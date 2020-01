Plenović: Desnica se udaljila od HDZ, a ne HDZ od desnice

ZAGREB - Premijer i predsjednik vladajuće HDZ Andrej Plenković kaže da je ta stranka demokratska i da u njoj svako može dati svoj doprinos, a na konstataciju da joj desničari zamjeraju da se udaljila od njih, tvrdi da je upravo suprotno i da je riječ o zamjeni teza.

"Desnica se udaljila od nas, nemojmo mijenjati teze. Gdje je cijeli problem s desnicom - u jednoj kadrovskoj odluci. Znate li kojoj? Kad smo dobili ministarku kulture umjesto ministra kulture. Nema ideologije, to je izmišljena, nataložena priča", rekao je Plenković govoreći o stanju u HDZ uoči unutarstranačkih izbora koji treba da budu održani na proljeće.

U izjavi koju je prenijela zagrebačka N1 TV, ponovio je da HDZ u nazivu ima riječ "demokratska" koja podrazumijeva da svi članovi i članice mogu doprinijeti stranci.

"Ni na koji način neću potpasti pod sve naslove, teorije... vodim stranku na transparentan i, po meni, vrlo uspješan način", kazao je Plenković upitan da komentariše tekstove o mogućim konkurentima za mjesto predsjednika stranke.

Na pitanje da li vidi gradonačelnika Vukovara Ivana Penavu u vrhu stranke, Plenković kaže da će u vrhu biti oni koji dobiju povjerenje.

Na opasku da njegovi oponenti smatraju da stranku vodi u pogrešnom smjeru, Plenković odgovara kratko: "To je njihovo mišljenje."

Upitan da komentariše to što mu neki iz strane neće dati podršku i smatra li se zbog toga izdanim, kaže da on "nije baš tako osjetljiv na to".

Za ljude koji daju takve izjave kaže da treba sami da ih objašnjavaju.