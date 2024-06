Nesvakidašnji talenat iz Novog Grada: Prva u istoriji škole "preskočila" jedan razred

NOVI GRAD - Mlada Krstina Čulić iz Novog Grada ponosi se svojom Vukovom diplomom i odličnim ocjenama, a za razliku od svojih vršnjaka, ona je osnovno školovanje savladala ranije, te devetogodišnju školu završila za osam godina.

Mlada Krstina u razgovoru za "Nezavisne novine" kaže da su se tokom školovanja mijenjala i njena interesovanja.

"Prvo sam htjela da budem pedijatar, zatim veterinar jer mnogo volim životinje, a sad bih htjela da upišem nešto vezano za hemiju, ali problem je što u Novom Gradu nema srednja škola koja bi ispunila moje želje. Da idem u Prijedor kao veći grad je teško jer nemam povezane autobusne linije pošto živim 20 kilometara od Novog Grada. Do Prijedora imam još 30 kilometara, tako da iako imam još nekoliko dana do upisa još razmišljam šta da upišem", priča Krstina.

Dodaje da je za nju bila velika promjena kad je iz male područne škole kod učiteljice prešla u grad i dobila nastavnike.

"Nakon nekog vremena sam se prilagodila, nije bilo nekih većih problema i svi drugari su me prihvatili. Polagala sam ispite iz svih predmeta koji su bili u petom razredu, a to mi nije bilo teško jer sam se za te ispite spremala kroz čitavu školsku godinu. Od predmeta najviše volim hemiju i biologiju, ali i matematiku. U slobodno vrijeme volim da listam enciklopedije i da ih istražujem. Najviše mi se dopadaju knjige o prirodi i neki avanturistički romani", kaže Krstina.

Dodaje da je ponosna na Vukovu diplomu, jer, kako kaže, ta diploma predstavlja sav trud koji je uložila u ovih osam godina svog školovanja.

Martina Čulić, majka ove talentovane djevojčice, za "Nezavisne novine" kaže da prvo nije ozbiljno shvatila prijedlog učiteljice da Krstina "preskoči" jedan razred.

"Međutim, učiteljica je bila uporna i odlučili smo da pokušamo. Krstina je vrijedno i pametno dijete i nije bilo problema. Brinulo me samo da li će to za nju biti preveliki pritisak, ali sve je bilo u redu. Ona je odmalena pokazivala izvjesnu dozu ozbiljnosti, koja se vremenom samo nadograđivala. Ona je slobodna da izabere šta voli i zaradila je naše potpuno povjerenje da će izabrati ono što je najbolje za nju. Mi kao porodica ćemo joj biti podrška koliko god to bude u našoj mogućnosti, a vjerujem da ima svijetlu budućnost", kaže ponosna majka.

Stručnjaci ovu pojavu nazivaju akceleracija, preskakanje ili završavanje osnovne škole u kraćem vremenu od propisanog, a upravo je Krstina prva učenica kojoj je to pošlo za rukom u Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Novom Gradu, što je za "Nezavisne novine" potvrdila Milana Todić, direktorica ove škole.

"Krstina je upisala prvi razred OŠ "Sveti Sava" Novi Grad, u područnom odjeljenju Velika Rujiška, i već tad sa vidjelo da se radi o darovitoj djevojčici. Osim što su za nju elementarno opismenjavanje i formiranje pojma broj bili uveliko savladani i usvojeni, Krstina je već tada posjedovala široku opštu informisanost i raznolika znanja, a istovremeno je bila razigrana djevojčica. Nama je svojom raskošnom ljepotom i vedrinom ličila na djevojčice iz ruskih bajki", priča direktorica.

Ističe da je Krstina iskazivala izuzetan dar ka muzici i likovnoj umjetnosti. "Kako smo bili u jednom malom područnom odjeljenju, od svega 12 učenika, Krstina je svojim pjevanjem, glumom i recitovanjem unosila raskoš u školske priredbe", priča Todićeva kroz osmijeh i dodaje da se učenik kao ona ne viđa često.

"Akceleracija je izuzetno rijetka u školskoj praksi. U istoriji naše škole Krstina je prvi slučaj akceleracije. Ona je nakon završenog četvrtog razreda polagala ispit i nakon uspješno položenog ispita krenula u šesti razred. Sve to se dešavalo uz preporuku učiteljice Blaženke Adamović, koja je tad učila Krstinu i, naravno, saglasnost roditelja", kaže Todićeva.

Prema njenim riječima, darovitost nekad zna biti dar, a nekad breme.

"Akademskim obrazovanjem nismo dovoljno edukovani za rad sa darovitim učenicima, ali svaki prosvjetni radnik u sebi nosi entuzijazam i ljubav prema pozivu, naklonost prema učenicima i vjeru u dobro. Kada se primijeti darovito dijete, stručna služba u saradnji sa nastavnicima pripremi prilagođen obrazovni program, kako bismo do maksimuma razvili potencijale svakog učenika", kazala je direktorica.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.