Otvorena savremena učionica za programiranje na Elektrotehničkom fakultetu

BANJALUKA - Na Elektrotehničkom fakultetu (ETF) Univerziteta u Banjaluci danas je zvanično otvorena savremena učionica "Bit alijans lab", opremljena sa 20 računara visokih performansi, vrijednosti 80.000 KM.

Otvaranje ove učionice realizovano je zahvaljujući donaciji Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), koja je donirala računare u saradnji sa udruženjem kompanija za informacione tehnologije (IT) "Bit alijansa" i ETF-om Banjaluka.

Dekan ETF-a Branko Blanuša zahvalio je "Bit alijansi", koja je pomogla opremanje učionice, Misiji USAID-a u BiH i šefu te misije Piteru Dafiju za donaciju 20 najmodernijih računara, ističući da se ovom opremom stvaraju još bolji uslovi za školovanje studenata.

Blanuša je novinarima rekao da je ova učionica-laboratorija namijenjena za laboratorijske vježbe, ali i za određena predavanja za studente ETF-a, koja će u zavisnosti od interesovanja studenata držati IT stručnjaci iz kompanija članica "Bit alijanse".

"U slobodnom vremenu, uglavnom vikendom, biće organizovana i škola za programiranje za srednjoškolce po vrlo modernom evropskom koder kodžer programu", dodao je Blanuša.

Šef Misije USAID-a u BiH Piter Dafi rekao je novinarima da je prioritet Misije USAID-a, što bi trebalo biti prioritet i svih ostalih, da se pronađu načini da mladi mogu graditi budućnost u BiH.

On je naveo da je USAID imao izvrsnog partnera u predstavnicima ETF-a i u udruženju "Bit alijansa", koji su uradili dobar posao.

"Evropske i američke firme prepoznale su da ovdje imaju resurse, da mogu naći ljude. U IT sektoru je to malo lakše, jer odavde možete raditi za bilo koju zemlju u svijetu", istakao je Dafi.

On je dodao da USAID uvijek traži načina da poveže privatni sektor i univerzitete, čuje njihove ideje, kako bi bili u prilici da otvaraju radna mjesta.

Menadžer "Bit alijanse" za Republiku Srpsku Tatjana Vučić izjavila je novinarima da je "Bit alijansa" u proteklih tri do šest mjeseci veoma aktivna u Srpskoj i da je jedna od tih aktivnosti zajednička donacija sa USAID-om na ETF-u.

"Donirajući ovakvu laboratoriju u vrijednosti 80.000 KM, a ogromne nematerijalne vrijednosti - s obzirom na to da planiramo, da ETF i `Bit alijans lab` stavimo u žarište onog što bi trebalo da bude spoj industrije, odnosno naših članica kompanija i obrazovnog sektora, najboljih studenata i talenata sa ETF-a, ali i drugih fakulteta", rekla je Vučićeva.

Ona je navela da u Republici Srpskoj "Bit alijansa" ima oko desetak kompanija članica, a ukupno oko 55, što čini, kako je rekla, otprilike 80 odsto IT industrije cijele BiH.

"Uzeli smo IT industriju i planiramo da je podignemo na mnogo viši nivo i ovdje u Republici Srpskoj i danas otvoreni `Bit alijans lab` će nam to mnogo olakšati, s obzirom na to da su budući zaposleni naših članica upravo studenti koji će koristiti ove prostorije", istakla je Vučićeva.

Ona je rekla da se informatičari ne moraju brinuti za posao, te da mogu da biraju za koju kompaniju će raditi, kao i da će kroz niz aktivnosti koje će biti organizovane u "Bit alijans labu" imati priliku da se opredijele za kompaniju koja im najviše odgovara.