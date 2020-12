Promijenite život u 2021: Upišite ITAcademy po najnižoj cijeni

Vjerovatno se nikada do sada nismo toliko radovali što se bližimo kraju jedne kalendarske godine! Nije ni čudo, 2020. nam je donijela mnogo problema i briga, pokvarila mnoge planove i potpuno promijenila način života.

Sada je najbolje vrijeme da iskoristite pozitivnu prazničnu energiju i donesete nove odluke koje će vam pomoći da narednih 12 mjeseci bude značajno drugačije i kvalitetnije od ovogodišnjih.

U tome vam može pomoći i ITAcademy, koja za Novu godinu poklanja 40% popusta na sve programe školovanja za najtraženija i najplaćenija IT zanimanja.

Iskoristite novu godinu da stvorite svoju šansu za uspjeh u IT industriji

Nova godina počinje akcijom koja može biti vaša najbolja novogodišnja odluka.

ITAcademy do 3. januara omogućava upis po najnižoj cijeni tokom godine, pa jednogodišnje školovanje za neko od najplaćenijih IT zanimanja možete započeti za samo 1.199 eura ili svega 68 eura mjesečno za plaćanje u ratama.

Ako vas zanima IT oblast, ovo je jedinstvena prilika da promijenite život u 2021. godini, osigurate uspjeh i steknete vještine za posao i platu koje priželjkujete.

Steknite vještine koje će vam obezbijediti posao u IT sektoru

IT sektor već godinama važi za oblast u kojoj se najbrže pronalazi posao, a posljednja istraživanja govore da će se takav trend nastaviti i u budućnosti - zabilježen je rast od čak 210% zaposlenosti u IT sektoru u posljednjih nekoliko godina. Pritom, potražnja za IT stručnjacima i kvalitetnim kadrom konstanto raste, pa su i plate sve veće - prosječna plata IT stučnjaka u Bosni i Hercegovini iznosi i 2.700 KM.

Ipak, prilikom izbora karijere važno je razmišljati i o tome koja IT oblast najviše odgovara vašim interesovanjima kako biste, pored odlične zarade i prilike da uvijek pronađete posao, zapravo i uživali u onome što radite.

Novogodišnja akcija na ITAcademy omogućava vam da po specijalnim uslovima započnete izgradnju uspješne karijere u nekoj od 6 glavnih IT oblasti: programiranje, dizajn i multimedija, administracija mreža, IT poslovanje, 3D dizajn i CAD ili razvoj mobilnih aplikacija.

Školovanjem na nekom od ovih programa razvićete vještine koje će vam omogućiti da se profesionalno bavite pisanjem programskih kodova, administracijom računarskih mreža ili kreiranjem mobilnih aplikacija, koji su danas neizostavan dio naših života. Osim toga, vaše zanimanje može postati i kreiranje 3D objekata i drugih grafičkih rješenja ili vođenje IT projekata, osmišljavanje online marketinških kampanja i još mnogo toga. Na vama je samo da izaberete odsjek u kome se najviše pronalazite i da za manje od godinu dana od početka školovanja postanete kvalifikovan stručnjak koji je dio najbrže rastuće industrije.

Međunarodni sertifikati kao potvrda vašeg znanja

Školovanjem na ITAcademy pruža vam se mogućnost da steknete neki od prestižnih sertifikata iz oblasti u kojoj ste se usavršavali. Na taj način dobićete potvrdu za usvojena znanja i postaćete kvalifikovan stručnjak koji će se vrlo brzo izdvojiti od konkurencije i doći do željenog radnog mjesta.

Možete doći do međunarodno priznatih dokumenata koji će predstavljati vašu referencu za uspješnu karijeru, jer ITAcademy radi na najvišem nivou partnerstva sa vodećim IT institucijama i kompanijama. Microsoft, Adobe, Oracle, Zend ili Odjeljenje za međunarodne ispite Cambridge univerziteta - ovo su samo neke od adresa sa kojih vam može stići priznati sertifikat poslije uspješno položenih ispita.

Znanje koje polaznici dobijaju na ITAcademy nije samo praktično i kvalitetno, već je i sveobuhvatno. Zahvaljujući tome, mnogi polaznici iz zemlje i regiona, ali i iz 120 zemalja, započeli su svoje uspješne karijere. Stoga, ukoliko razmišljate o dobro plaćenoj i atraktivnoj karijeri, sada je pravo vrijeme da napravite prvi korak i da za manje od godinu dana steknete znanja i vještine koje će vas pripremiti za vašu ulogu u perspektivnom IT svijetu.

Prijavite se što prije! Broj mjesta je ograničen

Nova godina je najbolja prilika da presiječete i uradite nešto za sebe. Vrijeme će pokazati da je školovanje na ITAcademy najbolji potez koji možete povući u ovom trenutku. Potez koji će vam promijeniti život i karijeru.

Da podsjetimo, akcija za upis na ITAcademy po najnižim cijenama traje samo do 3. januara, a broj mjesta je ograničen. Zato se prijavite što prije preko ovog linka.