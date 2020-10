Nastava počinje! Pridružite se novoj generaciji budućih IT stručnjaka na ITAcademy

Nova generacija budućih IT stručnjaka uskoro će početi sa nastavom na najsavremenijim obrazovnim programima ITAcademy. U narednih 12 mjeseci oni će steći najtraženija praktična znanja na tržištu i pridružiti se mnogima koji su se već izborili za siguran i odlično plaćen posao.

I dok se na ITAcademy aktuelni upisni rok po promotivnim cijenama bliži kraju, a polaznici biraju smjerove koji najviše odgovaraju njihovim interesovanjima, otkrivamo vam kako izgleda najsveobuhvatnije IT školovanje na ovim prostorima.

Školovanje po svjetskim standardima moguće i kod nas

Zahvaljujući najsavremenijim IT programima, usklađenim sa potrebama tržišta i svjetskim standardima, kvalitetu predavačkog kadra, primjeni najnovije tehnologije i softvera u nastavi, kao i jedinstvenoj metodologiji za brzo sticanje najviše stručnosti – „Arhitektura saznanja”, ITAcademy je jedina škola u regionu koju su sve najveće svjetske IT kompanije izabrale za svog partnera.

Samo neke od njih su Adobe, Oracle, Zend, Apple, Autodesk, Microsoft...

Sa ITAcademy ističu da ova partnerstva predstavljaju svjetsko priznanje i potvrdu njihovog dobrog rada, a polaznicima iz Bosne i Hercegovine i regiona, ali i Rumunije, SAD, Kine, Švicarske, Švedske, Irske, Austrije, Poljske, Južne Afrike i preko 120 zemalja svijeta, odakle oni dolaze, obezbjeđuju uslove za sticanje prestižnih certifikata kao u najjačim trening centrima u svijetu.

"Stečeno znanje i certifikat na ITAcademy donijeli su mi posao u švicarskoj kompaniji odmah nakon školovanja – sada radim na poziciji PHP developera i direktora kompanije. ITAcademy mi je pomogla da ostvarim svoje ciljeve i uspješnu karijeru. Svima bih preporučio da upišu ovaj program", ističe Samer Saćić, koji gradi svoju uspješnu programersku karijeru.

Nastava koju možete pratiti u učionici ili online

Tehnička opremljenost ITAcademy u svakom pogledu prati savremen program rada. Polaznici sve zadatke izvršavaju na najkvalitetnijoj opremi, koja zadovoljava standarde najvećih svjetskih univerziteta u kojima se školuju IT stručnjaci. Tu je i ITAcademy Distance Learning System, prvi i najsavremeniji sistem za učenje na daljinu u Bosni i Hercegovini, kreiran po standardima vodećih svjetskih univerziteta, zbog čega znanje koje polaznici dobijaju na ovaj način ne zaostaje za onim koje stiču tradicionalnim putem u učionicama.

Za savladavanje novih vještina na ITAcademy koristi se proces "Arhitektura saznanja", koji na pravilan način koristi sve savremene medije za prenos znanja. Ova nova metodologija omogućava od tri do četiri puta veće angažovanje tokom predavanja i učenja, tako da je moguće da u roku od 12 mjeseci preuzmete vještine za koje je ranije bilo potrebno od dvije do četiri godine. Zahvaljujući ovoj naprednoj metodologiji usvajanja znanja, mnogi polaznici ITAcademy su pronašli posao već u toku školovanja.

"Nakon samo pola godine školovanja na ITAcademy, dobila sam posao na poziciji UI/UX dizajnera u inostranoj kompaniji. Znanje koje sam stekla i rad u uspješnoj kompaniji omogućili su mi da sarađujem sa velikim svjetskim zvijezdama i klijentima", prenijela je Elma Mujić, uspješni dizajner iz Zavidovića. Rijad Rogo iz Sarajeva, koji se zaposlio nakon samo dva mjeseca školovanja, također nam prenosi: "Školovanje na ITAcademy mi je dalo priliku da radim ono što volim i budem zadovoljan".

Da biste se i vi ubrzo našli na dobro plaćenoj poziciji, ne treba vam mnogo. Odredite da li ćete nastavu pohađati u prostorijama ITAcademy ili preko interneta i od šest IT odsjeka izaberite onaj koji najviše odgovara vašim interesovanjima: Programiranje, Dizajn i multimedija, Administracija, IT poslovanje, 3D dizajn i CAD ili Razvoj mobilnih aplikacija.

Najsveobuhvatnije IT školovanje u regionu

Najmodernija obuka na ITAcademy priprema vas za rad na najzahtjevnijim pozicijama u IT sektoru. Međutim, da biste lako došli do poslova koji istovremeno donose i odličnu zaradu, potrebno je da steknete iskustvo kroz praktičan rad. ITAcademy vam pomaže i u tome.

U toku školovanja imate mogućnost da steknete dragocjena praktična iskustva. Kroz Centar za razvoj karijere (CCD), ITAcademy na različite načine poslovno sarađuje sa preko 300 uspješnih kompanija i omogućava vam da se povežete sa poslodavcima iz cijelog regiona.

U mnogim od ovih kompanija ITAcademy polaznici su već ostvarili radnu praksu i stvorili sebi mogućnost za početak perspektivne karijere, a takva mogućnost obezbijeđena je i za sve koji se prijave u ovom upisnom roku.

Dobijate 100 besplatnih sati u coworking HUBovima za razvoj freelance karijere i startup biznisa

Zahvaljujući saradnji ITAcademy sa IT hubovima, polaznici dobijaju besplatno 100 radnih sati u ovim coworking prostorima.

Na ITAcademy ističu da ovakav dodatak školovanju, kakav nema nijedna druga edukativna ustanova u regionu, pružaju zato što vjeruju da će to biti idealna prilika da polaznici u društvu IT zajednice koja raste iskoriste znanje koje su stekli na ITAcademy i upoznaju se sa ljudima sa kojima će moći da pokrenu zajedničke projekte i stvore nove poslovne prilike. Jednostavno, na ovaj način ćete se pripremiti kako za posao u velikim IT kompanijama, tako i za započinjanje freelance karijere, koja će vam također omogućiti odličnu zaradu.

Ono što školovanje na ITAcademy dodatno čini jedinstvenim jesu brojni besplatni edukativni servisi, koji će vam pomoći da ostvarite uspješnu IT karijeru.

Na ITAcademy imate i mogućnost da potpuno besplatno usavršite svoje znanje engleskog i njemačkog jezika, dobijate besplatan pristup prvoj edukativnoj online televiziji u regionu – LINKeduTV, a možete da učite i pomoću Android i iOS aplikacija. ITAcademy svim svojim polaznicima nudi šansu da putem besplatnih edukativnih programa, kao što su DesignStudio i Programming Factory, razviju i realizuju svoje prve projekte. A ako u toku školovanja naiđete na bilo koji problem u učenju, na raspolaganju će vam biti i Savjetnik za pomoć u učenju.

Nije kasno da i vi postanete dio nove ITAcademy generacije

Nastava na ITAcademy počinje 2. novembra. Upisni rok po promotivnim cijenama uskoro se završava, a broj slobodnih mjesta je ograničen.

Zato reagujte što prije, prijavite se putem ovog linka i obezbijedite sebi IT školovanje koje će vas dovesti do odlično plaćenog posla za samo 12 mjeseci.