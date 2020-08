Plenković: Dobra stvar da Milošević dolazi u Knin

ZAGREB - Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da je "dobra stvar za hrvatsko društvo" da potpredsjednik Vlade Boris Milošević dolazi u Knin 5. avgusta na obilježavanje 25 godina od vojno-policijske akcije "Oluja".

"Dobro je to i za odnose između Hrvatske i Srbije i dobra je poruka moderne i savremene Hrvatske koja je riješila svoje nacionalne zadatke", poručio je Plenković.

Plenković je dodao kako vjeruje da će "s vremenom i u Beogradu razumjeti zašto je ta odluka važna".

On je dodao da je to dobro za "odnose između Hrvata i srpske manjine, naročito one u Hrvatskoj", prenose hrvatski mediji.

Plenković je ocijenio da želja potpredsjednika vlade i ministra zaduženog za pitanja ratnih veterana Tome Medveda da ode i izrazi pijetet prema žrtvama u selu Grubori predstavlja važan politički gest hrvatske Vlade.