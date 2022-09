Porodica Čolić lijek iz prirode usavršavala tri decenije

TREBINJE - Porodica Čolić iz Trebinja najpoznatija je u ovoj regiji kada je u pitanju proizvodnja melema i krema na biljnoj bazi, sa tradicijom dugom gotovo 30 godina i mušterijama koje, osim iz cijele Hercegovine, najviše dolaze iz Dubrovnika, Opuzena, Herceg Novog, Tivta i Budve.

Sve ljekovito bilje, od čijeg ulja spravljaju svoje preparate, beru po okolnim trebinjskim brdima, a osim toga, osnovni sastojci su i pčelinji vosak i med, čime se koža jako revitalizuje, a naročito su postali poznati po melemima koji ožiljke, problem sa venama, sinusima i reumom, kao rukom skidaju.

Sve je iz hobija započeo Dragan Čolić, koji je izučavao literaturu, pravio vlastite recepture krema i melema, pa njima pomagao komšijama i prijateljima kada bi im pomoć zatrebala, da bi iz njihovih iskustava nadograđivao znanje o svojim preparatima i njihovoj djelotvornosti.

Draganu se prije dvije-tri godine pridružio njegov sin Veljko, koji je nastavio očev posao proizvodnje prirodne kozmetike i ljekovitih preparata i u tom vremenu u potpunosti ovladao recepturama i tehnologijom, pa mu je danas sve to vrlo jednostavan posao.

"Ovo je meni danas jednostavno, jer je prethodno moj otac godine i godine posvećivao ljekovitom bilju, učio iz knjiga, probao i eksperimentisao - sve da bi došao da najbolje recepture, do pravog omjera svih sastojaka, pa sam ja samo preuzeo to znanje iako mi otac i danas pomaže, jer on jednostavno u tome uživa sa osnovnom satisfakcijom da nekome pomogne", kaže Veljko.

U vrijeme kada je Dragan počinjao nije bilo savremenog marketinga, ali je oduvijek imao sjajnu reklamu u preporukama zadovoljnih korisnika koja je išla "od usta do usta" i stalno dovodila nove mušterije na njihovu kućnu adresu, pa se za Dragana toliko pročulo da su oni kupci koji su iz susjedne Hrvatske i Crne Gore još prije rata počeli nabavljati njegove preparate i nakon rata nastavili dolaziti sa svojim prijateljima i novim kupcima.

To svakako u savremenom svijetu nije dovoljno, pa je Veljko ušao u očevu priču, između ostalog, i iz razloga da uz pomoć savremenih alata poslovanja učini njegov dugogodišnji trud vidljivijim, pa se danas od ovoga posla može i pristojno zaraditi.

"Počeli smo od 17 proizvoda, a sada ih imamo 50 i to raznih krema, melema, tinktura, ulja i losiona, čija su baza vosak, ulje i hercegovačke trave i to ukupno njih oko petnaestak, od ruzmarina, lavande, žalfije, kamilice, nevena, kantariona, smilja, do hajdučke trave, bokvice, divljeg kestena i sve su samonikle biljke, ništa nije plantažno proizvedeno, jer su dosta zdravije one trave koje rastu praktično iz kamena od onih koje se uzgoje na plantažama", kaže Veljko, napominjući da on i otac sve sami uberu u okolini Trebinja, po svim brdima i udolinama, zavisno od toga gdje koja biljka raste.

U plasmanu proizvoda im je, dodaje on, uveliko pomogla "Hercegovačka kuća", koja im je omogućila izlazak na tržište, a kao kooperantima, takođe i besplatnim analizama svih proizvoda, tako da prirodne preparata sa oznakom "Čolić" danas možete kupiti u svim njenim prodajnim objektima u Trebinju, Banjaluci i Istočnom Sarajevu, ali i u prodavnici manastira Tvrdoš, te biljnoj apoteci "Aromatika" na sarajevskoj Baščaršiji, gdje su im najbolja klijentela doseljenici iz arapskih zemalja.

S obzirom na to da je u planu skoro otvaranje "Hercegovačke kuće" u Beogradu, Čolići kažu da od tamošnje prodaje očekuju mnogo te da im je zbog toga ovogodišnja sezona branja ljekovitog bilja bila veoma važna, a još bolji plasman bi imali novim proširenjim tržišta, što bi svakako uslovilo da investiraju u prostor i opremu.