Naredne sedmice testiranje kandidata za projekat IT prekvalifikacije: Trka za siguran posao

BANJALUKA - Mladi visokoobrazovani i nezaposleni u Republici Srpskoj, njih 210, od naredne sedmice će se nadmetati za jedno od 100 upražnjenih mjesta u programu prekvalifikacije u IT sektoru, a koje će im nakon obuke donijeti priliku za siguran posao.

Na program koji finansira Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS, a sprovodi Inovacioni centar Banjaluka (ICBL), prijavilo se više od 300 zainteresovanih, ali nisu svi zadovoljili uslove.

Drago Gverić, direktor ICBL-a, kaže kako će se prvi krug testiranja odnositi na kompetencije, IT pismenosti i osnove poznavanja engleskog jezika, a drugi se sastoji od intervjua s tročlanom komisijom sastavljenom od eksperata za ljudske resurse i psihologa.

"Cilj intervjua je da se jasno definiše stepen motivisanosti za učešće na intenzivnoj šestomjesečnoj obuci, kao i sklonosti kandidata za promjenu primarne profesije", pojašnjava Gverić.

Dodaje kako je obuka polaznika organizovana u tri cjeline i prilagođena je potrebama poslodavaca, s obzirom na to da je prije testiranja obavljeno anketiranje 30 IT kompanija iz Republike Srpske, a u cilju prilagođavanja prema profilu nedostajućeg IT kadra.

Gverić kaže kako je, prema anketi sa IT preduzećima, trenutno 105 upražnjenih radnih mjesta pa je šansa za posao nakon obuke velika, mada je, kako dodaje, sve opet na kandidatima.

"Svi polaznici će imati priliku da, prije svega, upoznaju potencijalne poslodavce, a i da pokažu poslodavcima svoje novostečene vještine u okviru intership programa, odnosno prakse od 160 radnih sati na projektima koje će delegirati IT kompanije", pojašnjava on.

Inače, obuka nije nimalo jeftina i košta oko 3.000 maraka po jednom polazniku. Kandidati bi trebalo da znaju da su pravilnikom o sprovođenju projekta dužni uplatiti depozit od deset odsto, koji će im biti vraćen ako su učestvovali u 90 odsto obuke.

Treba reći i to da je u Srbiji sličan program sprovođen nekoliko godina, ali da je njegov nastavak upitan zbog veoma niskog procenta zaposlenih nakon njegovog završetka.

Naime, od 700 kandidata za posao, tek 17 odsto ih je pronašlo radno mjesto, jer tržište nije pokazalo preveliku zainteresovanost za junior programerima.

Kako god, IT kompanije u Republici Srpskoj daju podršku ovom projektu.

Dragan Ninić, član Uprave i menadžer sektora za razvoj poslovanja u kompaniji "Lanaco", kaže za "Nezavisne" kako su svi projekti koji imaju za cilj da prekvalifikuju što veći broj ljudi i upute ih na digitalne tehnologije za svaku pohvalu.

"Mislim da je pravo vrijeme da se krene u ovom pravcu, ako već nije moglo ranije. Kompanija 'Lanaco', kao i mnoge druge članice 'Bit Alliance', daje podršku ovom projektu, pogotovo sa konsultanske strane, kako bismo dobili što bolje rezultate i kako bi mladi ljudi bili u stanju da steknu osnove koje će im omogućiti da se dalje bave i usavršavaju u ovoj industriji", kazao je Ninić.

Inače, prema raspoloživim podacima, na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, evidentirano je 4.000 mladih koji su završili fakultete i koji bi mogli u budućnosti da se prijave na projekte ovakve vrste.

Rezultati krajem maja

U petak, 31. maja, na internet stranici Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i Inovacionog centra Banjaluka biće objavljena konačna rang-lista koja obuhvata bodovanje sa oba kruga testiranja polaznika.

BROJKE