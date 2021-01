Prosvjetni radnici - svestrani i posvećeni junaci ovog doba

Ako učitelj gaji samo ljubav prema radu, on će biti dobar učitelj. Ako učitelj ima samo ljubav prema učeniku, poput oca ili majke, on je bolji od učitelja koji je pročitao sve knjige, ali ne gaji ljubav prema radu. Ali kad učitelj sjedini ljubav prema radu i učenicima, on je savršeni učitelj, kazivao je Lav Nikolajevič Tolstoj, velikan ruske i svjetske književnosti, o prosvjetnim radnicima na svim nivoima obrazovanja, ljudima koji ne moraju biti naoružani samo znanjem i vještinom kako podučavati, već i vizijom kako nadahnjivati djecu da sagledaju sve izazove koji im se kroz život nameću.

Znanje i pedagoški pristup prosvjetni radnici u Republici Srpskoj u radu s učenicima pokazuju svakodnevno, a maštovitost i snalažljivost u novim, njima do tada nepoznatim uslovima, prosvjetni radnici pokazali su tokom školske 2019/2020. godine, kada se u jednom dijelu radne godine nastava zbog pandemije virusa korona odvijala putem malih ekrana i tako još jednom potvrdili da je obrazovanje stub svakog društva, bez obzira na trenutne okolnosti.

Ove godine, po drugi put, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske dodijelilo je Svetosavske nagrade istaknutim prosvjetnim radnicima, da bi se ukazalo na prosvjetiteljsku ulogu učitelja i nastavnika.

Nagrade za rad za radnu/školsku 2019/2020. godinu dobilo je 40 istaknutih nastavnika osnovnih i srednjih škola i vaspitača u Republici Srpskoj za postignute izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i vaspitanja učenika, odnosno djece u prethodnoj školskoj godini.

Svetosavska nagrada, koju čini Svetosavska povelja i novčana nagrada, dodjeljuje se istaknutim vaspitačima, stručnim saradnicima i nastavnicima za prethodnu radnu/školsku godinu kako bi se ukazalo na značaj i vrijednost poziva vaspitno-obrazovnih radnika u Republici Srpskoj i sa ciljem razvoja i unapređenja vaspitno-obrazovnog sistema u Republici Srpskoj. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva poklonio je svim dobitnicima "Knjigu Petra Kočića", a Sekretarijat za vjere medaljon sa likom Svetog Save, djelo akademika Milivoja Unkovića.

Na osnovu pristiglih prijava na javni poziv za izbor kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade odabrano je sedam vaspitača iz predškolskih ustanova, 24 nastavnika razredne i predmetne nastave u osnovnim školama, te devet profesora srednjih škola u Republici Srpskoj, kojima se dodjeljuje Svetosavska nagrada za postignute izuzetne rezultate u oblasti vaspitanja i obrazovanja djece i učenika i doprinos kvalitetnijem vaspitanju i obrazovanju u Republici Srpskoj u radnoj/školskoj 2019/2020. godini.

Kandidate za dodjelu Svetosavske nagrade, prema nivoima vaspitanja i obrazovanja, predlagale su predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, stručni aktivi srednjih škola te strukovna udruženja vaspitno-obrazovnih radnika.

Svečana manifestacija povodom dodjele Svetosavske nagrade za radnu/školsku 2019/2020. godinu upriličena je putem televizijskog prenosa na programu Radio-televizije Republike Srpske 28. januara 2021. godine, a nagrada će ovogodišnjim dobitnicima biti dodijeljena na način prilagođen trenutnoj epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj i u skladu s mjerama koje propisuju nadležne institucije.

"Nezavisne" objavljuju skraćene biografije najboljih nagrađenih prosvjetnih radnika za radnu/školsku 2019/2020. godinu.

Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je sigurna da Svetosavska nagrada predstavlja važno lično priznanje za istaknute prosvjetne radnike, ali i veliki podstrek za njihove kolege širom Srpske.

"Istovremeno to je i najsjajniji orden za cijelu jednu profesiju koja predstavlja temelj stabilnog i uspješnog društva, što znači da pripada svima vama koji se bavite ovim odgovornim i časnim poslom", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da je važno da institucije u kontinuitetu stvaraju pretpostavke i uslove za razvoj školstva i unapređenje obrazovnog sistema u cjelini.

"Mi smo na tom planu mnogo toga uradili prethodnih godina i nastavićemo to da činimo i ubuduće svjesni činjenice da razvoj školstva ne podrazumijeva samo ulaganje u obrazovnu infrastrukturu, već i poboljšanje materijalnog i društvenog statusa naših prosvjetnih radnika, kadrovsko jačanje i stvaranje pretpostavki za prilagođavanje nastavnog procesa potrebama savremenog doba", naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je ovo prilika i da poželi uspješan rad svim školskim ustanovama i prosvjetnim radnicima u narednom periodu, uz želju da učionice što prije budu onakve kakve su bile prije nego što smo se suočili sa problemima koje je donijela pandemija virusa korona.

