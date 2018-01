Novina u osnovnom obrazovanju RS: Učenici 21 škole polagaće malu maturu

BANJALUKA, BIJELJINA, PRIJEDOR - Ove školske godine mala matura će biti uvedena eksperimentalno u 21 osnovnu školu u RS, potvrdio je za "Nezavisne" Predrag Damjanović, direktor Pedagoškog zavoda RS.

"Republički pedagoški zavod RS u cilju priprema za sprovođenje male mature već je formirao timove nastavnika iz srpskog jezika i književnosti i matematike, koji već dva mjeseca rade na izradi zbirki zadataka", kazao je Damjanović.

Prema njegovim riječima, Zavod je Ministarstvu prosvjete i kulture RS dostavio spisak škola u kojima će biti sprovedena mala matura.

"Po donošenju odluke od strane ministra škole će biti obaviještene", kazao je Damjanović.

Dodaje da će timovi 8. i 9. februara imati seminar koji organizuje Zavod, a koji će držati savjetnici iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije. Kako kaže, poslije seminara zbirke zadataka će biti postavljene na sajt Zavoda i biti dostupne učenicima škola u kojima će se sprovoditi mala matura. Istakao je da se još ne zna koliko će uvođenje male mature koštati.

"Sve su države u okruženju kod uvođenja male mature imale ozbiljne troškove, pa će tako biti i kod nas", zaključio je Damjanović.

Miroslav Popržen, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola banjalučke regije, kazao je da bi od 2020. godine sve škole trebalo da imaju malu maturu, a ove godine je izabrana 21 škola da se eksperimentalno sprovede mala matura.

"Uvođenjem male mature znanje učenika dolaziće do izražaja. Do sada jedini pokazatelj su bile ocjene, ali koliko su one bile objektivne - to je upitno. Na ovaj način pokazaće se ko koliko zna", kazao je Popržen.

Stevica Džogazović, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola Prijedor, kazao je da se nekoliko godina unazad sprovodi ekstremna provjera učeničkih dostignuća, koja je bila prvi korak za malu maturu.

"Uvođenje male mature po mom ličnom mišljenju je dobar potez. To je dobro mjerilo zbog upisa u srednju školu. Mislim da su kriterijumi za upis u srednje škole postali preblagi, da učeničko znanje iz pojedinih predmeta ne odgovara kvalitetu, odnosno zahtjevima koje traže određeni predmeti u srednjoj školi", kazao je Džogazović. Dodao je da je to jedan od najkorektnijih načina da učenici pokažu svoje znanje i da im na osnovu njega bude omogućen upis u srednje škole.

"U Prijedoru će OŠ 'Branko Ćopić' ove godine biti uvrštena u eksperimentalnu malu maturu", kazao je Džogazović.

Milica Peković, predsjednica Aktiva direktora osnovnih škola bijeljinske regije, kazala je da će uvođenje male mature biti osnovni i jedini pokazatelj kako su djeca savladala određeno gradivo u osnovnoj školi.

Iz Ministarstva prosvjete i kulture RS su nam rekli da ne mogu da nam daju spisak škola, te da će u narednom periodu biti poznato koje su to škole u kojima će eksperimentalno biti sprovedena mala matura.

Počinje drugo polugodište

Drugo polugodište školske 2017/2018. godine počeće u ponedjeljak u RS za 92.000 učenika osnovnih i 42.000 učenika srednjih škola.

Prema informacijama koje je Ministarstvo prosvjete i kulture dobilo od predsjednika Aktiva direktora osnovnih škola u RS, izvođenje nastave u drugom polugodištu može nesmetano da počne u svih 187 osnovnih škola i 93 srednje škole.

"Proljećni raspust traje od 2. do 6. aprila, a nastava u drugom polugodištu završava najkasnije 22. juna, dok se za učenike završnog razreda osnovne škole nastava završava najkasnije 8. juna", ističu iz Ministarstva.

Kako kažu u srednjim školama, nastava se završava 14. juna, osim za učenike završnih razreda kojima se nastava završava 17. maja. Učenici umjetničkih škola nastavu završavaju 7. juna, osim maturanata kojima se nastava završava 24. maja.