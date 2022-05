Najveći interes za Medicinsku školu

DOBOJ - Đaci i nastavnici šest srednjih škola potrudili su se da na Sajmu zanimanja ubijede svršene osnovce da upišu baš njihovu školu i tako odluče čime će se baviti u životu.

Andrej Gojković, učenik drugog razreda Gimnazije "Jovan Dučić", na sve načine je pokušao da budućim srednjoškolcima razbije predrasude i stereotipe koje osnovci imaju u vezi s ovom školom.

"Predrasude su da će učenici da rade na mjestima koja nisu kvalifikovana konkretno za Gimnaziju, kao što su benzinske pumpe, kafići itd. To učenici govore, ali mislim da su to čiste gluposti kojim danas roditelji najviše obmanjuju svoju djecu. Došli smo ovdje da pokažemo osnovcima da za dalje obrazovanje i za sve buduće fakultete koje oni planiraju da upisuju da je Gimnazija najbolja osnova za to", poručio je Andrej.

Od svih srednjih škola upravo Gimnazija "Jovan Dučić" planira upis najmanje đaka, tri odjeljenja po 20 učenika, dok Saobraćajna i elektroškola upisuje najviše sedam odjeljenja po 24 đaka.

Buduće srednjoškolce smo na sajmu, koji je organizovalo Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti pitali za šta žele da se školuju.

"Razmišljam ili Gimnaziju ili Saobraćajnu i elektroškolu. Privlači me programiranje, informatički svijet, to bih volio raditi u budućnosti. Živim bliže Gimnaziji, ali veće su šanse da upišem Elektro", kaže Amar Alibegović.

"Imam u planu da upišem Medicinsku školu, zubno-stomatološki tehničar. Pa, odlična sam, ove godine imam prosjek pet, tako da se nadam da ću upasti. Tetka mi je stomatolog i onda malo njenim stopama i to me generalno zanima", pojasnila je Mia Klokić.

"Nisam još sigurna, možda Gimnaziju ili Medicinsku. Planiram da studiram istoriju", kaže Jovana Pašalić.

Najveće interesovanje je za Medicinsku školu, pokazala je naša anketa među brojnim osnovcima, a ovoj obrazovnoj ustanovi je odobren upis pet odjeljenja po 24 učenika, isti broj odjeljenja upisaće Ekonomska, kao i Tehnička škola, dok Ugostiteljska i trgovinska škola imaju mjesta u četiri odjeljenja.

"Dosadašnja praksa unazad nekoliko godina je pokazala da uvijek imamo u prosjeku 30 do 40 učenika koji zbog prosjeka, zbog upisne politike, pravilnika ne ispune uslove da se upišu u naša zanimanja, ali ove godine upisujemo sedam odjeljenja tako da pretpostavljamo da će biti dovoljno mjesta", izjavio je Miroslav Topalović, direktor Saobraćajne i elektroškole.