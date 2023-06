Održani prijemni ispiti na UNIBL: Pogledajte za koje fakultete su studenti najviše zainteresovani

BANJALUKA - Na svim fakultetima Univerziteta u Banjaluci danas su uspješno održani prijemni ispiti za upis na prvi ciklus studija u akademskoj 2023/2024. godini, potvrdio je za "Nezavisne novine" Dario Stanković, portparol Univerziteta u Banjaluci.

Napominje da će na Akademiji umjetnosti, Fakultetu bezbjednosnih nauka i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta prijemni ispiti trajati nešto duže zbog kompleksnosti polaganja prijemnog.

"Studenti su tradicionalno najveće interesovanje, kao i ranijih godina, iskazali za Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Elektrotehnički, Ekonomski, Pravni, Medicinski, Fakultet bezbjednosti, Mašinski fakultet, kao i Akademiju umjetnosti. Poslije prvog upisnog roka vjerovatno će ostati slobodnih mjesta, te očekujemo drugi, odnosno treći upisni rok. Kada je riječ o drugom upisnom roku, njega organizuju članice koje u prvom roku ne upišu planirani broj studenata. Prijave za drugi upisni rok bi trebalo da počnu 28. avgusta i trajaće do 1. septembra, a prijemni ispiti će biti organizovani 4. septembra od devet časova", objasnio je Stanković.

Dodaje da je veliko interesovanje stranih studenata za Medicinski fakultet.

"Radi se o studentima koji će nastavu slušati na engleskom jeziku na Univerzitetu u Banjaluci, a oni od 12. juna do 7. jula mogu da se prijave za polaganje prijemnih ispita, a polažu ih 10. jula. Upis primljenih stranih kandidata na Medicinskom fakultetu traje od 21. do 28. avgusta, a zbog procedure i zato što su to strani državljani za njih je malo kasnije zakazan prijemni ispit", objašnjava Stanković.

Da velika zainteresovanost i ove godine postoji za Medicinski fakultet potvrdio je u razgovoru za "Nezavisne novine" Ranko Škrbić, dekan ovog fakulteta.

"Najveći interes je za medicinu, dentalnu medicinu, fizioterapiju i radiološku tehnologiju. Imamo sasvim dovoljan broj predviđen i za farmaciju, a nešto je manji interes i biće sigurno slobodnih mjesta za sanitarno inženjerstvo, kao i za babištvo, ali i sestrinstvo. Očekujem da ćemo u drugom upisnom roku imati popunjavanje ovih studijskih programa", kazao je Škrbić.

Dodaje da su značajno proširili kvotu za strane studente koji će slušati nastavu na engleskom jeziku, jer postoji velika zainteresovanost studenata iz drugih zemalja, posebno indijskog supkontinenta.

"Studenti iz Indije, Bangladeša, Šri Lanke i Turske zainteresovani su za studijske programe medicina, dentalna medicina, farmacija i sestrinstvo, ali oni ne polažu sada prijemne ispite jer oni državne ispite polažu u svojim zemljama, a onda kad to završe dolaze kod nas. Očekujemo da ćemo do polovine avgusta imati veći priliv stranih studenata, koji će popuniti kvote predviđene za njih", objašnjava Škrbić.

Odzivom studenata i izlaznošću na prijemni ispit zadovoljni su i na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, potvrdio je za "Nezavisne novine" Saša Čvoro, dekan ovog fakulteta.

"Ako pogledamo prosjek zadnjih pet godina zainteresovanost za naš fakultet ima trend rasta. Na tri studijska programa ima mjesta za 160 kandidata, a ne možemo još da predviđamo da li će biti slobodnih mjesta. Ipak, na Geodeziji je bilo manje kandidata nego što primamo, tako da će vjerovatno biti mjesta i u drugom upisnom roku, ali nemamo još konačne rezultate", kazao je Čvoro.

Svoje znanje na prijemnom ispitu juče je pokazala i Maja B. iz Dervente, koja se odlučila za Prirodno-matematički fakultet.

"Odlučila sam se za nastavni smjer na studijskom programu Matematika i informatika. Tokom svog osnovnog, kao i srednjoškolskog obrazovanja interes sam pokazivala prema matematici, te učestvovala na regionalnim takmičenjima. Za razliku od učenika kojima je matematika najčešći problem, meni je bila omiljeni predmet. Iz tog razloga sam završila računarsko-informatičku gimnaziju u SŠC 'Mihajlo Pupin' u Derventi. Svoje srednjoškolsko obrazovanje krunisala sam Vukovom diplomom, te se nadam dobrom uspjehu u narednim godinama na fakultetu. Veoma sam zadovoljna kako sam uradila prijemni, od 10 zadataka sam uradila devet, a kroz razgovor sa ostalim osobama koje su upisale ovaj smjer osam zadataka bi mi trebalo biti tačno. Nadam se da ću biti primljena, kao i da ću biti na budžetu. Ove godine su na moj smjer primali 15 studenata, ali nas je bilo manje", kazala je buduća brucošica.

Na prvom ciklusu studija planiran je upis 2.770 studenata na svim fakultetima i studijskim programima, od kojih 1.936 može biti upisano na budžet, a 402 na samofinansiranje, kao i 351 strani i 81 vanredni student.

Svi kandidati koji polože prijemni na fakultetima i ostvare pravo upisa mogu to učiniti od 3. do 7. jula.