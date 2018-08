Nova godina, nove plate za prosvjetare

BANJALUKA - Platni koeficijenti za zaposlene u oblastima obrazovanja i kulture u RS od 1. januara naredne godine trebalo bi da budu izjednačeni sa koeficijentima drugih budžetskih korisnika u RS.

Rekao je ovo danas Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja nauke i kulture u RS, na konferenciji za novinare održanoj u Domu sindikata RS i istakao da vjeruje da će biti ispoštovano ono što piše u dokumentima.

"Visokoobrazovani kadrovi u obrazovanju i kulturi, odnosno profesori, prema ranijem zakonu, imali su koeficijente od devet do deset, dok je početni koeficijent kod ostalih budžetskih korisnika 13. Njihove plate su u startu veće za 300 KM i samo tražimo da se ta nepravda ispravi već deset godina, te hoćemo da dođemo do poštene preraspodjele sredstava", rekao je Gnjatić.

On ističe da imaju potpisana dokumenta i uvjeravanja predsjednice Vlade RS Željke Cvijanović, ministara finansija i prosvjete Zorana Tegeltije i Daneta Maleševića te da nema razloga da ne vjeruje u to.

"U dokumentima piše 1. januar 2019. godine, ali s obzirom na to da su izbori i Vlada obično ne bude formirana odmah, gore-dolje koji dan iz tehničkih razloga nije nam sporan", istakao je Gnjatić.

Kaže da sadašnje povećanje plata za sve zaposlene nije ono što je ovaj sindikat tražio, nego isključivo navedeno ujednačavanje plata, te u potpisanim dokumentima Vlade piše da će do ujednačavanja doći početkom naredne godine.

"Vjerujem da će Vlada ispoštovati ono što je napisano i potpisano te da će nakon 11 godina doći do ispunjavanja zahtjeva Sindikata", kaže Gnjatić i dodaje da je došlo do umanjivanja naknada za minuli rad te traže da se to ispravi.

Gnjatić je pojasnio da će, prema odluci Vlade RS, za povećanje plata svim radnicima u RS biti povećane plate i za radnike u institucijama obrazovanja i kulture, te da će oni sa najnižim koeficijentima, odnosno platom od 400 KM imati povećanje za 50 KM, dok će oni koji su imali 500 KM imati povećanje za oko 45 KM, a svi ostali radnici u institucijama obrazovanja i kulture imaće plate veće za 30 KM.

"Onaj ko je imao koeficijent 10, sada ima 10,9, i većina očekuje platu od 1.090 KM, ali to je 1.030 KM", rekao je Gnjatić te pojasnio da novi Zakon o platama za obrazovanje i kulturu propisuje određene koeficijente koji, kada se pomnože sa cijenom rada od 100 KM, ne daju tačnu platu i dodao da svi radnici moraju imati novi ugovor o radu. Gnjatić kaže da će Sindikat kroz izmjene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti obrazovanja i kulture u RS tražiti benefite za članove Sindikata.

Dimitrije Ćeranić, profesor na Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu i član Republičkog odbora Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS, rekao je da je povećanje plata izazvalo zabunu zbog načina obračuna plata, koji je sada znatno drugačiji nego što je to bilo prema ranijim zakonima o platama.

"Dobro je da je došlo do bilo kakvog povećanja, ali pošto je izmijenjen način obračuna neto plate, ono nije pružilo efekat povećanja, kako su mnogi pomislili u prvom trenutku", rekao je Ćeranić i naglasio da je sa sadašnjim povećanjem plata, realan dohodak radnika u obrazovanju i kulturi manji nego 2008. godine.