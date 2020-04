Otkrijte idealnu oblast za svoje obrazovanje

Pitanje koje trenutno muči sve maturante, ali i druge ambiciozne ljude kojima je želja steći visoko obrazovanje i diplomu fakulteta koja će im osigurati veću zaradu i uspješnu karijeru glasi: Šta se isplati studirati danas?

Interesovanja, želje i vještine koje već posjedujete u značajnoj mjeri će vam pomoći prilikom odabira karijere. Međutim, potrebno je da istovremeno sagledate širu sliku i razmislite koje vam oblasti nude najveću perspektivu.

Zato ovaj period možete iskoristiti da istražite koja su zanimanja idealna za vas i da izaberete oblast za svoje dalje obrazovanje. U tome vam može pomoći ovaj besplatni 5-minutni test koji će vam brzo otkloniti nedoumice, tako da ćete, kada ova situacija prođe, moći da se vratite svom stvarnom životu odlučni kada je riječ o vašem daljem obrazovanju ili napredovanju u karijeri.

Besplatno saznajte svoju idealnu profesionalnu orijentaciju

Ovaj kratki test, koji možete uraditi besplatno, otkloniće vam sve nedoumice. Odgovorite na 11 pitanja koji se tiču vaših interesovanja i pogleda na budućnost, a kao rezultat u roku od 24 sata dobićete stručnu procjenu koja vam otkriva put ka uspješnoj karijeri.

Detaljna analiza vaših odgovora pomoći će vam da saznate u kojoj oblasti bi trebalo da se školujete kako bi najjednostavnije došli do zacrtanih ciljeva. Studije koje odgovaraju vašim interesovanjima uštedjeće vam vrijeme i omogućiti da ostvarite najviše rezultate i postanete visokoobrazovani stručnjak.

Gdje imate najveće šanse za uspjeh?

S obzirom na to da se na posao u zemljama regiona čeka i po nekoliko godina, prilikom donošenja odluke o izboru zanimanja potrebno je izvršiti analizu tržišta. Nije tajna da se do posla već nekoliko godina unazad najbrže dolazi u oblasti informacionih tehnologija. Programeri, softverski inženjeri i ostali IT-jevci ne samo da ne čekaju na posao već i spadaju među najplaćenije visokoobrazovane stručnjake.

Takođe, vrata mnogih kompanija otvoriće vam i znanja iz oblasti ekonomije. Vještine potrebne za vođenje finansija, menadžment, istraživanje i analizu ekonomije omogućiće vam priliku da pronađete posao u kompanijama različitih veličina i vrsta djelatnosti. S druge strane, istraživanja tržišta pokazala su da na ovim prostorima trenutno nedostaje i diplomiranih ekonomista specijalizovanih za oblast računovodstva i revizije. Tako će vas usvajanje vještina upravo iz ovih oblasti odvesti do radnih pozicija i zanimanja koja su deficitarna.

Koji ste vi tip ličnosti?

Ako ste kreativni perfekcionisti koji svoje probleme rješavaju na veoma originalan način, puni ste energije i cijenite timski duh, onda su idealne pozicije za vas: softverski inženjeri, programeri, IT projekt menadžeri, IT specijalisti i IT menadžeri. Najbolja znanja i vještine za ove pozicije steći ćete na nekom od tehničkih fakulteta.

Ukoliko vas privlače liderske pozicije, dobri ste u strateškom planiranju i analizama, imate moć da lako dođete do rješenja problema, ovo su pozicije za vas: ekonomisti, direktori prodaje, finansijski menadžeri, direktori filijale, rukovodioci odjeljenja, poslovni konsultanti, revizori, assistant menadžeri. Zato je za vas idealan ekonomski fakultet, na kome ćete steći znanja koja će vam donijeti siguran posao i uspješnu karijeru.

Najsavremenije školovanje – u korak sa tehnološkim inovacijama

Brojne obrazovne ustanove razvile su platformu za podršku učenju. Vodeća među njima je Visoka škola za informacione tehnologije, ekonomiju i preduzetništvo, koja svojim studentima omogućava softverski podržano učenje preko platforme napravljene po uzoru na najbolje svjetske platforme kako bi im olakšala studiranje.

Za edukaciju podržanu najsavremenijim tehnologijama i mogućnost praćenja nastave i usavršavanja u svakom trenutku i gdje god da se nalaze studenti ove ustanove koriste Android aplikaciju za mobilno učenje. A kako bi uvijek bili u dodiru sa najnovijom literaturom, stručnim časopisima i elektronskim izdanjima, tu je bogata online biblioteka.

Studiranjem po najsavremenijim programima obezbijediće vam tehnike koje ćete u praksi moći da primijenite već tokom školovanja. Ukoliko se odlučite za usavršavanje iz oblasti informacionih tehnologija ili ekonomije, sasvim je sigurno da ćete brzo doći do posla.