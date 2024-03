Obilježen Dan Katoličkog školskog centra "Sveti Josip"

SARAJEVO -Uučenici sa svojim nastavnim osobljem svečanim programom obilježili su Dan Katoličkog školskog centra „Sveti Josip“, koji je osnovan prije 30 godina.

Manifestacija, koja je održana pod sloganom „Lijep si – kažem životu“ prema stihovima poljske književnice i nobelovke Vislave Szjmborske, započela je sa Himnom KŠC autora Šime Marovića, a završila solističkim izvedbama Nebo i Dušo moja Ane Trlin i Anje Đonović.

Ovom prilikom prisutnima se obratio ravnatelj Centra velečasni Mario Ćosić koji je ovom prilikom ukazao na značaj odgoja i obrazovanja.

„Stoga, dragi učenici i učenice, dolazak u školu i učenje prihvatite kao najljepše razdoblje vašeg života, jer ono to doista jest, bez obzira na to koliko ponekad može biti teško, naporno i nepoželjno. U takve trenutke, unesite više radosti i budite potpora jedni drugima. Uz to, imajte povjerenja u svoje nastavnike i profesore koji dobar dio svog života posvećuju upravo vama i na tome im budite zahvalni, kazao je Ćosić i dodao:

„Ovo je ujedno prigoda za izraziti zahvalnost vladi Kantona Sarajevo, a posebno gospođi ministrici Naidi Hota-Muminović na podršci i razumijevanju specifičnosti KŠC „Sveti Josip“ kao i na suradnji u traženju najprikladnijih rješenja i odgovora na sva pitanja koja se tiču odgojno-obrazovnog procesa. Riječi zahvalnosti upućujem i gospodinu Srđanu Mandiću, načelniku općine Centar za podršku našoj osnovnoj školi, kao i Nerminu Muzuru, načelniku općine Ilidža, na čijem se teritoriju nalazi naša područna osnovna škola“.

Tokom proslave Dana škole uručene su nagrade uposlenicima Centra koji su dali svoj nemjerljiv doprinos u razvoju škole. U Sarajevu je 1994. godine osnovan prvi Katolički školski centar „Sveti Josip“, nakon čega su ovakvi školski centri osnovani su u Zenici, Tuzli, Travniku i Žepču. U sastavu sarajevskog Katoličkog školskog centra tri su škole: Osnovna škola, Opća-realna gimnazija i Srednja medicinska škola. Osnovna škola ima podružnicu u sarajevskom naselju Stup.

Manifestaciji su između ostalih, prisustvovali su monsinjor Tomo Vukšić, vrhbosanki nadbiskup, ambasadori Hrvatske i Italije u BiH Ivan Sabolić i Marco di Ruza, kao i načelnik opštine Centar Srđan Mandić.

