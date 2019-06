O njihovim uspjesima sigurno ćemo još čuti!

Upoznajte uspješne polaznike ITAcademy koji danas rade kao dobro plaćeni i cijenjeni stručnjaci. Za njihove usluge zainteresovane su domaće i strane kompanije, a ono što imaju da vam kažu promijeniće način na koji gledate na karijeru!

Ljudi o kojima je riječ potiču iz različitih sredina, posjeduju drugačiji stepen formalnog obrazovanja i raznovrsne afinitete. Međutim, ono što im je svima zajedničko jesu želja za uspjehom, spremnost na rad i hrabrost da ostvare svoje snove.

Svako od njih upisao je ITAcademy iz svojih razloga: neki kao dopunu formalnom obrazovanju, drugi kako bi stekli alate da se bave onim što vole, nekima je to bio put do unosno plaćenih poslova, a pojedinima prilika za novu i uzbudljivu karijeru. Njihovi motivi su različiti, ali ishod je isti: svi su nakon završetka školovanja na ITAcademy ostvarili ono što su i željeli.

Potreba za praktičnim znanjem i usavršavanjem

Selvin Denis Stambolić iz Sarajeva jedan je od onih koji su na vrijeme shvatili da se učenje i usavršavanje ne završavaju sa formalnim obrazovanjem. U vrijeme brzih promjena, diktiranih sve bržim razvojem tehnologije, potrebne su nove vještine i znanja, koje nije uvijek moguće steći na fakultetu.

"Tokom studija uvidio sam da mi fakultetsko znanje nije dovoljno, već da su mi za kvalitetnu karijeru i napredak potrebne dodatne vještine da bih bio konkurentan na tržištu. Zato sam upisao odsjek Android Development na ITAcademy. Na osnovu stečenih vještina dobio sam praksu, a ubrzo zatim i posao na kom radim kao programer Android aplikacija."

Zahvaljujući ITAcademy, mnogi polaznici našli su način da svoja interesovanja povežu sa sferom tehnologije i tako stekli alate za unosnu karijeru. Pohađajući program New Media Design, Alma Mujanović iz Goražda uspjela je da svoju ljubav prema fotografiji i medijima iz srednjoškolskih dana pretvori u profitabilno zanimanje, a zajedno sa prijateljicom pokrenula je i Facebook stranicu za učenje znakovnog jezika „Znak za riječ” i tako stečene vještine iskoristila da pomogne i drugima. Za sve koje zanima uzbudljiv svijet IT-ja Alma ima jasnu poruku:

"Školovanje na ITAcademy prava je prilika za one koji žele da napreduju u svijetu tehnogija. Kroz školovanje sam dobila priliku raditi i volonterski i honorarno u više organizacija, nakon čega sam dobila puni angažman u oblasti dizajna i fotografije."

Jedna od onih koje je ljubav prema tehnologiji i potraga za praktičnim znanjima odvela na ITAcademy jeste i Mirsada Mednolučanin iz Sarajeva, koja je završila Web Design program odmah po završetku srednje škole. Osim znanja i vještina, ova kreativna djevojka veoma brzo je dobila preko ITAcademy i priliku za posao:

"Ono što Akademija također nudi svojim polaznicima jesu svakodnevni oglasi i prilike za posao koje nam stižu na mejl. Prijavila sam se na jedan od konkursa preko Akademije i dobila priliku za posao. Radim kao marketing asistent LINK groupa i prezadovoljna sam."

Do posla već tokom školovanja

Bez obzira na stepen formalnog obrazovanja ili predznanja iz IT oblasti, ovi ljudi su, zahvaljujući posvećenom radu, sa uspjehom završili ITAcademy. Da se trud i učenje isplate, imali su priliku da se uvjere veoma brzo: nakon završetka školovanja svi su se zaposlili, a neki već i tokom trajanja programa.

Jedan od onih koji su našli posao još dok su bili u „klupama” jeste i Adis Cviko iz Sarajeva:

"Posao sam dobio nakon samo jednog završenog semestra IT akademije i u potpunosti sam iskoristio stečeno znanje. Trenutno radim u Zavodu za informatiku."

