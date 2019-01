Prijedorčanka najbolja među 96.000 studenata u Beču

Mlada Prijedorčanka Anja Vujaković zvanično je nnajbolji student Univerziteta u Beču.

Anja je titulu ponijela među 96.000 studenata prestižnog univerziteta, a do nje je došla s prosjekom ocjena 10.

Mlada Prijedorčanka tečno govori engleski, njemački i španski jezik, a u toku je savladavanje i francuskog.

Dvadesetpetogodišnja Anja (25) školovanje je nakon studija romanistike završenog u Beču nastavila na prestižnoj Diplomatskoj akademiji, najcjenjenijoj i najstarijoj instituciji ovakve vrste u svijetu, piše "Avaz.ba". Međutim, zaključila je da profesionalno bavljenje muzikom zahtijeva ogromnu žtvu, sate i sate vježbanja, bolna leđa, skoliozu, mnogo suza i konstantno suočavanje s nezainteresovanošću javnosti za klasičnu muziku. Zbog toga je odlučila da završi romanistiku.

"Muzika ima mnogo potencijala da pozitivno obogati jedno društvo, ali trenutno, u svijetu u kojem živimo, klasična muzika se sve manje cijeni, što znači da jedan muzičar, nažalost, i pored sve svoje volje, prosto nije u poziciji da značajno doprinese društvu. To je ono što mi je falilo, jer uvijek sam sanjala da ostavim neki pozitivan trag iza sebe, da ljudima učinim život boljim. To je jedino što bi me stvarno ispunilo. Imala sam osjećaj da imam potencijal da uspijem u tome, samo kada bih imala priliku", kazala je Anja Za "Klix.ba".

Ova djevojka vjeruje da će je diploma na Diplomatskoj akademiji u budućnosti odvesti do pozicije s koje će moći da promijeni svijet.

"To je najstarija diplomatska obrazovna institucija na svijetu, s veoma bogatom tradicijom, uglednim profesorima, modernim programom i veoma bliskim kontaktom sa svim međunarodnim organizacijama u Beču i Briselu, čiji studenti često postanu ambasadori, predsjednici vlada ili država. Studentsko tijelo je takođe veoma impresivno: pronađe se i koji student sa Stanforda ili Harvarda", rekla je Anja.

Kada je krenula na ovo životno putovanje, Anja je znala da ukoliko hoće da se izdvoji u mnoštvu studenata, osim truda i rada mora da se potpuno posveti fakultetu.

"To znači da ni u jednom momentu ne smijete početi da kalkulišete, da li da pripremim ovaj dodatni tekst za sutrašnje predavanje ili ne? Da li da naučim ovaj paragraf iako najvjerovatnije neće biti na ispitu? Odgovor je uvijek da. Niko nije savršen, ali ako očekujete od sebe devedeset posto, onda nemate šanse da ikada dostignete sto posto. Znači uvijek strijemiti ka perfekciji", rekla je Anja.

Neizostavno je bilo pitanje da li će po završetku studija vratiti u Bosnu i Hercegovinu ili će sreću potražiti u zemljama Evropske unije zavisi od poslovnih ponuda koje će dobiti na kraju studija.

"Ako bih u svojoj državi dobila pristojnu ponudu, koja ne mora biti bolja od neke ponude u inostranstvu, i ako bi to bilo u oblasti za koju sam se školovala, vratila bih se rado. Vjerujem da sa četiri strana jezika i diplomatskim obrazovanjem mogu samo pozitivno doprinijeti imidžu naše države u svijetu. San bi mi bio da jednog dana predstavljam Bosnu i Hercegovinu u Ujedinjenim nacijama ili da budem ambasador bilo gdje u svijetu", rekla je Anja "Klixu" i dodala kako u budućnosti nema želju da se skrasi na jednom mjestu boravka.

Anja naglašava kako joj rodni Prijedor mnogo nedostaje jer mamu i baku viđa samo nekoliko puta godišnje. Put je, kako kaže, dug, čak deset sati vožnje, a i ne postoji mnogo linija Prijedor - Beč. Dodala je i da je u Beč otišla očekujući prijateljskiju atmosferu.

"Trebalo mi je dosta vremena da se naviknem na činjenicu da sam ja ovdje građanin drugog reda, nepoželjni stranac i da ću za sve morati da se borim deset puta više nego bilo koji Austrijanac. To mi je u neku ruku bila i motivacija. Morala sam da dokažem samoj sebi da mogu uspjeti, uprkos tome što sam deset koraka iza svakoga, samo zbog zemlje porijekla", rekla je Anja i dodala kako je stekla jednog prijatelja za sve vrijeme koliko studira u Beču.