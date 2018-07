Postavite sebi ovih 10 pitanja i provjerite da li vas očekuje uspjeh

Da li je moja ideja dovoljno dobra? Hoće li me dovesti do uspjeha ili do propasti?

Ova i slična pitanja zaustavila su mnoge koji su željeli da budu preduzetnici – i to prije nego što su i pokušali da pokrenu svoj posao. Ako imate ideju za pokretanje posla, dobra vijest je da postoje načini da provjerite da li će vaša ideja postati uspješna.

Pred vama je 10 pitanja koja vam mogu pomoći da otkrijete da li su vaše ideje vrijedne truda. I to prije nego što u njih uložite mnogo vremena i novca.

1. Koji problem vaša ideja rješava?

Ako ne možete jasno da postavite problem koji vaš proizvod ili usluga rješava, vjerovatno nemate dobru ideju. Ovo je prva i osnovna stvar i apsolutno neophodan preduslov da biste bilo šta započeli. Proizvod koji ne rješava ništa vjerovatno nikome i ne treba.

2. Kako su drugi pokušali da riješe ovaj problem i zašto su njihova rješenja uspješna ili neuspješna?

Postoji mnogo toga što možete naučiti od onih koji su nešto započeli prije vas. Napravite analizu poslovanja i dobrih i loših primjera. A zatim pokušajte da ustanovite da li će vaša ideja krenuti jednim ili drugim putem.

3. Koliko posebnih pogodnosti vašeg proizvoda ili ideje koje mogu koristiti većem broju ljudi možete navesti?

Što više pogodnosti možete da nabrojite to je vjerovatnije da su vaš proizvod ili usluga stvarno potrebni i da će biti uspješni.

4. Možete li navesti, jednostavnim i jasnim rečenicama, ključne karakteristike vašeg proizvoda ili usluge?

Ako niste u stanju da jednostavno i lako opišete vaš proizvod ili ideju, to je obično znak da ona nije dovoljno dobro razvijena. Holivudska praksa je pokazala da svaki dobar film može da se prepriča u tri rečenice. Isto otprilike treba da bude i sa poslovnom idejom.

5. Da li je vaša ideja već ostvarena na isti ili sličan način?

Ako postoji neki sličan proizvod ili usluga koji rješavaju isti problem, važno je da tačno znate po čemu se vaša ideja razlikuje od njih. Ako ne znate da navedete zašto je vaša ideja bolja od već postojećih i kako i zašto biste mogli lako da pobjedite konkurenciju, vrlo je vjerovatno da vam treba nova ideja. Od postojeće sigurno nećete zaraditi.

6. Ko su vaši potencijalni konkurenti?

Postojanje konkurencije nije nužno loša stvar. Ona znači da tržište za vašu uslugu ili proizvod već postoji. Međutim, važno je da znate sa kim se suočavate ako pokrenete svoj posao. Ukoliko pokušate da se ubacite na tržište na kom vladaju jaki brendovi sa tradicijom, koji već godinama uspješno posluju, budite spremni na borbu.

7. Da li ste uradili SWOT analize?

Ova šema vam pomaže da shvatite koje su prednosti (strengths), slabosti (weaknesses), prilike (opportunities) i prijetnje (threats) koje vaša ideja posjeduje. Pokušajte da budete što realniji i ispunite ove kolone. Ukoliko imate više slabosti i prijetnji nego snaga i prilika, pokušajte da realno sagledate hoćete li moći sve da ih savladate.

8. Koliko tržište će zauzimati vaš proizvod ili usluga?

Ako ne znate veličinu tržišta, to znači da vas čeka mnogo istraživanja. Kada saznate kolikom broju ljudi treba vaša ideja i koliko su spremni da plate za nju, to će vam pomoći da utvrdite da li je vaš koncept isplativ ili nije.

9. Možete li navesti ljude koji će imati koristi od vašeg proizvoda ili usluge?

To je početak istraživanja tržišta – odgovor na pitanje ko su zapravo ljudi kojima će vaš proizvod ili usluga koristiti. Opšta demografska određenja nisu dovoljna. Uzmite malo vremena i pokušajte što detaljnije i preciznije da odredite ko je vaša ciljna grupa. To će vam biti od pomoći i kada pokrenete posao.

10. Imate li pristup različitim resursima koji su vam potrebni za pokretanje poslovanja?

Iako ne morate biti bogati da biste pokrenuli posao, za to će vam ipak biti potrebni novac, vrijeme i znanje o vođenju posla. Prije nego što pokrenete posao postarajte se da imate sve troje, jer inače uspjeh može da izostane čak i ako imate dobru ideju.

Kako bi olakšali mladim preduzetnicima u ovakvim i mnogim drugim ispitivanjima na BusinessAcademy u Sarajevu otvoren je smjer preduzetništvo. Tokom školovanja na ovom smjeru možete steći resurse za vođenje kompletnog ciklusa razvoja preduzeća. Od razrade početne ideje, primjene potrebnih tehnologija i istraživanja, preko kreiranja akcione strategije, kredibilnih marketinških i prodajnih materijala, građenja tima zaposlenih, partnera i investitora, pa sve do rukovođenja proizvodnjom, finansijama i operacijama. Više o programu možete saznati ovdje.