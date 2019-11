Promovisano 30 doktora nauka na Univerzitetu u Banjaluci

BANJALUKA - Rektor Univerziteta u Banjaluci Radoslav Gajanin danas je u ovom gradu u naučni stepen doktor nauka promovisao 30 kandidata iz različitih naučnih oblasti, te istakao kvalitet njihovih disertacija koji je potvrđen objavljivanjem u međunarodnim časopisima.

Gajanin je prije svečane promocije doktora nauka Univerziteta u Banjaluci, u okviru obilježavanja 44 godine Univerziteta, novinarima rekao da je ova visokoškolska ustanova radila na povećanju kvaliteta naučno-istraživačkog rada, što se vidi iz doktorskih disertacija.

"Doktorandi su prije odbrane bili u obavezi da dokažu kvalitet svog doktorskog rada objavljivanjem radova u međunarodnim časopisima. Na tome insistiramo i to nam je potvrda kvaliteta odgovarajućih disertacija", pojasnio je Gajanin.

Prema njegovim riječima, na Univerzitetu godišnje doktorira oko 30 kandidata.

"Sa tog aspekta smo zadovoljni, jer broj godišnjih disertacija nije pao bez obzira što smo uveli dodatne kriterijume. Naši doktorandi uložili su dodatni napor da bi svoja istraživanja publikovali, što njima pomaže da postanu vidljivi i citirani, ali i fakultetima i Univerzitetu", ocijenio je Gajanin.

On smatra da nije dobro što je na nekim univerzitetima broj disertacija drastično porastao, navodeći da je banjalučki Univerzitet to spriječio provjerom kvaliteta disertacija.

Dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci Srđan Dušanić rekao je da mu je čast da danas dva kandidata ovog fakulteta, iz oblasti pedagoških nauka, dobijaju zvanje doktora.

"Dodatna vrijednost onih koji danas dobijaju to priznanje jeste to što su realizovali svoje doktorate u periodu kada smo postavili pooštrene uslove za započinjanje ovog procesa, za prijavu i odbranu doktorata. Oni su prije nego što su došli do ove odbrane objavili određeni broj radova na međunarodnim listama, što daje dodatnu snagu i značaj i kandidatima i njihovim doktoratima", rekao je Dušanić.

Doktor nauka iz oblasti fizičke kulture Nenad Rađević rekao je da je na doktorskim studijima stekao odgovarajući nivo znanja koja planira uspješno da primijeni u teoriji i praksi s ciljem unapređenja pozicije Univerziteta u regionu i šire.