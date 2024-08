Najveća škola u Srpskoj traži pedagoga isključivo bez radnog iskustva

BANJALUKA - Rukovodstvo Osnovne škole "Branko Radičević" u Banjaluci raspisalo je nedavno konkurs za prijem sedam novih radnika, a jedan oglas posebno je interesantan.

Naime, među oglasima u kojima škola traži nastavnike sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom za šest predmeta, što na određeno, što na neodređeno vrijeme, našao se i oglas u kome se navodi da se raspisuje javni konkurs za mjesto pedagoga u školi, na punu normu i na neodređeno vrijeme.

Ali, specifično u oglasu je to što ta osoba ne treba da ima nikakvo radno iskustvo.

"Direktor Javne ustanove Osnovna škola 'Branko Radičević' Banjaluka na osnovu člana 122, 125. i 152. stav (3) tačka 16 Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, člana 2. Pravilnika o proceduri prijema, kriterijumima za prijem u radni odnos i načinu bodovanja kandidata u osnovnoj školi i odluke direktora o raspisivanju konkursa za popunu slobodnog radnog mjesta od 14. avgusta 2024. godine, raspisuje javni konkurs za popunu slobodnog radnog mjesta pedagog, puna norma, neodređeno vrijeme, jedan izvršilac, lice bez radnog iskustva, pripravnik", piše u oglasu.

"Ovdje nema ništa sporno", tvrdi "Nezavisnim novinama" Siniša Rendić, direktor Osnovne škole "Branko Radičević" u Banjaluci, koji dalje dodaje:

"Konkurs na neodređeno radno vrijeme i na punu normu može biti raspisan za lice sa radnim iskustvom ili lice bez radnog iskustva, odnosno pripravnika. Pogledajte slobodno u zakonu", poručuje Rendić.

Kaže da će, nakon što konkurs bude zatvoren, svi koji su se prijavili biti pozvani na testiranje i intervju.

Međutim, iako zakon omogućava da se raspiše ovakav konkurs te zaposli pripravnik na neodređeno vrijeme, ono što se u ovom slučaju može smatrati spornim jeste to da se na oglas mogu prijaviti samo pedagozi bez radnog iskustva, dok oni koji imaju radnog staža i iskustva to neće moći. Time su odmah izgubili šansu da uopšte budu uzeti u obzir za zaposlenje, i to u najvećoj osnovnoj školi u Republici Srpskoj.

Kada je u pitanju konkretno Banjaluka, na ovaj način praktično je otpalo već devet potencijalnih kandidata, koliko ih sa radnim stažom trenutno ima na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

"Sa stažom je evidentirano devet lica. Jedna osoba na evidenciji ima manje od jedne godine radnog iskustva u struci, pet lica ima više od jedne godine, dok tri lica po evidenciji imaju više od pet godina iskustva u struci", pojašnjavaju za "Nezavisne novine" iz Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske.

Pored navedenih devet, prema podacima Biroa, još šest svršenih pedagoga u Banjaluci čeka na posao.

"Na evidenciji JU Zavod za zapošljavanje, biro Banjaluka, evidentirano je ukupno 15 lica sa zanimanjem pedagog. Od ukupnog broja evidentiranih lica pomenutog zanimanja položen stručni ispit ima njih 10", ističu iz Zavoda za zapošljavanje RS.

Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS, kaže da direktori škola prilikom raspisivanja konkursa imaju ekskluzivno pravo da postave uslove.

"Nažalost, u ovoj situaciji direktor može da propiše konkurs kako njemu odgovara, da li za pripravnika, da li sa položenim stručnim ispitom, da li za osobe s iskustvom ili ne", navodi Gnjatić za "Nezavisne novine".

On dodaje da je sindikat prilikom donošenja Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju RS skretao pažnju da "nije previše školovan onaj ko je položio stručni ispit" i da se u obzir uvijek mora uzeti iskustvo, način rada i slično.

"Mi smo ranije u nekim situacijama ne samo za stručne saradnike, već i za neke nastavnike, govorili o činjenici da neko korektno i kvalitetno radi u nekoj školi 30 godina, a koja je 30 km daleko od nekog mjesta, i da u tom periodu stekne ogromno iskustvo i da može preći negdje drugo da radi, te da će tada ostati njegovo radno mjesto drugima koji tek treba da steknu to iskustvo za posao", ističe Gnjatić.

Draženko Jorgić, član Društva pedagoga Republike Srpske, poručuje da za konkurse u obrazovnim ustanovama uvijek postoje različite varijacije, odnosno da li prije svega treba ili ne treba radno iskustvo, odnosno da li je položen pripravnički staž ili nije.

"Ovdje, kako je navedeno da treba osoba koja nema radnog iskustva, vjerovatno je data mogućnost da se na konkurs prijavi više ljudi koji su na birou", ističe on.

Ipak, saglasan je da će dio oglasa "bez radnog iskustva" onemogućiti da se na konkurs za posao prijave svi pedagozi koji čekaju na zaposlenje.

"Time je svakako spuštena rampa onima koji imaju radno iskustvo", navodi Jorgić za "Nezavisne novine".

Treba dodati da OŠ "Branko Radičević" zapošljava pedagoga nakon tragične pogibije Milane Koprene, koja je bila dugogodišnji i vrsni pedagog u ovoj školi.

