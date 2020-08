Od oktobra na fakultetima izvjesna online nastava

BANJALUKA, ISTOČNO SARAJEVO - Nastava na fakultetima u RS od oktobra najvjerovatnije će biti izvođena online, potvrdio je za "Nezavisne" Milan Kulić, rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

"Budući da pandemija virusa korona ne jenjava, smatram da je to prosto jedina mogućnost izvođenja nastave, mada po mom mišljenju nema boljeg načina za izvođenje nastave od klasične, zbog same interakcije, te socijalnog kontakta sa studentima", kazao je Kulić.

Prema njegovim riječima, ukoliko se popravi epidemiološka situacija, univerziteti će preći na standardno učenje.

"Nedavno smo imali sastanak u Ministarstvu za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske, gdje smo pokušali da nađemo mogućnost da dva javna univerziteta u RS koriste istu platformu za elektronsko učenje, ali to neće biti izvodljivo, tako da će univerziteti u Banjaluci i Istočnom Sarajevu koristiti platforme koje su koristili od marta", kazao je Kulić.

Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci, za "Nezavisne" ističe da će se nastava na Univerzitetu u Banjaluci u zimskom semestru akademske 2020/2021. godine izvoditi na osnovu smjernica koju će sačiniti Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, u saradnji sa javnim univerzitetima u Republici Srpskoj.

"Ukoliko epidemiološke prilike ne budu povoljne, nadležno ministarstvo će odrediti na koji način bi se nastava izvodila, da li direktno online ili u učionicima uz poštovanje određenih preporuka sa manjim grupama studenata", kazao je Gajanin.

On je rekao je će nastava za brucoše u novoj akademskoj godini početi 5. oktobra, a za starije godine početkom novembra, te dodao da će biti poštovane sve epidemiološke preporuke. On je naglasio da u ovoj visokoškolskoj ustanovi pretpostavljaju da će epidemiološka situacija i 1. oktobra i 1. novembra biti nepovoljna, te da se za to spremaju. "Ukoliko epidemiološka situacija bude nepovoljna, praktična nastava će sigurno morati da se odvija na Univerzitetu i fakultetima u manjim grupama, pri čemu će se poštovati sve epidemiološke preporuke", najavio je Gajanin. Kada je riječ o teorijskoj nastavi, Gajanin je rekao da će za studijske grupe za koje se ne mogu poštovati epidemiološke preporuke vjerovatno biti ostavljena mogućnost održavanja nastave na daljinu, s tim da će se izvoditi iz učionica.

"Dakle, nastavnik će imati obavezu da dođe u učionicu i održi predavanje. Odgovarajući broj studenata će, vjerovatno, moći fizički da bude prisutan prema epidemiološkim preporukama, a ostali će takvu nastavu pratiti online, na osnovu odgovarajućih platformi", naveo je on.

Radmila Pejić, pomoćnica ministra za visoko obrazovanje, kazala je za "Nezavisne" da je Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske formiralo tim koji prati realizaciju nastave i organizaciju ispita.

"Tim će za narednu akademsku godinu ponuditi unificirano rješnje za učenje na daljinu. Visokoškolske ustanove su spremne za bilo kakav vid nastave, odluku o načinu izvođenja nastave donijeće Vlada RS i Štab za vanredne situacije u zavisnosti od epidemiološke situacije", kazala je Pejićeva.

Nikola Bojić, potpredsjednik Unije studenata RS, kazao je da je online nastava trenutno uvrštena u Zakon o srednjem obrazovanju koji je nedavno usvojen, te da su studenti nastavu u drugom semestru tekuće godine slušali online.

"Kao i svaki vid nastave i nastava na daljinu, ali i standardna nastava imaju prednosti i nedostatke. Prednosti online nastave su modernizacija nastavnog procesa, kao i povećanje informatičke pismenosti studenata", kazao je Bojić.

Dodao je da je Unija studenata RS stava da je najbolji način izvođenja nastave da počinje i završi se u normalnim okolnostima.

"Zbog trenutne epidemiološke situacije smatramo da nećemo moći ogranizovati nastavu na taj način i shodno tome nastavićemo je online putem. Nadamo se da će što prije doći do normalnog načina nastave", istakao je Bojić.

Dobra zamjena za redovnu nastavu

Marko Ćurko, student iz Mrkonjić Grada, kazao je da se studenti nadaju da će nova akademska godina započeti u normalnim uslovima kao što je i bila prije početka pandemije virusa korona.

"U slučaju da epidemiološka situacija ne dozvoli ovaj vid nastave, primijeniće se jedna od alternativnih metoda u skladu sa zakonom. Jedna od metoda je i nastava na daljinu, koju smo primijenili u drugom semestru tekuće akademske godine, koja se pokazala kao dobar vid zamjene redovnog procesa nastave u vanrednim situacijama kao što je ova s virusom korona", kazao je Ćurko.