da rade kao menadžeri, finansijski direktori i rukovodioci, studenti koji završe ovaj smjer mogu da postanu uspješni preduzetnici koji vode svoj visokoprofitabilan biznis.

Najsavremenije studije za visoko plaćena zanimanja

Studije na ITEP visokoj školi pripremaju vas za razna zanimanja u oblasti ekonomije i informacionih tehnologija koja donose finansijsku sigurnost i priliku da u svakom trenutku pronađete odgovarajući posao.

Na odsjeku Računarske i informacione tehnologije pruža vam se mogućnost da izaberete jedan od tri studijska profila koja će vas usmjeriti ka oblasti IT-ja koja vas najviše zanima: Računarski dizajn, Informacione tehnologije i Računarske nauke.

Po završetku ovog odsjeka stičete cijenjeno zvanje diplomiranog inžinjera računarstva i informatike, koje će predstavljati odličnu potvrdu vaše stručnosti, kao i mogućnost da nastavite svoju specijalizaciju na ITAcademy, tokom koje svoja znanja možete primijeniti i na realnim projektima kroz praksu u velikim IT kompanijama.

Studije na odsjeku Poslovna ekonomija i preduzetništvo pripremaju vas na najbolji mogući način za snalaženje u uzbudljivom svijetu biznisa i finansija. Na ovom odsjeku pruža vam se mogućnost da završite jedan od tri programa: Finansijski menadžment i bankarstvo, Javna uprava, Menadžment. Takođe, možete izabrati da završite trogodišnji ili četvorogodišnji studij i steknete zvanje diplomiranog ekonomiste sa 180, odnosno 240 ECTS bodova, nakon čega vam se pruža prilika da se besplatno specijalizujete na BusinessAcademy.

Zahvaljujući modernom softverski podržanom učenju, studiranje na ITEP visokoj školi idealno je i za studente koji rade i kojima obaveze ne dozvoljavaju da prisustvuju svakom predavanju. Putem ove jedinstvene platforme za učenje na daljinu studenti mogu u svakom trenutku i sa bilo kog mjesta sa internet konekcijom pristupiti: video-snimcima predavanja, audio-zapisima, onlajn-tekstovima, PowerPoint prezentacijama i drugim pratećim materijalima.

Samo do 20. septembra – besplatna specijalizacija na ITAcademy i BusinessAcademy uz Cambridge certifikate

Zbog specijalnog partnerstva ITAcademy i BusinessAcademy sa Odjeljenjem za međunarodne ispite Cambridge University, završavanje jednogodišnjeg specijalističkog programa omogućiće vam sticanje međunarodno priznatih Cambridge certifikata, koji predstavljaju potvrdu vaše stručnosti i posebno se cijene kod poslodavaca svuda u svijetu. Odaberite program po kome želite da se usavršavate i tako produbite svoja znanja, usvojte praktične vještine i pomoću cijenjenih Cambridge certifikata ponudite svoje usluge kompanijama širom svijeta.

ITEP visoka škola, BusinessAcademy i ITAcademy dio su grupacije LINK educational Alliance, koja okuplja veliki broj cijenjenih obrazovnih ustanova kakve su fakulteti, visoke, srednje i osnovne škole, gimnazije i profesionalne akademije. Sa preko 20 godina internacionalnog rada na teritoriji Bosne i Hercegovine, Srbije, Rumunije, Ukrajine, Republike Moldavije i Sjedinjenih Američkih Država sa polaznicima iz preko 120 zemalja širom svijeta, LINK edu Alliance kreira obrazovanje budućnosti, uz međunarodno priznate diplome i certifikate.

U današnjem poslovnom svijetu dvije stvari posebno se cijene: usavršavanje i specijalizacija. Upravo zato je ITEP omogućio svojim studentima besplatnu specijalizaciju na ITAcademy i BusinessAcademy u vrijednosti i do 2.500 eura. Primjeri studenata iz prethodnih generacija koji su se odlučili da specijalizuju svoje znanje i steknu međunarodno priznate certifikate najbolji su pokazatelj da dodatno profesionalno usavršavanje nikad nije pogrešan izbor. Vrijeme je da i vi postanete jedan od njih. Posjetite sajt itep.edu.ba i saznajte više.