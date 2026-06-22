BANJALUKA, BIJELJINA - Pojedine škole u Republici Srpskoj u potpunosti su ispunile kvote i popunile sva mjesta koja su planirana za upis srednjoškolaca, dok se druge obrazovne ustanove, gdje još ima mjesta, nadaju đacima na drugom upisnom roku koji počinje 1. jula.

Živka Bačinski, direktorica banjalučke Gimnazije, u razgovoru za "Nezavisne novine" ističe da u ovoj školi neće biti drugog upisnog roka, jer su popunili sva planirana mjesta.

Veliko interesovanje za sve smjerove u banjalučkoj Gimnaziji

"Možemo biti prezadovoljni jer smo zaista dobili kvalitetnu djecu. Za sve smjerove je bilo veliko interesovanje", kazala je ona.

Prema njenim riječima, trenutno nema riječi o proširenju lista, ali ni ova opcija se ne isključuje ukoliko bude velikog interesovanja.

Deficitarna zanimanja i dalje imaju slobodna mjesta

Sva mjesta nisu popunjena u banjalučkoj Ugostiteljsko-trgovinsko-turističkoj školi, a prema riječima Aleksandra Đukića, direktora ove škole, mjesta su popunjena za smjerove kulinarski tehničar i kuvar.

"Međutim, ostalo je mjesta za turističke tehničare, trgovačke tehničare, pa se nadamo da će iz Ekonomske škole, oni što su ispod crte, doći kod nas u taj smjer jer je ista struka. Ostalo nam je mjesta u smjeru konobar, koji je deficitarno zanimanje", kazao je Đukić za "Nezavisne novine", podsjećajući da učenici koji se odluče za smjer konobara imaju i stipendiju od 100 KM.

"Nadamo se da ćemo u drugom roku popuniti planirana mjesta", ističe on.

Zdravstveni smjerovi ponovo među najpopularnijima

Biljana Zarić, direktorica Poljoprivredne i medicinske škole u Bijeljini, ističe da su djelimično zadovoljni prvim upisnom rokom, ali dodaje da imaju i drugi upisni rok, te da su do sada uvijek popunjavali broj učenika.

"Zdravstvena struka zanimanje medicinski i farmaceutski tehničar je popunjena", rekla je ona za "Nezavisne novine".

Zadovoljni prvim upisnim rokom su i u dobojskoj Gimnaziji gdje su već prvih dana upisa popunili kvotu.

"Rezultati našeg predanog rada vidljivi su nakon prvog upisnog roka. Dobojska Gimnazija ostvarila je 100 odsto upisanih đaka u prve razrede. Tokom nepuna dva dana upisa Gimnaziju 'Jovan Dučić' u Doboju izabrala su 64 učenika od odobrenih 64. To su četiri odjeljenja, sa tri različita smjera", naveli su iz ove obrazovne ustanove.

Inače, prvi, odnosno junski upisni rok, počeo je 15. juna, a u prema planu, planirano je da se upiše njih 9.840, i to u 13 struka i 77 zanimanja.