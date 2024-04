Protest u Banjaluci: Roditelji nezadovoljni imenovanjem direktora škole

BANJALUKA – Roditelji čija djeca pohađaju nastavu u Centru za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju sluha i govora u Banjaluci, jutros su održali protest, jer su nezdovoljni imenovanjem novog direktora, odnosno promjenom školske uprave.

Vlada Republike Srpske imenovala je Snežanu Pajčin za novog direktora, koja je, inače dugogodišnji logoped u ovoj školi.

Grupa od 50 roditelja je nezadovoljna njenim imenovanjem, te je na ovaj način iskazala svoje nezadovoljstvo.

Naime, prethodna dva mandata direktor ove ustanove je bio Saša Tatić, čijim radom su roditelji bili zadovoljni, i za koga smatraju da bi trebao da ostane na čelu ove ustanove.

Nezadovoljni roditelji ističu da su za ovaj problem obraćali i Kabinetu presjednika RS, Vladi RS, Ministarstavu zdravlja i socijalne zaštite, kao i Ministarstvu prosvjete i kulture RS, ali odgovore nisu dobili.

Oni su složni u tome da je imenovanje Snežane Pajčin za direktora, potpuno pogrešno, te smatraju da ona nije za obavaljenje ove funkacije, jer im se ne sviđa njen rad sa djecom, koji je kako oni navode često grub, što djecu na neki način plaši.

Dušanka Demir, jedan je od roditelja čije dijete pohađa ovu školu, kazala jutros su se okupili kako bi iskazali svoje nezadovoljstvo promjenom uprave.

"Mi nismo zadovoljni novom upravom, jedan od naših zahtjeva jeste da neko iz ministarstva dođe i razgovora sa nama, jer mi nećemo posustati", kazala je Demirova.

Prema njenim riječima, oni na ovaj način stiču utisak da za njihovu djecu niko ne mari.

"Na ovaj način se može dovesti bilo koga. Veoma je žalosno da se ovako ophodi prema našoj djeci. Svako će reći da našoj djeci pomaže država, eto prilike da se ta ista država sada pokaže i dođe i razgovara sa nama", kazala je Demirova.

Kako je rekla, svi roditelji su okupljeni zajedno, jer svi rade u korist djece.

"Mi imamo grupu od 50 roditelja i držimo se zajedno. Mnogi od njih danas nisu ovde jer njihova djeca ne mogu da stoje napolju", kazala je Demirova.

Kako je dodala, sa svakom promjenom dolazi i do promjene u radu.

"Neki su bili za to da se pusti da vidimo kako će ići. Međutim, mi nismo za to, jer sa svakom novom promjenom dolazi i do promjena u radu, a djeci je veoma teško kada dolazi do promjena", kazala je Demirova.

Kako je dodala, žena koja je imenovana na mjesto direktora je logoped koji je odbio da radi sa njenim djetetom.

"Ja imam i dokaz da je ona odbila rad sa mojom djetetom. Njoj direktor nije mogao ništa, jer je očigledno da neko stoji iza nje", kazala je ona.

Sandra Vidić, jedan je od roditelja čija djeca pohađaju ovu školu.

"Imam dvoje djece, i oboje idu u školu ovde. Mi nismo za to da dođe do promjene u rukovodstvu jer je to loše za našu djecu. Žena koja je sad imenovana je dugogodišnji logopod u ovoj školi, i ona se veoma loše opohodi prema našoj djeci", kazala je Vidićeva.

