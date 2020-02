Pod većom lupom izdavači lažnih diploma

BIHAĆ - Ministarstvo obrazovanja USK utvrdilo je nacrt potpuno novog zakona o obrazovanju odraslih u Unsko-sanskom kantonu koji bi trebalo da zamijeni dosadašnji zakon, koji je na snazi punih sedam godina.

Prema riječima resornog ministra Damira Omerdića, nacrt će biti upućen u propisanu proceduru, nakon čega će Skupština USK odlučivati o njegovom usvajanju. Kako je istakao, novim zakonskim rješenjima predviđeno je da se ispravi niz nedostataka, nepravilnosti i anomalija koje su u proteklom periodu uočene u ovoj oblasti.

"U primjeni dosadašnjeg zakona pokazali su se brojni nedostaci, a posebno neefikasnost pojedinih zakonskih rješenja. Jedan od osnovnih nedostataka je to što decidno nisu bile definisane kaznene odredbe ukoliko dođe do zloupotrebe i nepoštivanja zakonskih odredaba. Poznata je činjenica izdavanja diploma o završenom obrazovanju po programima za obrazovanje odraslih, a da prethodno polaznik nije prisustvovao nastavi, te lažiranje podataka u evidencijama. Zbog toga su sada predviđene sankcije i mogućnost poništavanja javnih isprava te trajna zabrana organizatoru obrazovanja odraslih da obavlja djelatnost obrazovanja, što do sada nije bilo predviđeno", kazao je Omerdić.

Prema informacijama Ministarstva obrazovanja USK, na području ovog kantona danas postoje 44 javne i privatne ustanove koje vrše edukaciju odraslih lica. Polaznici edukacija su najviše zainteresovani za programe osposobljavanja za zanimanja medicinara i njegovatelja, a na cijeni su i sva stručna zanimanja u oblastima kao što su građevinarstvo, metalska industrija, drvoprerada i slično. Dosadašnja iskustva pokazala su kako su planovi najvećeg broja polaznika vezani za zanimanja koja su tražena u inostranstvu.

Za privatne ustanove koje obavljaju obrazovanje odraslih u Unsko-sanskom kantonu vežu se i velike afere o izdavanju lažnih diploma koje su odjeka imale, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i van granica zemlje.

Podsjećamo, Centru za obrazovanje odraslih "Multilingua" u Sanskom Mostu resorno ministarstvo je zabranilo rad na period od tri godine nakon što je otkrivena afera o lažnoj diplomi koju su izdali. U dosadašnjoj istrazi ustanovljeno je kako je ova privatna ustanova izdala preko 30 nezakonitih diploma za više različitih zanimanja. Također, nakon velikog broja registrovanih neregularnosti krajem prošle godine zabranjen je rad Visoke međunarodne škola i Centra za obrazovanje odraslih "Vita plus" u Cazinu. Obje privatne školske ustanove bile su predmet istrage u okviru policijske akcije "Pero", te je tom prilikom uhapšeno devet odgovornih osoba.