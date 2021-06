Oni se nisu plašili da ostvare svoje snove

Pronalazak dobro plaćenog posla i odabir prave karijere ponekad zaista izgledaju kao nemoguća misija na ovim prostorima. A ne bi trebalo da je tako, jer od toga zavisi i kvalitet našeg cjelokupnog života: da li ćemo biti sretni i ispunjeni ili nezadovoljni ljudi koji jedva sastavljaju kraj s krajem.

Međutim, situacija se i kod nas mijenja. Sve više ljudi shvata da nikada nije kasno da započnu sa sticanjem znanja i vještina koji će im omogućiti da pronađu posao iz snova. Stoga oni preuzimaju sudbinu u sopstvene ruke tako što istražuju, uče i usavršavaju se. I ne odustaju pred preprekama.

Upoznajte se sa inspirišućim pričama hrabrih ljudi različitog prethodnog obrazovanja, dobi i spola koji su jednog dana riješili da naprave tako jednostavnu, a važnu promjenu u svom životu: da slijede svoje snove. Svi oni saglasni su u jednom: na njihovom putu ka uspjehu ključnu ulogu odigrala je ITAcademy.

Naime, ova institucija pokazala se kao najbolje mjesto za učenje i napredak bez obzira na to da li ste tek završili srednju školu, upisali fakultet ili već dugo ne možete da pronađete posao u struci.

IT škola u kojoj sve što naučite odmah možete da primijenite na radnom mjestu

Da je ITAcademy škola koja donosi izuzetno praktična znanja koja vam omogućavaju da zablistate na radnom mjestu, uvjerio se Milan Mirčić, koji je završio program Network Administration.

"Dobio sam priliku da radim na održavanju računara, sistema i mreža u firmi koja je odlučila da mi obezbijedi usavršavanje kako bih se specijalizovao za rad na mrežama. Pored toga što smo na svim predmetima radili na realnim primjerima, imao sam mogućnost da sve što prolazim na obuci primjenjujem direktno i na poslu. Zahvaljujući stečenim znanjima opravdao sam ukazanu priliku i napredovao na bolju poziciju".

Ono što se Milanu posebno dopalo na ITAcademy jeste što se zahvaljujući Platformi za učenje na daljinu školske obaveze lako uklapaju sa obavezama na poslu. Jednostavno, ITAcademy vam omogućava da se školujete i da radite istovremeno:

"Koristio sam opcije produženja i pauziranja kurseva i, uprkos obavezama na poslu, predavanja koja nisam uživo gledao pregledao sam kasnije, kada mi je odgovaralo. Zanimala su me predavanja iz učionice, pa sam sva i pregledao, a tu je bio i dodatni materijal na platformi", prenosi nam zadovoljni Milan.

Čak i ako ste početnik, IT može biti dobar izbor za dodatnu zaradu

Bilo zbog primamljive mogućnosti dodatne zarade, bilo iz želje da prošire svoja znanja i oblast rada, mnogi ljudi na ovim prostorima odlučuju se za dodatne honorarne poslove, koje obavljaju nakon što završe sa obavezama na redovnom poslu.

Svi oni koji razmišljaju o tome u kojoj oblasti bi mogli da pronađu dodatni izvor prihoda treba da znaju da je IT sjajan izbor. Naime, poslove iz ove sfere možete obavljati od kuće, kao frilenser radeći za domaće i strane klijente, a znanja neophodna za ovo zanimanje moguće je usvojiti za relativno kratko vrijeme, čak i ako ste apsolutni početnik.

Takav je slučaj sa Nikolom Raljićem, koji je kao apsolutni početnik odlučio da dodatne prihode potraži u oblasti Android mobile developmenta. I tvrdi da nije pogriješio.

"Upisao sam ITAcademy s ciljem da mogu raditi i od kuće, uporedo sa svojim poslom, a programiranje u Androidu me je posebno zainteresovalo. To što nisam znao da li ću se pronaći u tome bio je razlog više da se upustim u ovu priču. Isprva mi je bilo malo teže jer sam se prvi put susretao sa IT-jem uopšte, no ubrzo sam se ispraksirao i osposobio da čak i dodatno istražujem. Predavači su uvijek bili spremni da pomognu i da nas upute".

Dakle, i te kako je moguće pronaći dobro plaćeni dodatni posao od kuće:

"Potrebno je posvetiti se, naravno, no sve se može uskladiti", savjetuje Nikola.

