Nastava počela intoniranjem himne BiH

TUZLA - Oko 34.000 učenika u osnovnim i oko 14.000 u srednjim školama je danas započelo nastavu u novoj školskoj godini u Tuzlanskom kantonu.

Nastava je započeta intoniranjem himne BiH i obaveznim isticanjem državne zastave što je novina u školama u ovom kantonu.

U osnovnim školama ove godine je 200 učenika manje upisano nego prošle godine.

Ipak, ima i onih koje bilježe porast broja đaka. Jedna od škola koja je upisala više je Osnovna škola "Mejdan". Naime, prošle godine je škola imala 236 učenika, a sada 265.

"Nije to neki značajan broj, ali kada pogledamo broj učenika u našoj školi, značajno nam je. Inače, jedan novi razred smo dobili u posljednje tri godine i drago nam je da je to tako", rekao je Dževad Mehić, direktor škole. On je podsjetio da škola ima ove godine 40 učenika romske populacije.

"Imamo jako dobru saradnju sa romskim udruženjima koja pomažu. Obezbijedili smo i pribor. Djeca iz romske populacije se uklapaju u obrazovni sistem i svake godine imamo sve bolje rezultate", kaže on. Ova škola je novu školsku godinu započela sa 33 prvačića, a među njima i Lejna Hodžić.

"Kupila sam knjige, sveske, pribor. Drago mi je da idem u školu", stidljivo je ispričala, dok njena majka Jasmina Hodžić ne krije zadovoljstvo što je Lejna dobila besplatne udžbenike.

Predstavnici Vlade TK su obišli nekoliko škola te kazali da ulaganje u obrazovanje nije trošak već dugoročna investicija.

"Mi ćemo nastaviti raditi na pronatalitetnim politikama. Ove godine smo izdvojili 3,8 miliona KM za besplatne udžbenike za sve učenike u osnovnim školama. Zatim, 3,6 miliona za nabavku materijala i određene popravke u školama, a do 2025.godine ćemo u pedgoške standarde uložiti dodatnih 18 miliona KM", rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.