Pravni fakultet u Banjaluci obilježava 45 godina postojanja

BANJALUKA - Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da je Pravni fakultet u Banjaluci za 45 godina uspješnog rada mnogo doprinio razvoju pravne misli u Srpskoj.

Čubrilović je istakao da se gotovo nijedan ozbiljniji akt u parlamentu Srpske ne donosi bez mišljenja i stava ljudi koji su stekli obrazovanje i diplome na Pravnom fakultetu.

"Želim im uspjeh u budućnosti i nadam se da će na planu pravne nauke doprinijeti i demokratizaciji i razvoju našeg društva", izjavio je Čubrilović novinarima u Banjaluci.

On je na svečanosti povodom obilježavanja 45 godina rada Pravnog fakulteta čestitao predstavnicima ove visokoškolske ustanove.

Dekan Pravnog fakulteta Željko Mirjanić rekao je da je ta visokoškolska ustanova za 45 godina rada postala poznata i u regionu.

"Školujemo vrsne pravnike koji decenijama uspješno obavljaju najvažnije poslove kod nas i kreiraju i vode pravni život. Riječ je o istaknutim sudijama, tužiocima, advokatima, notarima...", naglasio je Mirjanić.

On je naveo da je Pravni fakultet ponosan na to što ima zaokružen sistem školovanja, od osnovnog ciklusa studija, do master i doktorskih.

"I dalje postoji veliko interesovanje studenata za školovanje na Pravnom fakultetu", rekao je Mirjanić.

On je naveo da će u okviru svečanosti ovog fakulteta sutra početi međunarodna naučna konferencija u vezi sa transformativnim tehnologijama, pravnim i etičkim izazovima 21. vijeka na kojoj će govoriti profesori iz Engleske, Italije i Novog Zelanda.

Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin rekao je da je Pravni fakultet kadrovski popunjen i da u cjelini ima zaokružen obrazovni proces.

"Ovo je jedna od najznačajnijih i najuspješnijih organizacionih jedinica Univerziteta u Banjaluci. Pravni fakultet ima našu podršku i trudićemo se da obezbijedimo njegov dalji napredak", istakao je Gajanin.

Svečanoj akademiji u amfiteatru Pravnog fakulteta prisustvovali su i ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske Srđan Rajčević, predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Srpske Rajko Kuzmanović, gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić, kao i brojne zvanice iz javnog, naučnog, diplomatskog i društvenog života, te gosti iz inostranstva i studenti.

Na svečanosti su uručene diplome diplomiranim pravnicima i masterima prava.

Milica Grujić, koja je završila ovaj fakultet sa prosjekom 9,53, rekla je da je učila sa namjerom da pravnu struku što bolje razumije.

"Želim da što prije odradim pripravnički staž, a cilj je da položim pravosudni ispit", navela je Grujićeva.

Pravni fakultet Univerziteta u Banjaluci osnovan je 1975. godine i danas je moderna, organizovana i respektabilna visokoškolska i naučna ustanova u kojoj su se školovali mnogi akademici, univerzitetski profesori, poznati i priznati pravnici, sudije, tužioci, advokati, političari i druge značajne javne ličnosti.

Na internet sajtu ove ustanove navodi se da je u nastavno-naučnom procesu angažovano oko 40 profesora, nastavnika i saradnika, te da na Fakultetu studira više od 2.000 studenata.