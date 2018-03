Ova 3 programa premošćuju jaz između programera i dizajnera

Dizajneri i developeri su vrlo različita bića. Neko bi rekao da imaju veliki problem u saradnji, jer se međusobno ne razumiju, a sa druge strane, mnogi smatraju da oni zapravo ne mogu i ne žele da funkcionišu jedni bez drugih. Jedno je sigurno, u svakodnevnoj saradnji oni su povezani na toliko načina da i jedan i drugi posao nema previše smisla bez onog drugog.

Kroz razgovore sa dizajnerima i programerima došli smo do zaključka da se konflikti, odnosno nerazumjevanje među njima zapravo javljaju usljed različitosti ova dva posla i nepoznavanja alata koje druga strana koristi.

Baš zato se na digitalnom tržištu pojavio veliki broj softvera koji premošćuju ovaj jaz i pomažu ovim profesionalcima da bolje rade zajedno. Evo koji su neki od tih alata.

Webflow

Ako želite da komunicirate sa programerima, morate koristiti kôd i dati im nešto da „kliknu” i pročitaju. Sa druge strane, dizajneri su vizuelna bića i vole da sve bude jasno na prvi pogled, atraktivno i intuitivno.

Webflow je pogodan program jer dozvoljava kreativcima da prave vizuelna riješenja koja su gotovo spremna za produkciju, a developerima da preuzimaju ta ista rješenja i pišu kodove u skladu sa njima. Zapravo, ovaj alat miri njihove vještine i dozvoljava i jednoj i drugoj strani da radi ono što najbolje umije.

Figma

Program je dobro poznat, kako među dizajnerima, tako i među programerima. Iako je i prethodnu verziju koristio veliki broj i jednih i drugih stručnjaka, novu, unaprijeđenu verziju koristi još više njih, budući da je daleko jednostavnija za korišćenje.

Figma omogućava dizajnerima da pripreme materijal koji se dalje šalje timu koji bi trebalo to da kodira. Najveća prednost je to što kroz ovaj softver developeri dobijaju sve informacije o vizuelnoj komponenti, o načinu na koji bi ona trebalo da funkcioniše, njenim elementima, bojama i sve to kroz jednostavan kôd koji ovaj softver sâm generiše.

Zeplin

Jedan od većih izazova u digitalnom svijetu jeste prilagođavanje sadržaja sa sajta aplikaciji koja se koristi na mobilnom telefonu. Ovaj program rješava taj problem tako što dozvoljava dizajnerima da jednostavno prevuku svoja rješenja i da ih na mjestu na kome je potrebno i adaptiraju. Sa druge strane, programeri dobijaju jasne instrukcije o elementima, bojama, razmjerama i svim ostalim detaljima koji su im važni za dalju produkciju.

Zapravo, sam Zeplin analizira svaki vizuelni element i priprema informacije za dalji rad, kako za jednu, tako i za drugu stranu, na taj način olakšavajući posao i skraćujući vrijeme potrebno za izradu finalnog proizvoda.

Učite pravilno

Još jedna tačka nerazumjevanja potiče i od toga što nemaju svi jednako obrazovanje u vezi sa ovim poslovima, pa je zato dodatni izazov kako nekoga informisati i objasniti mu značaj određenih segmenata rada. To se često dešava jer veliki broj ljudi završava kratke kurseve web dizajna na kojima se vrlo malo toga može naučiti, i to nerijetko na pogrešan način usljed brzine prelaska gradiva. Ako želite da se bavite ovim poslom, morate biti spremni da izdvojite barem jednu godinu, koju ćete posvetiti učenju od profesionalnih, obučenih mentora.

Saradnja između dizajnera i programera mora se unaprijediti kako bi se ubrzala produkcija i svima olakšao rad. Ovi softveri tome i služe, a svakodnevno ih je sve više koji imaju isti cilj. Ovaj dinamičan i kreativan posao nije za svakoga, ali ako znate da ga radite, onda vas očekuje ozbiljna karijera i vrlo unosna zarada. Zato upišite obuku za web dizajnera što prije i napravite prvi korak ka svom novom poslu.