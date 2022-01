Neka 2022. bude vaša najuspješnija godina: Pratite ova 4 koraka

​Ako želite da ovu godinu započnete dobrim odlukama i učinite je najuspješnijom do sada, onda je krajnje vrijeme da preduzmete konkretne korake i sreću potražite tamo gdje su je mnogi već pronašli – u IT sektoru.

Želja za boljim poslom, na kome ćete odlično zarađivati i uživati u onome što radite, neće se ostvariti sama od sebe. Potrebno je da se pokrenete i uz pažljivo osmišljen plan do rezultata možete doći za manje od 12 mjeseci.

Pratite korake koji su definisali eksperti sa ITAcademy − međunarodne škole za najtraženije IT profesije i učinite 2022. svojom najuspješnijom godinom!

1. Pronađite sebe u najplaćenijoj oblasti – informacionim tehnologijama

Odavno više nije tajna da se do profesionalnog uspjeha najbrže dolazi u sektoru informacionih tehnologija. Odlična zarada i mogućnost pronalaženja posla u svakom trenutku najveće su prednosti ove oblasti.

Međutim, da biste postali dio IT svijeta, neophodno je da steknete kvalitetno obrazovanje i pripremite se za buduće zanimanje.

Školovanjem na ITAcademy možete usvojiti potrebna znanja koja će vas uvesti u neku od 6 najtraženijih IT oblasti: programiranje, administracija, dizajn i multimedija, 3D design i CAD, IT poslovanje ili razvoj mobilnih aplikacija.

Istražite oblasti koje odgovaraju vašim interesovanjima i izaberite onu koja vam može donijeti najveće šanse za uspjeh.

2. Izaberite način na koji ćete se školovati – online ili u učionici

Munjevit razvoj modernih tehnologija, osim novih zanimanja i prilika za zaradu, donio je i slobodu prilikom odabira načina na koji ćete se školovati.

Svi oni koji nisu u mogućnosti da predavanja prate tradicionalno, u učionicama, do najtraženijih vještina na tržištu mogu doći i putem interneta – iz bilo kog grada, bilo koje zemlje.

To znači da je kvalitetno IT obrazovanje sada dostupno svima koji imaju računar i internet konekciju. Pritom, online školovanje donosi identična znanja i priznate certifikate kao i klasično obrazovanje.

3. Steknite priznati međunarodni certifikat koji će vas izdvojiti iz konkurencije

Međunarodno priznati certifikati imaju posebnu vrijednost u očima poslodavca, jer predstavljaju siguran dokaz vaše stručnosti. Pored kompletne jednogodišnje obuke, na ITAcademy dobijate mogućnost za besplatno sticanje certifikata kao što su Oracle, Adobe, Autodesk, Microsoft, Zend, Cambridge, Unity, Cisco, MikroTik, CompTIA, ICM, ISTQB i drugi.

Uz praktična IT znanja, certifikat i iskustvo koje možete steći tokom školovanja vrlo brzo ćete pronaći svoj prvi posao u najplaćenijoj oblasti današnjice!

4. Za lakši put do posla – praksa i pomoć prilikom zapošljavanja

Pored revnosnog učenja, da biste započeli uspješnu IT karijeru, morate da steknete i dodatne poslovne vještine, kao i da svoje znanje primijenite u praksi. Brojne pogodnosti koje su na raspolaganju polaznicima ITAcademy znatno olakšavaju taj proces.

Tako, pored stručnih znanja za posao u IT sektoru, na ITAcademy ćete imati priliku da usavršite engleski i njemački jezik za rad za inostrano tržište.

Uz to, očekuje vas i mogućnost besplatnog doživotnog usavršavanja, 100 besplatnih sati u IT hubovima za razvoj biznisa i freelance karijere, program za razvoj ličnih i profesionalnih vještina, kao i niz besplatnih programa u okviru kojih ćete realizovati svoje prve projekte i steći praktične vještine za brži pronalazak posla.

A za one koji se u toku školovanja istaknu svojim rezultatima, tu je i praksa, kao i mogućnost zaposlenja u nekim od najboljih kompanija u zemlji i regionu, sa kojima ITAcademy sarađuje preko Centra za razvoj karijere.

Ne zaboravite, ovo su samo neke od besplatnih pogodnosti koje vas očekuju u toku i nakon školovanja na ITAcademy. A da vas sasvim sigurno, ako se dovoljno posvetite, očekuje i uspješna IT karijera, potvrđuju i brojni polaznici koji već uveliko posluju u IT sektoru širom svijeta.

ITAcademy poklanja do 850€ popusta svima koji odluče da u 2022. započnu školovanje za najplaćenije IT pozicije

Da na svojoj ovogodišnjoj to-do listi čekirate prva četiri koraka treba vam manje od 12 mjeseci. U tome vam može pomoći i ITAcademy, koja poklanja do 850 eura popusta svima koji odluče da u 2022. započnu školovanje za najplaćenije IT pozicije i pokrenu uspješnu IT karijeru.

Posebne pogodnosti upisa na ITAcademy važe samo do ponedjeljka, 31. januara – zato se prijavite na vrijeme i realizujte plan čiji će vam rezultat promijeniti život.