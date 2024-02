SARAJEVO – Prva audio mobilna aplikacija u Bosni i Hercegovini LePetit.app prije dvije godine ugledala je svjetlost dana i nudi više od 170 audio priča i bajki na književnim jezicima BiH, a sada ima i novi segment, kompletan logopedski program za djecu predškolskog uzrasta

Adnan Koro, predsjednik Udruženja "Čuvari tradicije" i idejni tvorac LePetiti.app aplikacije kazao je u razgovoru za "Nezavisne novine" da je ovo omogućeno projektom "Razvoj govora kroz moderne tehnologije" koji je realizovan je u sklopu programa ReLOaD2 /Riloud Dva, koji finansira Evropska unija, realizuje UNDP BiH, uz podršku opštine Novo Sarajevo.

"U pitanju je projekat unapređenja postojeće mobilne aplikacije LePetit.app, sa kompletnim logopedskim programom. To uključuje više od stotinu različitih nultimedijalnih govornih vježbi, kao i detaljne upute logopeda sa instrukcijama za roditelje, odgajatelje, pedagoge, uz savjete kako ustvari prepoznati poremećaje govora i na koji način koristiti aplikaciju da se oni otklone. Uz više od 500 ilustracija i 100 video uradaka, LePetit.app je prva mobilna aplikacija u BiH sa logopedskim vježbama za roditelje, odgajatelje i djecu", objašnjava Koro.

Napominje da sama aplikacija i kompletan logopedski program nije zamjena za logopede.

"Njihova stručnost veoma je važna i bitno je da roditelji idu sa djecom kod stručnjaka koji će identifikovati problem. Međutim, kompletan program je namijenjen kao besplatan alat za sve roditelje, odgajatelje, pedagoge, za samostalan rad sa djecom, ali i za roditelje koji nisu u mogućnosti iz raznih razloga da posjete logopeda", kazao je Koro i naglasio da je logopedski segment LePetit.app aplikacije u potpunosti besplatan i dostupan svim korisnicima koji preuzmu aplikaciju.

Prema njegovim riječima to je nešto što je prijeko potrebno, jer, kako kaže, više od 40 odsto djece u BiH ima neki problem sa govorom.

"Nadamo se da ćemo na ovaj način doprinijeti i pomoći našoj zajednici, roditeljima i djeci u BiH, a pokazalo se da je aplikacija i te kako potrebna. U posljednje dvije godine imamo oko 18.000 hiljada preuzimanja, što je zaista nevjerovatno, a imamo i fantastičnu podršku brojnih loklanih zajednica, institucija i obrazovnih ustanova. Kada odete na sajt Google Play-a ili App store naša ocjena je 4,9 i imamo više od 300 pozitivnih komentara, što je moram priznati, stvarno impresivno. Nama je jako drago što su svi korisnici oduševljeni, da se aplikacija koristi i da naši mališani imaju priliku da budu izloženi kvalitetnim sadržajima na našem jeziku", rekao je Koro.

Napominje da je LePetit.app aplikacija nastala iz puke potrebe i primarno iz nedostatka kvalitetnih sadržaja za djecu predškolskog uzrasta na književnim jezicima Bosne i Hercegovine.

"Većina stvari koja je dolazila je bila iz inostranstva, to su bili materijali koji nisu bili primjereni za djecu. I ja sam roditelj male djece i primijetio sam da počinju da koriste riječi, govore dijalektom i naglaskom koji nisu lokalnog karaktera. Tako je krenula priča zašto ne bismo i mi imali nešto naše, nešto domaće, što stvarno svi građani i djeca u BiH mogu da koriste i da uče iz toga, kao što je pravilan govor.

Sve je nastalo spontano, okupili smo nevjerovatan broj ljudi, književnika, pisaca, umjetnika, lektora, prevodilaca, i svi oni su rado pristali da učestvuju u projektu i tako je nastalo nekih 170 priča i sada još više od 120 logopedskih vježbi, govornih vježbi i multimedijalnih sadržaja, što je poprilično impresivno", priča Koro i napominje da su prema istraživanju koje su napravili primijetili da se klasici, klasične bajke i priče za djecu, očekivano, najviše traže.

"Međutim, interesantno je da su popularne i roditeljima i djeci takozvane terapeutske priče. To su priče koje pomažu djeci, osnažuju ih u njihovom razvoju, kada se dijete nalazi u nekoj zahtjevnoj situaciji ili ima problem sa ponašanjem, bilo da je to agresija ili se susreće sa nekom situacijom razdora u porodici. To su priče koje mogu djeci na vrlo suptilan način podsvjesno omogućiti da se nose sa tim sitaucijama. Mi smo primijetili da je to stvarno popularno, prvo što je drugačije napisano, na jedan poseban način", rekao je Koro.

On je dodao da ih je napisala Suzan Perou, poznata književnica terapeutskih priča iz Australije, koja je rado pristala da bude dio ovog projekta na lokalnom jeziku.

