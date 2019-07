Njemačka širom otvara vrata IT radnicima sa Balkana

Zbog velikog deficita radne snage, Njemačka usvojila zakon koji će radnicima iz zemalja van EU značajno olakšati dobijanje posla. Posebno traženi IT stručnjaci.

Najveća evropska ekonomija suočava sa sa pravom nestašicom radnika. Procjenjuje se da u ovom trenutku Njemačkoj nedostaje preko 1.200.000 srednje i visokokvalifikovanih stručnjaka, od čega čak 55.000 u IT sektoru.

Upravo je zbog toga njemački Bundestag usvojio zakon koji stupa na snagu od 1. januara 2020. godine i omogućava lakše doseljavanje stručne radne snage iz zemalja van EU. To znači da će procedura za dobijanje radne dozvole za sve one koji traže posao iz BiH i regiona biti znatno pojednostavljena i olakšana.

IT stručnjaci među najtraženijim (i najplaćenijim)

Digitalizacija cjelokupne industrije izazvala je potrebu za novim stručnim profilima i kadrovima, pa je u Njemačkoj posebna potražnja za stranim radnicima u IT sektoru. Prema istraživanju Njemačke digitalne asocijacije (Bitkom) procjenjuje se da ukupan broj IT stručnjaka koji Njemačkoj nedostaje u ovom trenutku iznosi oko 55.000 i da će dodatno rasti u budućnosti.

To potvrđuje i lista 10 najtraženijih poslova iz svih oblasti na kojoj prvo mjesto zauzimaju zanimanja softver developer i programer, a četvrto dijele IT konsultant i IT analitičar.

U Njemačkoj se nadaju da će, pored novog zakona i visoke plate, i dobri uslovi koji se nude u ovom sektoru privući IT stručnjake sa Balkana. Naime, kao junior programer u Njemačkoj možete zarađivati 44.000 evra godišnje, dok programeri sa nekoliko godina iskustva zarađuju i 60.000 evra, što je od 2 do 5 puta više nego što možete zaraditi u našoj zemlji.

Naši radnici izjednačeni sa njemačkim

Zahvaljujući novom zakonu, radnici iz zemalja koje nisu članice Evropske unije sada do posla u Njemačkoj dolaze mnogo jednostavnije i lakše. Uz poziv poslodavca i određene kvalifikacije, nema prepreke za zasnivanje radnog odnosa.

Ono što je posebno dobra vijest za naše radnike jeste da njemački poslodavac neće morati da dokazuje da nije uspio da pronađe adekvatan kadar u Njemačkoj.

To praktično znači da pri traženju posla naši ljudi imaju ista prava kao i njemački građani.

Još jedna olakšavajuća okolnost jeste da po novom zakonu naši IT stručnjaci mogu doći u Njemačku i prije nego što pronađu posao. Naime, svakome sa određenim kvalifikacijama omogućeno je da boravi u Njemačkoj šest mjeseci kako bi pronašao posao iz svoje struke.

Sve više IT radnika sa naših prostora odlazi u Njemačku

Posebno dobra vijest za IT-jevce iz BiH jeste da im je za pronalaženje posla dovoljno osnovno poznavanje njemačkog i dobro znanje engleskog jezika. Naime, njemački poslodavci ne nalaze dovoljan broj IT radnika u Njemačkoj, pa su u stalnoj potrazi za kvalitetnim stručnjacima iz našeg regiona.

● Njemačka aktivno traži kvalifikovane stručnjake sa zapadnog Balkana, a posebno su traženi kompjuterski stručnjaci, ističe Karsten Klejn, predsjednik upravnog odbora ZAV-a, Međunarodnog centra za zapošljavanje.

Ovo potvrđuje i Arijana Aladžuz, menadžer ITAcademy, koja ističe da se zbog dobrih uslova sve više polaznika odlučuje da karijeru nastavi upravo u Njemačkoj.

● Visoka plata, odlični uslovi života, mogućnost napredovanja i usavršavanja glavni su razlozi zbog čega se naši stručnjaci sve češće odlučuju da svoju karijeru razvijaju u Njemačkoj. Njemački poslodavci veoma cijene naše ljude i u stalnoj su potrazi za novim radnicima.

Baš zbog toga smo na ITAcademy, pored najkompletnije obuke za savladavanje najtraženijih IT vještina, ponudili i besplatne fakultativne kurseve njemačkog i engleskog jezika kako bismo svoje polaznike opremili svim znanjima koja im omogućavaju da lako dođu do posla u inostranstvu, kao i da sarađuju sa stranim klijentima.

Do IT posla u Njemačkoj možete doći za manje od godinu dana

Novi njemački zakon stupa na snagu od 1. januara 2020. godine, a sve one koji žele da svoju IT karijeru izgrade van granica naše zemlje ohrabriće i činjenica da je primjenjiva IT znanja i vještine, kao i znanje stranog jezika, moguće usvojiti za 12 mjeseci kvalitetnog školovanja.

Naime, u BiH ITAcademy već godinama svojim polaznicima omogućava da, pored IT znanja, usavrše i znanje stranih jezika i tako započnu uspješnu karijeru u inostranstvu.

Zahvaljujući najsavremenijim IT programima, usklađenim sa potrebama tržišta i svjetskim standardima, kao i kvalitetu predavačkog kadra, primjeni najnovije tehnologije i softvera u nastavi, i jedinstvenoj metodologiji za brzo sticanje najviše stručnosti, ITAcademy polaznici već nakon godinu dana mogu da započnu uspješnu IT karijeru, ali i da nauče njemački ili engleski jezik.

Do znanja i zvanja na ITAcademy moguće je doći tradicionalnim ili online školovanjem, a imaju istu težinu kao da ste ih stekli u jakim centrima Evrope ili SAD, pa tako polaznici ove ustanove već godinama unazad sa uspjehom dolaze do odlično plaćenih programerskih, dizajnerskih i ostalih IT poslova u BiH i inostranstvu.

