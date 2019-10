Postanite dio nove generacije: Pridružite se onima kojima je ITAcademy već promijenila život

Nova generacija budućih IT stručnjaka uskoro će početi sa nastavom na najsavremenijim obrazovnim programima ITAcademy. U narednih 12 mjeseci oni će steći najtraženija praktična znanja na tržištu i pridružiti se mnogima koji su se već izborili za siguran i odlično plaćen posao.

Dok se na ITAcademy aktuelni upisni rok po promotivnim cijenama bliži kraju, a polaznici biraju smjerove koji najviše odgovaraju njihovim interesovanjima, upoznajte one koji su nekada bili u toj poziciji, a danas su uspješni IT stručnjaci.

Dobio sam posao i prije nego što sam završio školovanje

Miljan Božović pravi je primjer kako ITAcademy za samo godinu dana može da promijeni život. Ovaj web dizajner počeo je profesionalno da se bavi kreiranjem sajtova i prije nego što je zvanično završio školovanje na smjeru Web Design. Zahvaljujući vještinama za rad u Adobe programima, koje je stekao na ITAcademy, dobio je posao u uspješnoj kompaniji, gdje je administrator nekoliko sajtova.

Rezultati školovanja toliko su oduševili Miljana da je odlučio da ove godine upiše još jedan smjer i nastavi svoje usavršavanje, ovaj put na odsjeku PHP Web Development.

Moje poznavanje računara bilo je minimalno, a sad dizajniram sajtove

Snežana Raonić, po struci frizerka, dobila je školovanje na ITAcademy kao poklon od svog supruga. Ne samo da je o računarima znala veoma malo već nije mogla da se odluči ni za smjer koji bi pohađala.

Besplatne konsultacije, testiranja i savjeti sa timom stručnjaka na ITAcademy pomogli su joj da izabere smjer Web dizajn, koji najviše odgovara njenim interesovanjima. Prezadovoljna je stečenim znanjima po završetku školovanja, a još više mogućnostima koje su joj se otvorile za uspješnu karijeru. Usvojene vještine već primjenjuje dizajnirajući različita rješenja za brojne web stranice.

Osnovao sam svoju IT kompaniju zbog školovanja na ITAcademy

Selvin Denis Stambolić upisao je odsjek Android programiranja na ITAcademy kako bi stekao praktično znanje i iskustvo u radu na realnim IT projektima. Školovanje na ovom odsjeku rezultiralo je dobijanjem posla na poziciji developera u velikoj IT kompaniji. Ovaj polaznik danas ima i sopstvenu IT kompaniju za programiranje i razvoj mobilnih aplikacija.

Prijavite se što prije, upis je u toku

Polaznicima ITAcademy, pored praktičnih vještina i međunarodnih certifikata, omogućena je i praksa u velikim IT kompanijama. Kroz ovakav rad na realnim projektima polaznici imaju priliku da utvrde i usavrše svoja znanja i istovremeno steknu prva radna iskustva, koja će im kasnije pomoći prilikom pronalaženja visoko plaćenog posla u struci.

Nastava na ITAcademy počinje 31. oktobra. Upisni rok po promotivnim cijenama uskoro se završava, a broj slobodnih mjesta je ograničen. Zato reagujte što prije, prijavite se putem ovog linka i obezbijedite sebi IT školovanje koje će vas dovesti do odlično plaćenog posla za samo 10 mjeseci.