Odluka za studente ispod crte koja će ih obradovati, evo o čemu je riječ

BANJALUKA - Svim studentima koji su uspješno položili prijemni ispit u prvom upisnom roku na nekom od fakulteta u okviru Univerziteta u Banjaluci, ali su ostali ispod crte, biće data mogućnost upisa na drugi studijski program na kojem je ostalo mjesta, bez ponovnog polaganja prijemnog ispita.

Kako su iz Banjalučkog univerziteta objasnili za "Nezavisne novine", prema zaključku Senata, fakulteti, odnosno Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjaluci će dostaviti Rektoratu spisak studijskih programa i broj preostalih upražnjenih mjesta najkasnije do srijede, 10. jula.

"Potom će Univerzitet u Banjaluci do 12. jula na svojoj internetskoj stranici, kao i na internetskim stranicama fakulteta/Akademije objaviti podatke o upražnjenim mjestima. Studentske službe će kandidatima izdati potvrdu o položenom prijemnom ispitu, a koju kandidati do 17. jula mogu predati zajedno sa konkursnom dokumentacijom na studijski program na kojem je ostalo slobodnog mjesta za upis. Upis kandidata će biti završen do 19. jula ove godine", istakli su iz Univerziteta u Banjaluci.

U prvom upisnom roku 1.863 kandidata su položila prijemni ispit, međutim pravo upisa je ostvarilo 1.669 kandidata.

"Od broja 2.065, 1.863 kandidata su položila prijemni ispit, ali nisu svi ostvarili pravo upisa, jer se nisu našli na odgovarajućim pozicijama na rang-listama, dok 178 kandidata nije položilo prijemni ispit. Za polaganje prijemnog ispita prijavilo se 2.065 kandidata, a njih 12 nije izašlo na prijemni", naveli su oni za "Nezavisne novine".

Jedan od fakulteta na kojima je takva situacija jeste Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, a kako za "Nezavisne novine" ističe Saša Čvoro, dekan ovog fakulteta, oni već imaju zahtjeva studenata koji su položili ispit, ali su ostali ispod crte, da se prebace na drugi studijski program.

"Prijemni na arhitekturi ima dva dijela, prvi dio je percepcija prostora, a drugi je matematika. Oni studenti koji polože prijemni ispit iz matematike na arhitekturi, a ostanu ispod linije od 80 kandidata, imaju pravo da izaberu da li će da studiraju na građevinarstvu ili geodeziji. Već danas imamo dva kandidata koja su podnijela molbu da se oni sa arhitekture prebace na građevinarstvo", rekao je Čvoro.

Kako je istakao, više nego zadovoljni su upisom na studijski program arhitekture, a razlog za zadovoljstvo imaju i zbog rezultata upisa na smjer građevinarstvo.

"I u vezi sa dizajnom enterijera, koji je novi program ove godine, takođe smo zaista zadovoljni. Očekujemo da će biti i drugi upisni rok u septembru", naveo je on dodajući da je procentualno u prvom upisnom roku ove godine broj prijavljenih kandidata veći za oko 30 procenata u odnosu na prošlu godinu.

"To je iz dva razloga. Prvi razlog je novi studijski program dizajn enterijera, koji je donio povećanje od 15 procenata, a drugi razlog, drugih 15 procenata jeste zaista mnogo više zainteresovanih kandidata na arhitekturi i građevinarstvu nego prošle godine", kaže on.

Veliki broj studenata je već juče podnio zahtjev i molbu da se upišu na drugi srodni studijski program na Filozofskom fakultetu, a što je za "Nezavisne novine" potvrdio Srđan Dušanić, dekan ovog fakulteta, dodajući da su slične situacije imali i ranijih godina.

"Svi kandidati su praktično već informisani o tome. Ovaj prvi dan je pokazao da postoji velika zainteresovanost studenata koji nisu primljeni da se upišu na neki od drugih srodnih studijskih programa. Konkretno, u našem slučaju, velika zainteresovanost bila je za psihologiju, tako da mnogi nisu primljeni. Sada traže mogućnost da se upišu na neki od drugih studijskih programa, kao što su pedagogija, istorija, filozofija, a imamo dva mjesta i na učiteljskom studiju", istakao je juče Dušanić.

Kako su ranije pisale "Nezavisne novine", najveće interesovanje u prvom upisnom roku bilo je za upis na Fakultet bezbjednosnih nauka, Akademiju umjetnosti, psihologiju na Filozofskom fakultetu, arhitekturu na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu, Ekonomski, Pravni, Medicinski i Elektrotehnički fakultet.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.