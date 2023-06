Novim studijskim programom žele da popune amfiteatar Saobraćajnog fakulteta

DOBOJ - Dugogodišnja migracija stanovništva je razlog što svake godine sve manje svršenih srednjoškolaca kuca na vrata dobojskog Saobraćajnog fakulteta, smatraju u ovoj obrazovnoj ustanovi, koja novim studijskim programom nastoji da od jeseni popuni fakultetski amfiteatar.

"Problem je što stanovništvo odlazi vani. Ti koji bi htjeli studirati obično odluče da idu vani, to je neka naša realnost i mi moramo da se naučimo ili da radimo sa manjim brojem studenata ili da pokušamo nešto napraviti da spriječimo njihov odlazak. Naravno, to je sada pitanje za neke druge instance. Ono što mi možemo napraviti jeste da ispromovišemo svoj fakultet. Mi smo stvarno uradili promociju ove godine, možda najbolju do sada, i vidjećemo kakvi će biti efekti", izjavio je Zoran Ćurguz, dekan Saobraćajnog fakulteta.

Ova visokoškolska ustanova koja radi pod okriljem Univerziteta u Istočnom Sarajevu od 2005. školuje buduće inženjere, a kao i brojni javni fakulteti u RS bori se za svakog studenta.

Sanja Rakić, student generacije Saobraćajnog fakulteta, 2018. je upisala logistiku, a na naše pitanje da li je njena generacija bila brojna, odgovara: "Nije bila brojna. U mojoj generaciji se desio taj slom i odjednom je pao broj studenata. Nas je bilo 50 upisanih na početku, a u drugoj godini je već bilo 30 studenata. Mislim da je glavni razlog taj što dosta porodica odlazi iz države, samim tim idu i djeca i studenti i biraju neke, da kažem, lakše fakultete. Dosta studenata odlazi u Srbiju jer kažu da im je tamo lakše da završe fakultet nego kod nas", priča Rakićeva, koja je već upisala drugi ciklus studija i želja joj je da gradi akademsku karijeru na fakultetu koji je završila.

U akademskoj 2023/24. planiran je upis 90 studenata koji su do sada najveći interes pokazivali za drumski i gradski saobraćaj, ali velike nade rukovodstvo fakulteta polaže u novi odsjek.

"U procesu smo akreditacije jednog veoma interesantnog studijskog programa koji je hit svagdje, a nadam se da će biti i kod nas na Saobraćajnom fakultetu - to su računarstvo i informacione tehnologije. Nadam se da ćemo već od sljedeće sezone imati i studente iz te generacije. Mislim da će biti veoma atraktivan zato što ćete moći da ovladate informacionim tehnologijama na potpuno drugi način. U proceduri je, ali se ja nadam da ćemo u drugom upisnom roku već imati odobreno i da ćemo u drugom i trećem upisnom roku moći upisati. Ali to ne predstavlja nikakav problem zato što su kod nas dvije godine prve zajedničke, tako da ove generacije koje sada budu upisale sigurno će imati mogućnost da u trećoj godini odaberu taj smjer", kaže Ćurguz.

Povodom Dana fakulteta promovisano je 48 diplomiranih inženjera saobraćaja i 12 master inženjera, a u ovoj ustanovi se hvale da je 90 procenata njih već našlo posao.

"Smatramo da razvijanje saobraćajne struke bukvalno zavisi od ove institucije, tako da ona ovako razvijena sa unutrašnjim svojim sistemom obrazovanja kadrova za prvi, drugi i treći ciklus uspijeva da zadovolji potrebe RS u onom procesu razvoja saobraćajne infrastrukture, gdje je RS i strateški usmjerena. Saobraćajni fakultet svoju ulogu obrazovanja inženjera saobraćaja obavlja uspješno u svim ovim godinama", izjavio je Željko Budimir, ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS.

"Posebno smo zadovoljni što Saobraćajni fakultet razvija taj preduzetnički duh i predstavlja jedan otvoren sistem, odnosno sistem koji je usko povezan sa privredom, tržištem rada, predstavnicima vlasti, a isto tako što se dosta kvalitetno razvija i naučno-istraživački rad i što su dobra slika Saobraćajnog fakulteta njihove laboratorije", kazao je Srđan Lalović, prorektor za ljudske i materijalne resurse na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.