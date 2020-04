Nastava na daljinu u RS i tokom proljećnog raspusta

BANJALUKA - Tokom proljećnog raspusta, koji je bio predviđen za period od 13. do 20. aprila, biće održavana nastava na daljinu, izjavila je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trivić.

Ona je dodala da nastava neće biti održavana tokom Vaskršnjih praznika, odnosno u petak i ponedjeljak.

"S obzirom na to da se već odvija nastava na daljinu donijeli smo zaključak da će se nastava odvijati redovno za vrijeme proljećnog raspusta i to u periodu od 13. do 16. aprila", rekla je Trivićeva, nakon sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije.

Ona je dodala da je Štab prihatio i zaključak o upisu djece u prvi razred, prema kojem će se prvačići upisivati u školu kada se za to steknu uslovi.

"Rodtelji u RS mogu školama elektronski dostaviti podatke o djetetu, a sistematski pregled će se vršiti kada se za to steknu uslovi", rekla je Trivićeva.

Što se tiče načina odvijanja nastave na daljinu, Trivićeva je kazala da je Ministarstvo uspjelo da obezbijedi intertnet kao i računare za sve one kojima je to bilo potrebno.

"Riječ je 1.200 računara za učenike osnovnih škola i 500 za učenike srednjih škola. Oni koji nisu imali svoje računare ili laptope podigli su iz škola. Odlučili smo da besplatan internet bude omogućen za 1.005 učenika", rekla je ministarka.

Takođe, kako je navela, za 24 učenka teške materijalne situacije je obezbijeđen mobilni telefon i besplatni internet.

"Tehnički smo uspjeli da obezbijedimo kompletnu platformu za praćenje nastave na daljinu. Nastava se odvija potpuno nesmetano", istakla je Trivićeva.