O relevantnosti znanja i vještina koji se usvajaju na ITAcademy, kao i podršci prilikom zapošljavanja koju ta institucija pruža, najbolje govori i činjenica da su mnogi polaznici svoj prvi posao našli putem Centra za razvoj karijere, servisa koji funkcioniše u okviru ITAcademy. Jedan od njih je i Smail Galijašević iz Tješnja, koji je završio Microsoft Development program:

"Već tokom školovanja aplicirao sam za posao putem Centra za razvoj karijere. Nakon uspješno riješenog testa već sutra su me pozvali na intervju, dogovorili smo se oko plate i potpisao sam ugovor. IT sektor je jedan od rijetkih u našem regionu u kojima vrijede samo znanje i vještina, a to znanje se veoma dobro i nagrađuje."

Njegov kolega Suad Okić iz Živinica ističe da je školovanjem na ITAcademy uspio da dobije baš onakav posao kakav je oduvijek želio:

"Zahvaljujući školovanju na Software Engineering programu danas radim posao koji je uzbudljiv i dinamičan. Pored toga, bavim se web designom i servisom računara."

Školovanje na ITAcademy ostalo je u najljepšem sjećanju Aleksandru Đorđeviću iz Banje Luke, koji se nakon završetka ITAcademy zaposlio kao PHP/MySql programer:

"Po završetku školovanja na ITAcademy vrlo brzo sam pronašao plaćenu praksu, a zatim i stalan posao na poziciji PHP/MySql programera."

Ipak nisu svi polaznici ITAcademy spremni da rade u kancelarijama. Neki od njih više vole da budu sam svoj gazda, odnosno da rade od kuće. Znanja koja su stekli tokom školovanja to im i omogućavaju. Uprkos tome što je imao nekoliko ponuda za posao u zemlji i inostranstvu, Adnan Memić iz Sarajeva riješio je da, nakon školovanja na Web Design programu, svoju sreću potraži u unosnoj karijeri freelancera. Kako sam kaže, nije pogriješio:

"Imao sam nekoliko ponuda za zaposlenje kako u BiH, tako i u inostranstvu, ali sam ih odbio, jer već dvije godine radim kao freelancer i odlično zarađujem."

Opšti zaključak svih polaznika jeste da im vještine i znanja koje su stekli na odsecima ITAcademy omogućavaju da sami biraju za koga će raditi, kakvu karijeru će graditi i na kojim će sve tržištima ponuditi svoje usluge.

Ono što je sigurno: do dobro plaćenog posla moći će uvijek da dođu!

Mogućnost učenja na daljinu

Osim tradicionalne nastave, predavanja na ITAcademy moguće je pratiti putem DL platforme za učenje na daljinu iz bilo kog mjesta, pri čemu dobijate potpuno isti kvalitet znanja kao i vaše kolege koje predavanja slušaju u učionici. Zahvaljujući DL platformi, vrijedna znanja stekli su polaznici iz Goražda, Prijedora, Tješnja i Živinica. Nebitno je iz kog ste grada, dobićete jednako kvalitetno školovanje i priliku za visoko plaćene poslove.

Nikola Marjanović iz Prijedora završio je online program PHP Web Development i dobio posao u velikoj IT kompaniji:

"DL platforma je jako korisna stvar za nas koji ne možemo da dođemo na predavanja. Osim toga, daje nam i mogućnost da u svakom trenutku obnovimo pređeno gradivo i podsjetimo se nekih stvari. Tu je, naravno, i servis za polaznike, koji u najkraćem roku šalje odgovore na naša pitanja. Jednostavno rečeno: DL platforma je nadmašila sva moja očekivanja."

Svi polaznici saglasni – u IT sektoru ima mjesta za sve

Za sve one koji još uvijek nisu odlučili da se upuste u profitabilnu IT karijeru i koji iz različitih razloga traže izgovore Samir Mujanović ima ohrabrujuću poruku:

"Preporučujem svima da upišu ITAcademy bez obzira na godine i prethodno znanje iz IT oblasti, jer je potraga za IT stručnjacima sve veća i sigurno će im to olakšati da dođu do željenog posla."

Možda toga niste ni svjesni, ali već imate nešto zajedničko sa ovim uspješnim ljudima – nalazite se tamo gdje su i oni bili prije nego što su odlučili da upišu ITAcademy.

To znači da i vi možete biti tamo gdje su oni sada. Zapravo je veoma lako. Sve što je potrebno jeste da donesete odluku i krenete uzbudljivim putem razvoja i IT karijere kojim oni sa uspjehom koračaju.

Kako bivši polaznici ističu uglas: isplatiće vam se u najkraćem roku!

Stoga ne čekajte i postanite jedan od uspješnih!