Uvijek je pravi trenutak da stičete nove vještine

ITAcademy je poznata kao ustanova koju možete upisati u bilo kom trenutku svog života. Ona vam donosi profesionalna znanja i vještine koji su sami po sebi dovoljni za uspješnu karijeru, ali može da predstavlja i sjajnu dopunu fakultetskog i drugog obrazovanja. Upravo takav slučaj je sa mladom Zanom Sadiković, koja je završila smjer Interior Design.

"Završila sam srednju građevinsku tehničku školu i trenutno sam student arhitekture. ITAcademy sam upisala jer sam oduvijek imala interesovanje za 2D i 3D dizajn, kao i za dizajn enterijera. Oduvijek sam željela da savladam te programe, studij mi je dosta lakši zbog toga, a mogu i da radim paralelno".

Za samo 10 mjeseci ova ambiciozna studentkinja stekla je vrijedna profesionalna znanja, ali i usavršila svoje poznavanje engleskog i njemačkog jezika kroz besplatne kurseve koji su dostupni polaznicima ITAcademy. Zbog sjajnog iskustva sa ovom školom, Zana planira da nastavi školovanje na ovoj instituciji, a našim čitaocima preporučuje poseban smjer:

"Malo ljudi zna da su dizajneri enterijera veoma traženi i da našem regionu nedostaju upravo stručnjaci ovog profila, stoga svima preporučujem baš ovaj smjer", savjetuje Zana.

Ne morate biti ljubitelj programiranja da biste postali uspješan programer

Često ćete čuti da morate stvarno da volite programiranje da biste u njemu uspjeli. Međutim, istina je drugačija. Čak i ako ne volite programiranje, možete postati programer, a većina onih koji sa programiranjem započnu kasnije ga i stvarno zavoli. To potvrđuje i Narcis Bičakčić, koji je završio program Java Development:

"Nakon završene energetske škole upisao sam ITAcademy, smjer Java Development. Općenito nisam bio ljubitelj programiranja, ali sam se odlučio na upis zbog perspektivnosti ovog zanimanja".

Školovanje na ITAcademy pokazalo mu je sve čari programiranja, a Narcis je otkrio svoj skriveni talenat i vrlo brzo dobio posao u prestižnoj internacionalnoj kompaniji:

"Prezadovoljan sam školovanjem na ITAcademy, oduševljen sam predavačima i njihovim pristupom. Učimo kroz projekte i realne zadatke koji nas čekaju kasnije na radnom mjestu. Dobio sam posao digital analysta u Philip Morrisu, veoma sam zadovoljan i imam priliku dalje napredovati".

DL platforma za školovanje koje se prilagođava polazniku

Da pandemija virusa COVID-19 nije razlog da prestanemo da se usavršavamo, pokazuje Dario Filipović, koji se opredijelio za učenje na daljinu na smjeru E-Business & Internet Marketing. Ovaj vid školovanja omogućio je Dariju da znanja usvaja iz bezbjednosti svog doma, a sve vrijeme imao je i kompletnu podršku predavača:

"Prezadovoljan sam školovanjem na ITAcademy. S obzirom na to da je cijeli svijet pogođen pandemijom koronavirusa, DL platforma je savršeno rješenje za školovanje ili dalje usavršavanje. Posebno bih istakao da sam imao punu podršku i pomoć 24/7, a predavači su uvijek bili na raspolaganju da mi pomognu".

U vrijeme kada su mnogi zbog korone ostajali bez posla, Dario je dobio priliku da radi u digitalnoj agenciji u Sarajevu, zbog toga on ima jedan savjet za sve čiji je posao ugrožen zbog trenutne pandemije:

"Iz svog ličnog iskustva poručio bih svima, pogotovo zbog pandemije koja potresa cijeli svijet da upišu jedan od mnogobrojnih smjerova za online marketing i tako skroje sebi sigurniju i ljepšu budućnost".

Vaše je da se odlučite za put uspjeha, ITAcademy biće vaša čvrsta podrška na njemu

Priče ovih ambicioznih ljudi uče nas da je promjena nabolje uvijek moguća, a da su nam usavršavanje i znanje i te kako dostupni. Sve što je potrebno jesu motivacija i odlučnost, a u pravoj školi poput ITAcademy i uz podršku koju njeni predavači i resursi donose, vaše šanse za uspjeh su zaista velike.

Stoga, neka tuđi uspjeh i iskustvo budu vaš pokretač. Upišite ITAcademy i pridružite se porodici zadovoljnih i uspješnih ljudi. Čekamo vas.