"Dobitnicima Svetosavske nagrade još jednom najiskrenije čestitam, uz zahvalnost svim prosvjetnim radnicima za napore koje ulažu obavljajući ovaj važan posao i sa željom da iz svojih učionica isprate još mnogo uspješnih generacija", istakla je predsjednica Srpske u obraćanju na dodjeli Svetosavskih nagrada.

Radovan Višković, premijer Republike Srpske, uputio je najiskrenije čestitke svim dobitnicima Svetosavske nagrade te je istakao da su životno djelo Svetog Save i njegov prosvjetiteljski rad trajni putokaz da je ulaganje u obrazovanje i nove naraštaje siguran put ka izgradnji boljeg i prosperitetnijeg društva, te dodao da Vlada Republike Srpske predano radi na poboljšanju uslova rada i materijalnog standarda prosvjetnih radnika.

Riječ Natalije Trivić, ministarke prosvjete i kulture Republike Srpske

Poštovani vaspitači, učitelji i nastavnici,

Upravo nagrada koju Ministarstvo prosvjete i kulture dodjeljuje prosvjetnim radnicima za izuzetne rezultate u radu nosi njegovo veliko ime i u znaku je njegove prosvjetiteljske misli. Snaga i značaj imena Svetog Save utkani u nagradu čine dodatnu čast svim nagrađenima.

Ove godine, po drugi put, dodjeljujemo Svetosavsku nagradu. Velika je to čast i obaveza za sve nas u Ministarstvu prosvjete i kulture. Čast, jer znamo da prosvjetni radnici na svim nivoima obrazovanja, od vrtića pa do srednjih škola, iz dana u dan doprinose da naša djeca, učenici, steknu nova znanja, vještine, razviju pozitivne osobine i spremnije gledaju na sve izazove društva koji im se nameću. Upravo zbog toga ova godina je bila drugačija. Trudili smo se svi da naša djeca ne osjete sve posljedice pandemije virusa korona, koja nas je zadesila. Škola je postala virtuelna, naši nastavnici vizionari, koji se trude da prenesu znanja na nove načine svojim učenicima i da svjedoče o tome kako je najmlađa populacija među nama uspjela da u ovom teškom vremenu ostane privržena školi na drugačiji način.

I uprkos veoma otežanim epidemiološkim okolnostima učinili smo veliki iskorak u sprovođenju reformskog procesa i u tome smjeru nastavljamo bez zadrške, s jasnim opredjeljenjem da stvorimo "Novu školu za novo doba". Svjesni smo da je formalno obrazovanje osnova svakog obrazovanja, ali da se vremenom isto mora nadograditi. Koncept cjeloživotnog učenja nudi nam mogućnost da se neprestano razvijamo i širimo svoje znanje. Prepoznajući značaj navedenog, vaspitači, učitelji i nastavnici su junaci ovog doba jer su svestrani, posvećeni i spremni na nove izazove. Oni su nosioci reformskih procesa i kvalitetnog obrazovanja bez kojih ne bismo postigli navedene rezultate. Zato zaslužuju Svetosavsku nagradu.

Vođena svetosavskom idejom po kojoj je ulaganje u mlade, obrazovanje i školstvo najsigurniji put u bolju budućnost svih nas, želim da čestitam dobitnicima ovogodišnje Svetosavske nagrade.

Medaljon:

Što se tiče Svetosavske nagrade koja se dodjeljuje u Republici Srpskoj, ja sam realizovao plaketu Svetog Save - njegov portret u reljefu. Rađen je u skulptorskim tehnikama plitkog reljefa koji je odliven u bronzi, poliran, patiniran - u tom tehničkom smislu rađen je uobičajeno kako se to radi kada su u pitanju plakete. Sama plaketa koja se dodjeljuje jeste na neki način ispunila očekivanja, prije svega u onom simboličkom smislu. Krajnje je vrijeme bilo da se u prosvjeti povede računa o tome, kazao je Unković za "Nezavisne".

Akademik navodi da učitelji zaslužuju ovakvu vrstu nagrade.

"Na osnovu onog što je nama ostalo u sjećanju iz školovanja, oni zaslužuju svaku vrstu zahvalnosti. Prva slova i rečenice koje smo pisali - pisali smo zahvaljujući njima. To je zanimanje koje je kroz istoriju razvoja civilizacije na jednoj od najznačajnijih pozicija. Moram reći, kada su svojevremeno u nekadašnjoj Jugoslaviji ime učitelj zamijenili nastavnikom razredne nastave, da je to za mene bila neka vrsta degradacije, jer u čitavom svijetu učitelj je učitelj. Ljepša riječ koja pojašnjava to zanimanje ne postoji. Na svu sreću ponovo se vratio učitelj u vidu zanimanja, tako da sam sa puno nadahnuća i respekta prema toj poziciji i radio ovu plaketu", zaključuje Unković.